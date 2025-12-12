MotoGP Umumkan Rekor Jumlah Penonton untuk Musim 2025

MotoGP mencetak tonggak sejarah baru selama musim 2025, dengan menyambut rekor jumlah penonton di keseluruhan akhir pekan, dengan lebih dari 3,6 juta penonton di seluruh dunia.

Musim 2025 merupakan yang pertama bagi MotoGP, karena menyelenggarakan rekor 22 acara, termasuk kembalinya ke Hungaria di trek baru Balaton dan Grand Prix Ceko pertama dalam lima tahun.

Di 22 putaran, MotoGP menyambut lebih dari 3,6 juta penonton untuk mencetak rekor baru bagi kejuaraan ini, yang akan dilihat sebagai dorongan lain bagi pemilik baru Liberty Media.

Mengenai tonggak sejarah ini, CEO Dorna Carmelo Ezpeleta mengatakan: “Musim ini luar biasa bagi MotoGP, dengan jumlah penonton yang memecahkan rekor dan balapan yang tak terlupakan.

“Melewati 3,6 juta penggemar yang hadir adalah tonggak sejarah yang mencerminkan bagaimana MotoGP terus berkembang secara global sambil tetap setia pada akarnya.

“Valencia adalah penutup yang sempurna - setahun setelah banjir dahsyat memaksa kami untuk membatalkan, penggemar kami datang dalam jumlah besar setiap hari untuk menunjukkan kekuatan komunitas ini.”

Tiga sirkuit alami penurunan jumlah penonton

Musim MotoGP dimulai dengan 224.634 penggemar datang ke Buriram untuk Grand Prix Thailand, dan lebih dari 200.000 penonton lainnya pada akhir pekan di Argentina.

Grand Prix Amerika mendapat sedikit peningkatan jumlah penonton jadi 125.806, namun masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan untuk menaikkan jumlah penonton di pasar yang dianggap vital di bawah kepemilikan Liberty.

Grand Prix Prancis di Le Mans mencatatkan rekor penonton tertinggi sepanjang masa dengan 311.797 penonton, meningkat dari 297.471 pada tahun 2024, kali ketiga balapan ini memecahkan rekor penonton.

Grand Prix Belanda di Assen juga mencapai jumlah penonton tertinggi sepanjang sejarah, dengan 200.104 penggemar hadir selama akhir pekan balapan.

Kembalinya Brno ke kalender balap disambut dengan kehadiran 219.544 penonton untuk Grand Prix Ceko pertama sejak 2020, sementara kembalinya Hungaria di Balaton Park hanya dihadiri 80.105 penonton sepanjang akhir pekan.

Penutup musim di Valencia mencatatkan angka kehadiran 205.319 penonton, meskipun angka ini tentu saja meningkat berkat tiket yang tersisa dari acara tahun 2024 yang dibatalkan.

Di sisi lain, Grand Prix Inggris di Silverstone mengalami penurunan jumlah penonton dari 117.867 tahun 2024 menjadi hanya 99.328 penonton di 2025.

MotoGP telah lama kesulitan menarik minat penonton di Inggris, tetapi perubahan tanggal ke akhir Mei menjelang Isle of Man TT hampir pasti berkontribusi pada penurunan jumlah penonton tahun 2025.

Grand Prix Austria juga mengalami penurunan dari 150.000 penggemar pada tahun 2024 menjadi 117.560 pada musim ini.

Dengan Belanda, Jerman, Republik Ceko, Austria, dan Hongaria semuanya digelar dalam waktu berdekatan, tampaknya hal ini berdampak negatif pada angka kehadiran penonton di Red Bull Ring.

Grand Prix Australia juga menjadi korban hal ini, dengan infrastruktur Phillip Island yang relatif buruk dan lokasi yang kurang menguntungkan hanya mencatatkan 91.245 penonton pada tahun 2025 dibandingkan dengan 90.685 pada tahun 2024.

Grand Prix Indonesia, yang menawarkan alternatif yang lebih baik bagi banyak warga Australia di bagian utara negara itu, berlangsung dua minggu sebelumnya dan mencatatkan jumlah penonton sebanyak 140.324.