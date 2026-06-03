Iannone Menantang Stoner dan Rossi untuk Ikut Balapan Baggers

Andrea Iannone kembali ke Paddock MotoGP dengan memenangi Race 2 pada debutnnya di Harley-Davidson Bagger World Cup.

Balapan di Mugello, trek yang sama saat ia meraih podium MotoGP untuk Ducati di 2015 da 2016, Iannone finis keempat setelah long-lap penalty di Race 1, sebelum meraih kemenangan tipis atas Eric Granado di Race 2.

Motornya mungkin sangat berbeda dengan yang pernah dia pakai di 125GP, Moto2, MotoGP, dan Superbike. Tetapi, Iannone cepat beradaptasi untuk meraih kemenangan pertamanya sejak WorldSBK Aragon 20024.

"Ya, tapi aku bahagia hanya ketika aku menang," kata pria berusia 36 tahun itu. “Ini adalah masalah besar dalam hidupku, bukan?

"Saya belajar untuk kehilangan banyak juga, tetapi saya menjalani kehidupan yang sangat menyebalkan ketika saya kehilangan segalanya.

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“Saya hidup untuk menang. Itu sulit.”

Saat motor MotoGP berkembang semakin canggih, Iannone menikmati kesederhanaan motor Harley-Davidson Road Glide 2.152cc.

“Ini adalah kejuaraan yang indah. Itu menyenangkan. Banyak sliding, wheelspin, wheelie. Kami tidak memiliki apa-apa di dalam sepeda. Tidak ada elektronik,” kata Iannone.

Andrea Iannone, 2026 Mugello BWC. © Gold and Goose

Ajak Rossi dan Stoner comeback di Baggers Cup

Iannone bahkan secara terbuka mengajak mantan rivalnya, juara dunia MotoGP Valentino Rossi dan Casey Stoner, untuk comeback untuk balapan eksebisi para legenda dengan Harley-Davidson.

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“Saya pikir mungkin bagi Casey untuk kembali dengan sepeda ini! Casey, apakah kamu ingin kembali dengan sepeda ini?! Kita bisa melakukan sedikit pertunjukan bersama, tolong.

“Kami tidak memiliki elektronik, tidak ada sayap, tidak ada apa-apa... Casey, aku menunggumu!

“Dengan Casey Stoner, kita bisa melakukan balapan Legends. Aku, Vale... Tapi aku pikir itu hanya ide bodohku.

“Saya yakin jika Anda berbicara dengan pembalap lain, tidak ada yang akan melakukannya. Tapi jangan pernah mengatakan tidak pernah.

“Tapi aku mengusulkan satu tembakan. Seorang juara dunia dalam satu balapan. Seperti Go-Kart.

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“Kita akan melakukannya di Pulau Phillip, Casey! Oke, satu di Pulau Phillip, satu di Mugello!”

Andrea Iannone, 2026 Mugello BWC. © Gold and Goose

Mengincar gelar BWC

Iannone mengaku dirinya sempat tidak percaya dia mengendarai Harley Davidson pada tes pertamanya sebelum akhir pekan Mugello, tetapi dia kini merasa sudah ‘dibaptis’ ke dalam lingkungan Baggers Cup.

“Sebelum Anda memenangkan perlombaan, itu tidak mungkin. Sekarang saya adalah pengendara resmi komunitas... Saya dibaptis.”

Meskipun dia melewatkan putaran pembukaan di Austin, Iannone sekarang memiliki pandangannya untuk meraih gelar BWC perdana.

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“Kami masih memiliki delapan balapan. Penting bagi kita untuk tidak terlalu memikirkan apa yang kita hilangkan [di babak pertama]. Kami memikirkan tentang masa kini dan masa depan. Kami mengikuti mimpi itu.”

Andrea Iannone, 2096 Mugello BWC. © Gold and Goose

“Balap motor adalah hidup saya”

Iannone, yang karir MotoGPnya berakhir tiba-tiba karena larangan anti-doping sebelum kembali ke WorldSBK pada tahun 2024, kemudian dibiarkan tanpa pengendaraan untuk tahun 2026, mengatakan bahwa balapan tetap menjadi gairah terbesarnya.

“Saya ingin mengendarai, karena saya mengerti - sekarang saya berbicara dengan serius - sepeda motor adalah gairah terbesar dalam hidup saya.

“Hari-hari terbaik yang saya ingat, ketika saya paling bahagia, adalah ketika saya masih muda, menghabiskan waktu di garasi saya bekerja di skuter saya.

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“Ini adalah hari-hari terbaik dalam hidupku.

“Pada akhirnya, aku mencintai dunia ini. Ketika saya tinggal di Paddock, bepergian dan saya mengendarai sepeda... Ini adalah hidup saya.”