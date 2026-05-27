Iannone Menguji Harley-Davidson Jelang Debut Baggers Cup di Mugello

Andrea Iannone menyelesaikan putaran pertamanya dengan Harley-Davidson Bagger jelang debutnya akhir pekan ini di Mugello.

Andrea Iannone tests for Niti Racing at Misano (@nitiracing_bwc)
Andrea Iannone akan kembali ke paddock Grand Prix dengan penampilan debutnya di kategori Bagger World Cup akhir pekan ini di Mugello.

Mantan pemenang balapan MotoGP dan WorldSBK ini terakhir kali mengikuti balapan Grand Prix sebagai pembalap pengganti untuk VR46 Ducati di putaran Sepang 2024.

Setelah tidak mendapatkan kursi di WorldSBK, Iannone akan kembali berkompetisi akhir pekan ini di putaran kedua Piala Dunia FIM Harley-Davidson Bagger perdana.

Andrea Iannone signs for Niti Racing in the Baggers World Cup.
Iannone merasakan sensasi pertama mengendarai motor Road Glide yang telah dimodifikasi untuk balap saat uji coba di Misano.

Motor ini memiliki bobot sekitar 280 kg dan ditenagai oleh mesin 2.152 cc yang menghasilkan lebih dari 200 hp, dengan kecepatan tertinggi mencapai 310 km/jam (191 mph).

“Mugello adalah tempat yang sempurna untuk memulai, di depan para penggemar Italia, di trek yang sangat saya kenal,” kata pembalap berusia 36 tahun itu, ketika kursi balapnya di Niti Racing diumumkan.

“Saya tidak datang ke sini hanya untuk berpartisipasi. Saya ingin memahami motor dengan cepat dan langsung kompetitif. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan.”

Archie McDonald meraih kemenangan di balapan pertama putaran perdana kejuaraan di Austin untuk Joe Rascal Racing.

Niti Racing kemudian meraih kemenangan di balapan kedua dengan Oscar Gutierrez.

Iannone bergabung dengan tim sebagai pembalap ketiga bersama Gutierrez dan pembalap Indonesia Dimas Ekky Pratama.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

