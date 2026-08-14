Pol Espargaro Prediksi Rookie akan Lebih Diuntungkan di Musim 2027

Pol Espargaro memprediksi bahwa perubahan teknis MotoGP tahun 2027 dapat memicu perombakan drastis dalam hierarki pembalap.

Pasalnya, pembalap tes KTM tersebut meyakini rookie yang naik dari Moto2 bisa jadi memiliki "keunggulan besar" pada awalnya dibandingkan dengan pembalap yang sudah mapan di MotoGP.

Espargaro termasuk dalam segelintir pembalap tes yang telah menjalani serangkaian uji coba ekstensif menggunakan motor spesifikasi 850cc dan ban Pirelli yang akan digunakan tahun depan.

Pol Espargaro, 2026 Silverstone MotoGP. © Gold and Goose

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Saat melakukan penampilan sebagai pengganti Maverick Viñales di Silverstone akhir pekan lalu, Espargaro menilai bagaimana lanskap MotoGP menuju era baru tahun depan.

"Ini adalah dunia yang berbeda. Tahun depan, bisa saja terjadi situasi di mana pembalap yang performanya kurang bagus tahun ini justru tampil sangat cepat. Begitu pula sebaliknya.

"Pembalap yang sangat cepat tahun ini mungkin tidak akan tampil maksimal tahun depan.

“Motornya telah berubah drastis; tenaganya jauh lebih kecil, dan bannya memaksa Anda untuk membalap dengan cara yang sangat berbeda.

“Akan sulit bagi para pembalap yang saat ini berlaga di kelas MotoGP untuk beradaptasi setelah bertahun-tahun menggunakan ban Michelin.

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“Para pembalap yang beralih dari Moto2 akan memiliki keuntungan besar di awal, karena gaya membalapnya.

“Menurut saya, karakteristiknya saat ini lebih mendekati Moto2 dibandingkan MotoGP.”

Dani Holgado (Gresini) dan David Alonso (Honda) telah dipastikan akan naik kelas ke MotoGP dari Moto2, keduanya diperkirakan akan bergabung dengan Senna Agius (Tech3) dan Izan Guevara (Pramac Yamaha).

Pemimpin klasemen WorldSBK, Nicolo Bulega (VR46), diproyeksikan jadi rookie dan juga dapat mengandalkan pengalamannya dengan ban Pirelli.

Pol Espargaro, 2026 Silverstone MotoGP. © Gold and Goose

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Espargaro menambahkan bahwa motor prototipe 850cc - yang sedang diuji secara tertutup oleh semua pabrikan - masih jauh dari tahap penyempurnaan akhir.

"Ini masih tahap awal, masih banyak waktu yang tersisa. Motornya bekerja dengan baik, namun sepanjang tahun ini Pirelli terus menyeleksi ban terbaik, jadi kami terus berganti-ganti ban," ujarnya.

"Ban adalah komponen terpenting dari sebuah sepeda motor; ketika Anda mengganti ban, cara berkendara pun berubah, dan Anda perlu melakukan penyesuaian pada motornya.

“Sebagai contoh, saat ini jika Anda turun ke lintasan balap dengan motor 1000cc, Anda hanya perlu melakukan sedikit penyesuaian dan sudah bisa tampil maksimal sejak lap pertama.

“Sementara dengan motor 850cc, ada banyak hal yang perlu diuji… kondisinya masih sangat awal bagi semua pabrikan, bukan hanya KTM.”

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Sejumlah pembalap MotoGP saat ini sudah menguji motor 850cc dengan ban Pirelli untuk pertama kalinya di Brno pada bulan Juni.

Tes privat berikutnya yang terbuka bagi para pembalap MotoGP saat ini akan berlangsung setelah putaran Red Bull Ring pada bulan September.