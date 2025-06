Marc Marquez Hadapi "Area Lemahnya" di Mugello

Setelah mendominasi akhir pekan Grand Prix Aragon, Marc Marquez diperkirakan akan menghadapi "area lemahnya" di Mugello.

Marquez mendominasi sepanjang akhir pekan Grand Prix Aragon di MotorLand, memuncaki setiap sesi yang digelar dalam perjalanan meraih kemenangan ganda di kandang sendiri.

Namun, dominasi Marquez seperti ini mungkin tidak akan terjadi akhir pekan ini, saat kejuaraan menuju Mugello untuk Grand Prix Italia. Sirkuit Tuscany bukanlah tempat yang menyenangkan bagi Marquez, ia hanya menang sekali di MotoGP pada tahun 2014.

Namun bukan hanya sejarah yang merugikannya.

Mugello juga datang pada saat yang tepat bagi rekan setimnya, Francesco Bagnaia, setelah menemukan terobosan untuk mengatasi masalah bagian depan yang terus-menerus dialaminya di Aragon minggu lalu.

Mugello adalah “area lemah” Marc Marquez

Neil Hodgson mengatakan kepada TNT Sports tentang Bagnaia: "Ia harus berjuang keras. Ia harus mulai dengan mencoba bodi aero yang baru.

“Mereka akan mengambil langkah. Apa pun yang mereka coba, mereka tahu itu akan berhasil dan akan membantu Pecco.

“Ketika saya memikirkan Mugello, Pecco sangat kuat di sana. Mugello penuh dengan tikungan kanan, penuh tikungan cepat ke kanan, pengereman di tikungan kanan. Itulah titik lemah Marc.

“Marc masih akan datang ke Mugello sebagai favorit, tapi jaraknya dekat.”

“Dua minggu terbesar bagi Pecco Bagnaia”

Pecco Bagnaia, Alex Marquez

Setelah finis di posisi ke-12 pada Sprint Race, Bagnaia menemukan terobosan semalam dengan rem cakram 355 yang lebih besar pada Grand Prix hari Minggu, di mana ia finis di posisi ketiga, 2,029 detik setelah Marc Marquez yang memenangkan balapan.

Setelah memastikan terobosan pada tes hari Senin, Bagnaia menghadapi akhir pekan terbesarnya di Mugello, di mana ia mengetahui setiap inci sirkuit. Ia perlu memulai musimnya, dan memperkecil selisih 93 poin dari puncak klasemen.

"Ia tampak santai, ia tidak terlihat seperti sedang berkendara keras. Ia lebih banyak menggunakan tubuhnya. Ia benar-benar kehilangan arah, tetapi ini adalah langkah positif," tambah Hodgson.

“Saat Anda pergi ke Mugello - dia tahu setiap rintangan di trek itu - di sesi latihan pertama, dia akan tahu persis di mana dia berada.

“Ini adalah dua minggu terbesar di musim ini bagi Bagnaia. Saya pikir kejuaraan sudah tidak ada lagi untuknya, tetapi ia perlu berada di posisi kedua klasemen.”

Kesempatan bagi Alex Marquez?

Ini tidak hanya Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, terutama karena Alex Marquez menjadi pesaing terdekat Marc sejauh ini.

Dan seperti Bagnaia, Marquez yang lebih muda memiliki peluang untuk memperkecil selisih 32 poin dengan kakaknya di klasemen.

“Dia pasrah dengan kenyataan bahwa Marc tidak terkalahkan di akhir pekan seperti [Aragon],” kata Michael Laverty kepada TNT Sports.

“Bisa dibilang Alex lebih baik dari Marc di tikungan kanan dan kita akan menuju trek yang banyak tikungan kanan.

“Pecco mungkin juga menantikannya, karena perubahan arah. Dia selalu bagus di sana. Tahun lalu Alex melewati puncak bukit dan hampir menyapu bersih semua orang, tetapi tahun ini dia adalah Alex yang berbeda.

“Saya pikir dia punya kesempatan. Jika dia menjadi runner-up kejuaraan, dia tetap menjalani mimpinya. Sulit untuk mencapai batas maksimal. Namun, itulah kenyataan di mana mereka berada.”