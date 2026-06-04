Crutchlow: Motor MotoGP Jauh Lebih Sulit Dikendarai dari Sebelumnya

Cal Crutchlow mengatakan prototipe MotoGP saat ini "luar biasa" tetapi juga jauh lebih sulit dikendarai daripada motor yang ia gunakan selama musim full-season terakhirnya.

Crutchlow mengikuti MotoGP Italia pertamanya dalam tujuh tahun sebagai pengganti Johann Zarco di tim LCR Honda akhir pekan lalu.

Mugello tidak termasuk dalam kalender musim full-time terakhir Crutchlow di tahun 2020, juga tidak termasuk dalam sebelas penampilan wildcard/penggantinya untuk Yamaha pada tahun 2021-2023.

“Saya hanya bisa berbicara tentang Honda, karena saya mengendarai Honda. Motornya luar biasa. Jauh lebih baik daripada saya,” kata Crutchlow, yang terpaksa mundur di tengah Grand Prix Italia karena cedera otot bahu.

“Tetapi jika Anda berbicara dengan pembalap Honda lainnya, mereka ingin melakukan peningkatan dan tentu saja, saya juga memberikan komentar untuk mencoba membantu mereka.”

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Cal Crutchlow, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

“Motor-motor ini berat, sangat berat dengan downforce dari sayap dan semua hal lainnya sekarang. Tapi saya rasa sebagian besar motor terasa seperti ini. Dan jelas bagi saya, motor-motor ini terasa lebih berat karena saya belum mengendarainya.

“Motor-motor ini luar biasa sekarang. Tapi itu tidak berarti mudah dikendarai karena menurut saya sekarang jauh lebih sulit dikendarai daripada sebelumnya.

“Jika saya membandingkannya dengan tahun 2022, 2023, 2024 ketika saya melakukan pengujian [Yamaha], jujur ​​saja, keduanya mirip. Tetapi jika saya membandingkannya dengan tahun 2019 dan 2020, jauh lebih sulit untuk dikendarai.

“Dulu kita hanya memiliki beberapa sayap depan. Sekarang kita memiliki sayap depan, samping, belakang, unit jok, semua hal ini untuk menciptakan downforce.”

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Cal Crutchlow, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

Crutchlow, pemenang Grand Prix untuk LCR, juga merefleksikan bagaimana MotoGP telah berevolusi menjauh dari lintasan, dengan para pembalap sekarang menghadapi tuntutan yang lebih besar dari sebelumnya.

“MotoGP secara keseluruhan, paddock, bergerak maju mengikuti perkembangan zaman - media, media sosial, dan semua hal ini,” katanya. “Saya berusia 40 tahun, jadi saya berada di titik yang berbeda.

“Saya pikir ini sangat sulit bagi para pembalap, pertama-tama. Mereka mendapat begitu banyak perhatian, pers, dan komitmen, semua hal ini alih-alih hanya balapan.

“50% dari mereka hanya ingin balapan. Dan 50% senang melakukan hal-hal seperti ini karena mereka lebih menyukai sorotan. Tapi hal seperti ini akan selalu terjadi.

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“Tapi menurut saya apa yang mereka lakukan di MotoGP sangat, sangat bagus.

“Semakin banyak orang yang menonton. Orang-orang yang saya kenal yang bahkan tidak terlalu tahu tentang MotoGP akan menontonnya di TV mereka. Semua hal ini.

“Jadi, menurut saya MotoGP sudah berada di jalur yang benar.

“Untuk para pembalap, saya tidak tahu. Saya rasa itu komitmen besar untuk melakukan apa yang mereka lakukan sekarang dan mencoba untuk balapan.

“Itu pendapat saya saja, tapi saya yakin sebagian besar dari mereka merasakan hal yang sama. Tapi ya sudahlah.”

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Crutchlow akan kembali berlaga untuk LCR di Balaton Park akhir pekan ini.