VR46 Terkesan dengan Kecepatan Bulega di Tes MotoGP 850cc

Team Manager VR46, Pablo Nieto, menanggapi kabar mengenai kecepatan Nicolo Bulega saat menguji prototipe MotoGP 850cc Ducati.

Future VR46 rider Nicolo Bulega reportedly topped the latest 2027 MotoGP test at Mugello.
Future VR46 rider Nicolo Bulega reportedly topped the latest 2027 MotoGP test at Mugello.
© Gold and Goose

Selain musim yang kembali bergulir di Silverstone akhir pekan lalu, paddock MotoGP juga disibukkan dengan tes prototipe motor 850cc Ducati yang dilakukan di Mugello pada hari Kamis.

Meskipun laptime motor prototipe 2027 yang menggunakan ban Pirelli belum dirilis secara resmi dari sesi uji coba mana pun, GPone.com melaporkan bahwa Nicolo Bulega mencatatkan waktu tercepat bersama Ducati, unggul 1,2 detik dari pembalap Honda, Takaaki Nakagami.

Aprilia yang dikendarai Lorenzo Savadori dan KTM milik Dani Pedrosa dilaporkan menempati posisi berikutnya dalam daftar catatan waktu tersebut.

Meski VR46 belum secara resmi mengonfirmasi susunan pembalap mereka untuk tahun 2027, Bulega - yang mendominasi World Superbike dengan 23 kemenangan dari 24 balapan musim ini - dikabarkan akan bergabung dengan tim Valentino Rossi bersama Fermin Aldeguer dari Gresini.

Pablo Nieto, VR46.
Pablo Nieto, VR46.
© Gold and Goose

Saat ditanya oleh reporter pit-lane MotoGP, Jack Appleyard, mengenai kecepatan impresif Bulega di Mugello, Team Manager VR46 Pablo Nieto menjawab:

"Saya sangat senang Ducati [850cc] itu sangat cepat. Jadi, inilah hal yang paling penting.

"Karena pada akhirnya, ini akan menjadi era baru—benar-benar baru bagi semua orang.

"Namun, sangat penting bagi kami untuk terus berada dalam koridor yang sama, dalam suasana yang sama.

“Dan saat ini, harus dikatakan bahwa Ducati melakukan pekerjaan yang sangat baik.”

Pembalap VR46 saat ini, Fabio di Giannantonio, memulai paruh kedua musim sebagai salah satu dari lima pembalap yang terpaut dalam jarak 24 poin dari pemimpin klasemen.

"Sangat menyenangkan bahwa kami ikut bersaing memperebutkan gelar juara. Ada lima pembalap dalam selisih 24 poin, kami tahu ini akan sangat, sangat sulit," ujar Nieto.

"Namun, yang terpenting adalah kami menjadi salah satu tokoh utamanya. Kami akan berusaha berjuang hingga akhir.

"Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, jadi kami harus terus fokus menjalani balapan demi balapan... Lalu, saat tiba waktunya untuk balapan di luar negeri, kita lihat saja nanti."

Fabio di Giannantonio, 2026 Silverstone MotoGP.
Fabio di Giannantonio, 2026 Silverstone MotoGP.
© Gold and Goose

Di Giannantonio, yang akan pindah ke tim pabrikan KTM pada tahun 2027, kembali menggunakan paket aerodinamika versi lama saat sesi FP1 di Silverstone setelah mengalami dua kecelakaan pada hari Minggu saat menggunakan *fairing* baru di Sachsenring.

Mengingat performa Diggia yang sudah begitu kuat, apakah mencoba paket aerodinamika baru di Jerman merupakan sebuah kesalahan?

“Pertanyaan bagus, tapi tidak. Menurut saya, hal ini terkadang terjadi ketika Anda sudah memiliki sesuatu yang terbukti efektif—namun pembalap terkadang juga ingin mencoba hal lain,” ujar Nieto.

“Kami sempat mencoba konfigurasi aerodinamika yang lain, tetapi perbedaannya hanya sedikit. Jadi, kami kembali menggunakan yang sebelumnya karena dia merasa sangat nyaman dengan *fairing* ini, dan saat ini—terutama di sirkuit ini—dia melaju sangat, sangat cepat. Kami berpendapat bahwa pilihan ini lebih baik.”

Diggia menyelesaikan akhir pekan Silverstone dengan finis keenam, setelah finis kelima di Sprint Race. Sedangkan rekan satu timnya, Franco Morbidelli, juga mendapat poin dari dua balapan di Silverstone, finis P8 di Sprint Race sebelum menyelesaikan Grand Prix di urutan ke-11.

Tags:

Nicolo Bulega
Pertamina Enduro VR46 Racing
Ducati
VR46 Terkesan dengan Kecepatan Bulega di Tes MotoGP 850cc
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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