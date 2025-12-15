Dokumenter MotoGP Mengungkap Pemantik Konflik Martin dan Aprilia

CEO Aprilia, Massimo Rivola, mengungkapkan ia diberitahu manajer Jorge Martin bahwa Honda telah memberikan tawaran yang "sangat bagus" untuk musim 2026, yang memicu perselisihan kontrak.

Itu adalah musim 2025 yang sulit bagi Martin, yang hanya tampil di satu akhir pekan Grand Prix di tengah badai cederanya, saat kabar mengejutkan muncul bahwa ia ingin meninggalkan Aprilia di akhir musim.

Juara dunia 2024 itu mencoba mengaktifkan klausul performa dalam kontraknya, yang ditentang keras oleh Aprilia karena kurangnya waktu yang dihabiskannya di atas RS-GP pada saat itu.

Rumor dengan cepat muncul bahwa Martin sedang mempertimbangkan untuk pindah ke Honda pada tahun 2026, yang semakin menguat ketika manajernya, Albert Valera, secara publik mengkonfirmasi bahwa HRC adalah salah satu pilihan selama akhir pekan Grand Prix Belanda.

HRC berulang kali membantah bahwa ada tawaran yang diberikan dan bahwa mereka tidak akan mengajukan kesepakatan dengan pembalap yang masih terikat kontrak dengan tim lain.

Rivola buka-bukaan soal konflik Jorge Martin dan Aprilia

Masalah tersebut akhirnya terselesaikan, dengan ancaman tindakan hukum dari Aprilia dan intervensi dari CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta, yang akhirnya membuat Martin berkomitmen untuk tahun kedua kontraknya.

Saat menghadapi media untuk pertama kalinya di Brno terkait masalah ini, ia mengatakan bahwa ia tidak perlu meminta maaf, karena ia merasa sedang melakukan yang terbaik untuk kariernya, dan mengaitkan perselisihan tersebut dengan keraguan yang dialaminya setelah kecelakaan serius di Qatar.

Dalam sebuah film dokumenter baru yang dirilis oleh MotoGP, berjudul From Heaven to Hell, Massimo Rivola mengungkap percakapan awal Valera dengannya tentang kepergian Martin dari Aprilia, dengan menyatakan bahwa ada tawaran yang "sangat bagus" dari Honda.

“Albert Valera, manajernya, datang kepada saya dan berkata, ‘Kau tahu, saya rasa kita bisa pergi, dan Honda cukup tertarik padanya, tawarannya sangat bagus’,” katanya. “Dan saya berkata, ‘Apakah kau bercanda?’

“Keesokan harinya, saya pergi ke Madrid, karena saya ingin menemuinya [Martin] untuk memastikan apakah yang baru saja dikatakan Albert itu benar.

“Dan dia berkata, ‘Saya rasa lebih baik saya pergi’, dan saya berkata, ‘Maaf, tapi saya tidak akan membiarkanmu pergi’.”

Rivola menambahkan tentang masalah ini: “Saya juga bersikap tegas padanya dengan mengatakan ‘jangan pergi, karena menurut saya – lebih dari kamu – apa yang lebih baik untukmu.’”

Kisah ini awalnya muncul tepat setelah Grand Prix Prancis, dan Aprilia kemudian memenangkan Grand Prix Inggris berikutnya dengan Marco Bezzecchi.