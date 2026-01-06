FIM Tanggapi Kekhawatiran saat MotoGP Brasil Diragukan

MotoGP akan kembali ke Brasil untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun pada bulan Maret di sirkuit Ayrton Senna di Goiania.

Grand Prix Brasil dijadwalkan menjadi putaran kedua musim 2026 dan akan berlangsung pada tanggal 20-22 Maret.

Pernah menjadi tuan rumah Grand Prix balap motor pada akhir tahun 1980-an, keadaan Sirkuit Goiana sangat tidak memadai setelah lama absen menggelar balapan MotoGP.

Oleh karena itu, proyek renovasi besar-besaran telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir untuk mempersiapkan sirkuit tepat waktu untuk kembalinya MotoGP.

Aspal sirkuit itu sendiri sedang diperbaiki, sementara pekerjaan perlu dilakukan pada area paddock, termasuk pelebaran entri pitlane dan peningkatan fasilitas pusat medis.

Namun, dengan pekerjaan yang masih berlangsung, dan dengan sedikit waktu tersisa sebelum sirkuit harus siap, ada kekhawatiran MotoGP mungkin harus menunda kembalinya balapan di Brasil.

Namun, Paul Duprac dari FIM telah mengatakan kepada GrandePremio.com bahwa pekerjaan berjalan sesuai rencana dan akhir pekan di Brasil akan tetap berlangsung.

“Batas waktu sudah dekat dan tim di lokasi bekerja tanpa lelah untuk menyelesaikannya tepat waktu,” kata Duprac, direktur olahraga komisi trek FIM.

“Kami memiliki delegasi FIM yang memantau perkembangan pekerjaan dengan cermat.

“Setiap minggu, kami menerima video dan foto yang memberi tahu kami tentang kemajuannya.

“Video terbaru menunjukkan kepada kami bahwa lapisan aspal pertama telah diletakkan dan, selain itu, jalan akses telah disiapkan, dan sebagian besar pembatas telah dipasang.

“Untuk saat ini, tidak ada alasan untuk khawatir. Akhir pekan GP Brasil akan berlangsung sesuai rencana.”

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak acara MotoGP di berbagai sirkuit harus ditunda atau dibatalkan sepenuhnya karena masalah dengan pekerjaan lintasan.

Kembalinya MotoGP di Hungaria ditunda dari tahun 2024 selama setahun karena sirkuit belum siap, sementara balapan di Kazakhstan dan Finlandia tidak pernah terlaksana karena masalah konstruksi lintasan.