EKSKLUSIF: Pendekatan Berbeda di Balik Gelar Casey Stoner

Casey Stoner mengklaim dia tidak pernah "mempertahankan" gelar MotoGP, meskipun memenangkan dua gelar.

Itu ada benarnya, karena kedua upaya pertahanan gelar Stoner tidak berhasil. Valentino Rossi menggulingkan pembalap Australia itu pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2012, ia mengalami patah pergelangan kaki kanan di Indianapolis, memaksanya absen beberapa balapan saat Jorge Lorenzo merebut gelar pada musim terakhirnya sebagai pembalap full-time.

Namun, Stoner memang tidak pernah berpikir bahwa ia berusaha mempertahankan gelarnya. Menurutnya, musim baru adalah awal baru, kecuali perubahan nomor yang dipilih Stoner setelah masing-masing dari dua kemenangan gelarnya.

“Saya rasa saya mungkin mendekati hal-hal secara berbeda dari kebanyakan orang, karena menurut saya saya tidak pernah ‘mempertahankan’ gelar – selalu kejuaraan baru, lembaran baru,” kata Stoner kepada Crash.net dalam sebuah wawancara sebagai bagian dari promosi video game baru Ride 6, di mana ia menjadi semacam 'karakter bos' dalam game tersebut.

“Orang-orang suka berbicara tentang ‘mempertahankan gelar’, tetapi sebenarnya tidak – kita semua memulai dari nol poin lagi.

"Pada dasarnya semua orang berlomba untuk mendapatkan poin terbanyak terlebih dahulu sebelum akhir musim, jika Anda melihatnya seperti itu.

“Jadi, saya menjalani balapan satu per satu, saya tidak pernah menganggap seseorang sebagai ‘bos terakhir’, seseorang yang harus dikalahkan. Saya pikir, pada akhir pekan, atau jika mereka memiliki performa fantastis—jika seorang pembalap tertentu seperti itu, mereka menjadi target utama, mereka adalah orang yang harus dikalahkan.

“Tetapi saya rasa Anda tidak selalu memasuki kejuaraan baru dengan pemikiran seperti itu. Setiap orang berbeda, motor akan berubah selama musim liburan, orang-orang akan mengganti motor selama musim liburan, jadi Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di musim berikutnya dan itulah keindahan olahraga ini.

“Itulah mengapa meskipun saya, katakanlah, ‘bos terakhir’ dalam permainan ini, saya tidak pernah menganggap diri saya seperti itu—ini hanyalah tantangan lain untuk diatasi, dan saya kira ini harus dilihat sebagai hal yang serupa.”

Stoner menambahkan bahwa ia tidak hanya menganggap dirinya bukan protagonis utama dalam sebuah kejuaraan, tetapi ia juga tidak pernah memandang lawan-lawannya seperti itu.

“Saya tidak pernah memiliki emosi seperti yang dimiliki banyak pembalap lain, bahwa mereka sedang berlomba melawan pahlawan mereka, atau mereka melakukan hal-hal yang tampaknya berbeda dari yang lain,” katanya.

“Bagi saya, tantangan terbesar saya adalah diri saya sendiri, jadi selalu ada lebih banyak yang bisa dikeluarkan dari diri sendiri, motor Anda, dan sebagainya. Ya, kita harus berlomba melawan orang lain, jadi Anda harus memahami dinamika antara Anda dan saingan terbesar Anda, tetapi saya tidak pernah benar-benar melihat mereka sebagai [lebih tinggi dari saya].

“Ada beberapa poin yang menurut saya seharusnya bisa saya tangani jauh lebih baik, tetapi semuanya bergantung pada diri saya sendiri dan keputusan yang saya buat serta apa yang saya lakukan.

“Jadi, pesaing terbesar saya adalah diri saya sendiri, yaitu saya yang mencoba mengatasi beberapa masalah, cara saya berkendara; dan saya perlu beradaptasi untuk melakukan sesuatu yang berbeda, untuk menjadi mirip dengan pembalap lain, dan bertanya-tanya bagaimana mereka mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa saya lakukan saat itu.

“Jadi, saya pikir, karena saya tidak terlalu fokus pada pembalap atau saingan tertentu, maka itu memungkinkan saya untuk terus beradaptasi dan terus menjadi lebih kuat, dan terus belajar dari saingan saya. Saya merasa itu benar-benar mendorong saya lebih jauh dalam karier saya.”

Ride 6 dirilis untuk PlayStation 5, Xbox Series X|S dan PC on 12 Februari.