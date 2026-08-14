Bagaimana Alex Marquez Memaksimalkan Potensi Ducati di Silverstone?

Alex Marquez menjelaskan bagaimana ia mengeluarkan potensi Ducati lebih maksimal dibandingkan pembalap lainnya di MotoGP Silverstone.

Alex Marquez leads Marc Marquez, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Alex Marquez leads Marc Marquez, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Alex Marquez jelas merupakan pembalap Ducati terbaik di MotoGP Inggis, dan ia mengaitkan hasil tersebut dengan elemen khusus dari gaya balapnya.

Marquez jelas memiliki kecocokan dengan sirkuit Silverstone. Ia memenangkan balapan MotoGP pertamanya di sana pada tahun 2023 di Sprint Race, yang diulanginya tahun 2025. Ia sebenarnya berpeluang memenangi Grand Prix tahun lalu, namun kondisi trek tidak menguntungkan bagi Ducati.

Grand Prix Inggris tahun 2026 juga bukan akhir pekan yang menguntungkan bagi Ducati. Marquez menjadi pembalap Desmosedici terbaik, namun gagal naik podium di kedua balapan saat Aprilia menyapu bersih keenam posisi podium sepanjang akhir pekan tersebut.

Namun, pembalap Gresini Racing tersebut tampil jauh lebih baik dibandingkan pembalap Ducati lainnya.

Alex Marquez, 2026 Silverstone MotoGP.
Alex Marquez, 2026 Silverstone MotoGP.
© Tony Goldsmith

Fabio Di Giannantonio melakukan sedikit upaya untuk mengejar di penghujung balapan Grand Prix untuk finis keenam, Marc Marquez finis P9 di Sprint dan P7 di Grand Prix, Francesco Bagnaia mengalami kecelakaan aneh pada hari Minggu dan tampak lambat sepanjang akhir pekan Silverstone, Franco Morbidelli nyaris tidak terlihat aksinya, sementara Iker Lecuona tampil solid sebagai pembalap pengganti meski sejak awal tidak diharapkan bisa bersaing di barisan depan.

Keberhasilannya yang terbilang baik di Silverstone diraih meskipun ia melakukan kesalahan yang menurutnya "tidak dapat diterima" saat Grand Prix.

Alex Marquez chases Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Alex Marquez chases Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Performa impresif Alex Marquez tak lepas dari aspek gaya balap yang juga memberinya keuntungan di Barcelona dalam beberapa tahun terakhir: kemahiran melibas tikungan cepat yang membantunya menjaga kondisi ban belakang.

"Menurut saya, saat ini karakteristik trek di sini [Silverstone] mirip dengan Catalunya," ujar Marquez usai balapan di Silverstone.

"Jadi, di tikungan-tikungan cepat, saya bisa sangat menghemat ban belakang - terutama karena kami memiliki kecepatan tinggi saat menikung dan melewati apex, serta gaya balap saya yang sangat halus.

"Dengan kata lain, semakin cepat tikungannya, semakin baik saya bisa mengelola ban belakang karena saya memiliki *feeling* yang lebih baik."

"Itulah sebabnya menurut saya, flow yang selalu ada dalam gaya balap saya sangat menguntungkan dan memberikan kelebihan tersendiri bagi saya di sini."

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Alex Marquez
Gresini Racing MotoGP
Bagaimana Alex Marquez Memaksimalkan Potensi Ducati di Silverstone?
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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