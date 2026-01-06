Razgatlioglu Disebut sebagai 'Stoner 2.0' Jelang Debut MotoGP

Juara WorldSBK tiga kali Toprak Razgatlioglu telah dibandingkan dengan juara MotoGP dua kali, Casey Stoner, menjelang debutnya di kelas utama bersama Pramac.

Bintang asal Turki akhirnya menyebrang ke MotoGP pada tahun 2026 bersama tim Pramac Yamaha, setelah menandatangani kontrak pada musim panas tahun lalu.

Razgatlioglu datang ke MotoGP setelah meraih gelar Juara Dunia Superbike ketiganya, dan pengalamannya di seri ini akan digunakan untuk membantu Yamaha mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang ban Pirelli untuk tahun 2027.

Ia tampil mengesankan selama debut publiknya pada tes Valencia November lalu, meskipun sadar ia akan menghadapi fase adaptasi yang menantang dengan ban Michelin hal lainnya di MotoGP.

Manajer Danilo Petrucci, Alberto Vergani, mengatakan kepada GPOne: “Ia sepenuhnya menyadari apa yang ada di hadapannya, kesulitan yang akan dihadapinya dan bagaimana cara mengatasinya, mengingat keahliannya dalam berkendara.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Seperti yang juga diklaim Marco Melandri, Toprak dikaruniai bakat luar biasa, yang diberikan oleh Ibu Alam.”

Vergani kemudian berbicara tentang bagaimana Razgatlioglu mengingatkannya pada juara MotoGP 2007 dan 2011, Casey Stoner, dan menyebutnya sebagai "Stoner 2".

“Casey Stoner pernah berkata kepada saya: ketika Anda memiliki satu motor, pikirkan hanya tentang itu dan bagaimana mengendarainya sebaik mungkin, karena saat Anda melihat motor lain, Anda kehilangan energi.

“Di situlah Toprak berperan. Dia berkata kepada saya di Valencia: Tahun ini, saya keluar jalur karena sasis [pada BMW].

“Saat saya berhenti mengeluh dan hanya fokus pada balapan dan apa yang bisa saya lakukan dengan BMW, saya menyelesaikan masalah saya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Mendengar kata-kata ini darinya mengingatkan saya pada Casey: bagi saya, Razgatlioglu adalah Stoner 2 - Pembalasan Dendam.”

Razgatlioglu akan bergabung dengan Jack Miller di Pramac musim depan, dan melakukan penampilan pertamanya dengan seragam resmi tim pada tanggal 13 Januari di Italia selama acara peluncuran musim 2026 Pramac.