Kenapa Jendela Transfer Ala Sepakbola Tidak Cocok di MotoGP?

Bursa transfer MotoGP 2027 sangat sibuk dengan banyaknya pergerakan pembalap, memunculkan anggapan bahwa kejuaraan bisa menerapkan konsep jendela transfer seperti halnya sepakbola.

Namun, pembalap veteran Cal Crutchlow merasa hal tersebut bukanlah solusi di tengah ramainya perpindahan pembalap di MotoGP.

Crutchlow, yang saat ini menggantikan Johann Zarco di LCR Honda dan sebelumnya membalap full-time di MotoGP antara 2011 dan 2020, memiliki beberapa perpindahan besar dalam kariernya, termasuk kepindahan dari WorldSBK ke MotoGP.

Bursa pembalap MotoGP biasanya ramai setiap dua tahun sekali, saat banyak kursi di tim pabrikan dan tim satelit tersedia. Tak terkecuali untuk musim 2027, yang juga bertepatan dengan era baru kejuaraan dengan motor 850cc dan ban Pirelli.

Namun situasi tahun ini cenderung unik. Laporan valid bahwa beberapa pembalap sudah menandatangani kontrak 2027 sudah beredar sejak Februari, tapi sampai pekan ketiga Juni, baru satu kursi pabrikan yang diumumkan, yakni Aprilia dengan Marco Bezzecchi.

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Cal Crutchlow, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Sisanya harus menunggu sementara saat pabrikan MotoGP bernegosiasi dengan pihak penyelenggara seri tersebut mengenai kontrak yang akan membuat mereka tetap berada di kejuaraan hingga tahun 2031.

Hal itu menciptakan situasi tak biasa di mana masa depan para pembalap hampir dipastikan, tetapi belum secara resmi. Kemudian, setelah kontrak disetujui antara pabrikan dan MotoGP, tiga pengumuman muncul dalam kurun waktu tiga hari. Pertama Marc Marquez dikonfirmasi di Ducati bersama Pedro Acosta, dan kemudian Francesco Bagnaia memastikan kepindahannya ke Aprilia.

Menurut Crutchlow, jendela transfer ala-sepakbola tidak akan memberikan perbedaan, karena itu hanya akan mengatur periode di mana pengumuman resmi dapat dibuat, karena negosiasi akan terjadi di luar 'jendela' tersebut.

“Di pasar pembalap, itu cukup membosankan, karena semua orang sudah tahu ke mana mereka akan pergi tiga bulan sebelumnya, atau bahkan enam bulan sebelum diumumkan,” kata Cal Crutchlow.

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“Jadi, memiliki jendela transfer, saya rasa tidak akan membuat perbedaan, karena mereka akan menegosiasikan kontrak setahun sebelumnya, atau pada bulan Desember, atau pada bulan Januari, jadi saya rasa itu tidak akan membuat perbedaan, selain pengumuman.

“Tetapi sebagian besar pengumuman dilakukan lima bulan yang lalu, karena kita semua sudah tahu ke mana semua orang akan pergi, katakanlah.”

Joan Mir, Dani Holgado joins Gresini for MotoGP 2027.

Ia menambahkan: “Masalahnya adalah, dalam balap motor, saya rasa Anda tidak akan pernah bisa mengubah ini, katakanlah.

“Para pembalap akan pergi ke mana pun mereka mau, dan tim akan mengambil pembalap mana pun yang mereka inginkan.

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“Saya rasa ini tidak seperti sepak bola, di mana mereka berada di satu pabrikan pada siang hari, dan kemudian pada malam harinya mereka menandatangani kontrak dengan pabrikan lain. Tidak seperti itu kenyataannya.

“Saya punya banyak hal untuk dikatakan tentang ini, tetapi tidak ada yang bisa kita publikasikan, itu sudah pasti!”

Sejak Crutchlow mengatakan hal ini pada hari Kamis jelang MotoGP Belanda, masa depan empat pembalap sudah dipastikan untuk 2027.

Jorge Martin dan Ai Ogura diumumkan sebagai pebalap pabrikan Yamaha untuk tahun 2027, serta Joan Mir dan Dani Holgado dikonfirmasi di Gresini Racing.