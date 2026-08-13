Aprilia Jelaskan Kunci Dominasi Totalnya di MotoGP Inggris

CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, mengonfirmasi bahwa keunggulan RS-GP dibandingkan motor rival di Grand Prix Inggris sebagian besar didapat dari aerodinamika.

Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka di MotoGP, Aprilia menyapu bersih tiga besar di kualifikasi, Sprint Race, dan Grand Prix di Silverstone.

“Terutama saat melibas tikungan berkecepatan tinggi; menurut saya, kami memiliki keunggulan di sisi aerodinamika, dan semakin cepat tikungannya, semakin optimal pula kinerja aerodinamikanya,” ujar Rivola pada Minggu malam saat diminta menjelaskan kenapa Silverstone sangat cocok dengan motor RS-GP.

Performa di tikungan cepat tersebut tergambar dengan sempurna melalui video perbandingan dari TNT Sports berikut ini:

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Sementara itu, Rivola menambahkan: “Menurut saya, ada sirkuit yang lebih cocok dengan motor kami dan ada yang lebih cocok dengan Ducati, atau lebih sesuai dengan karakteristik pembalap tertentu.

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“Saya rasa kami memiliki tingkat kemampuan yang sangat setara. Namun, untuk bisa mencapai level tersebut, menurut saya Fabiano [Sterlacchini, Direktur Teknis] dan seluruh tim di Noale layak mendapatkan apresiasi besar.

“Kuncinya terletak pada kerja sama dan keyakinan bahwa kami mampu mewujudkannya.”

Silverstone MotoGP lap times: Aprilia top 3, plus fastest Ducati, KTM, Honda and Yamaha rider. © Peter McLaren

Para pembalap Aprilia kini juga menempati tiga posisi teratas dalam Kejuaraan Dunia, dengan Jorge Martin memimpin di depan rekan setimnya di tim pabrikan, Marco Bezzecchi, serta pembalap Trackhouse, Ai Ogura.

Juara bertahan Marc Marquez memimpin Ducati di posisi keempat, tertinggal 40 poin dari Martin, yang memenangkan Sprint Silverstone sebelum finis sebagai runner-up di belakang Raul Fernandez pada balapan Grand Prix.

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Aprilia juga memimpin klasemen Kejuaraan Dunia kategori konstruktor dan tim.