Aldeguer Anggap Tim Pabrikan Bukan Kunci Kesuksesan di MotoGP

Fermin Aldeguer naik ke MotoGP tahun ini setelah menandatangani kontrak dua tahun langsung dengan Ducati untuk balapan bersama Gresini.

Dibekali GP24, Aldeguer tampil mengesankan dengan meraih kemenangan di Grand Prix Indonesia dan memastikan status Rookie of The Year dengan finis kedelapan di klasemen.

Aldeguer diperkirakan akan menjadi incaran banyak tim di bursa pembalap 2027, dengan kemungkinan tawaran dari tim pabrikan untuk pembalap muda Spanyol tersebut.

Namun, menatap tahun 2027 dan perubahan aturan 850cc, Aldeguer menyatakan bahwa motor tim pabrikan akan lebih penting baginya daripada pindah ke tim pabrikan.

“Motor resmi adalah nilai tambah, sebuah bantuan,” katanya kepada Marca Spanyol. “Namun, kita harus ingat bahwa itu menyebabkan lebih banyak tekanan.

“Anda wajib mendapatkan hasil, dan selalu ada ketidakpastian tentang apakah performa akan meningkat atau menurun.

“Menurut saya, kuncinya bukanlah didukung oleh tim pabrikan, tetapi memiliki GP27 dan dukungan dari pabrikan, yang akan sangat penting di tahun ketika motor akan berevolusi dari balapan pertama hingga balapan terakhir.”

Ducati tetap dominan pada tahun 2025 dengan Marc Marquez, meskipun mereka menghadapi tantangan yang lebih besar dari Aprilia di paruh kedua musim.

Peraturan akan diubah pada tahun 2027 dan pengenalan ban Pirelli diperkirakan akan mengubah urutan tersebut.

Namun, Aldeguer tidak percaya Ducati akan tiba-tiba kehilangan keunggulannya.

“Saya ingin percaya bahwa perubahan peraturan tidak akan memengaruhi gaya di lintasan,” katanya.

“Saya rasa motor terbaik tidak akan menjadi yang terburuk. Mungkin, level dari berbagai merek akan semakin mendekat.

“Bagaimanapun, saya akan terus berupaya untuk mendapatkan motor merah itu.”

Tahun depan, Aldeguer akan menggunakan motor yang berbeda dengan rekan setimnya, Alex Marquez, yang akan mendapatkan GP26 pabrikan.

Aldeguer mengatakan bahwa secara teratur mengalahkan Marquez dengan GP25 berarti "saya melakukan pekerjaan yang baik", tetapi menegaskan bahwa ini bukanlah targetnya.

“Jika saya mampu menjaga Alex Marquez tetap di belakang saya, itu berarti saya melakukan pekerjaan yang baik dan berjuang untuk sesuatu yang penting, karena dia akan menjadi salah satu kandidat untuk tiga posisi teratas kejuaraan dunia," lanjutnnya.

“Meskipun demikian, itu bukanlah sesuatu yang perlu difokuskan. Saya hanya ingin belajar, meningkatkan kemampuan secara bertahap, dan sering berada di lima besar.”