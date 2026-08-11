Miller: Jarak di Silverstone Tunjukkan Level Yamaha saat ini

Jack Miller menyelesaikan MotoGP Inggris dengan selisih 30 detik dari pemenang balapan.

“We tried to fight” - Jack Miller admits Yamaha MotoGP deficit at Silverstone
“We tried to fight” - Jack Miller admits Yamaha MotoGP deficit at Silverstone
© Tony Goldsmith

Jack Miller melintasi garis finis di posisi ke-13 pada MotoGP Silverstone, terpaut 2,5 detik di belakang pembalap Yamaha teratas, Fabio Quartararo.

Posisi tersebut berubah menjadi peringkat ke-12 setelah Quartararo dijatuhi penalti pasca-balapan akibat pelanggaran teknis terkait sensor ban.

Jack Miller, Silverstone MotoGP.
Jack Miller, Silverstone MotoGP.
© Tony Goldsmith

Namun, Miller memperingatkan bahwa selisih waktu 30 detik dari sang pemenang mencerminkan "tingkat kemampuan kami saat ini".

"Saya sudah mengerahkan segalanya hari ini, dan sayangnya, hasil maksimal yang bisa saya capai adalah posisi ke-13. Ya, begitulah kenyataannya," ujar pembalap asal Australia itu.

"Fabio dan saya membalap beriringan di sebagian besar jalannya balapan, dan menurut saya itu menunjukkan level performa kami saat ini.

"Kami berusaha bersaing dengan pembalap lain, tetapi hal itu hanya bisa dilakukan sampai batas waktu tertentu saja.

“Pada titik tertentu, risiko tambahan yang harus diambil - baik itu mengerem lebih keras atau memacu motor lebih agresif di tikungan - mulai berdampak pada paruh kedua balapan.

“Itu adalah hal yang perlu kami benahi.

“Lintasan terasa sedikit lebih licin hari ini, entah karena suhu atau balapan Moto2, dan dengan semua pembalap menggunakan ban belakang kompon medium, balapan pun menjadi panjang dan berat.

“Meskipun kami semua menjaga kondisi ban dengan hati-hati, penurunannya tetap signifikan, terutama pada tujuh lap terakhir."

Menanggapi sapu bersih podium Aprilia - yang dipimpin oleh Raul Fernandez - Jack Miller berkomentar: "Motor-motor Aprilia tampaknya kembali mampu mengelola ban dengan sangat baik hari ini.

"Kita sudah melihat mereka melakukan hal itu di berbagai kelas dan sirkuit yang berbeda; khususnya tahun ini, mereka tampaknya memiliki paket performa yang bekerja sangat optimal dalam hal penghematan dan manajemen ban."

Jack Miller, Silverstone MotoGP.
Jack Miller, Silverstone MotoGP.
© Tony Goldsmith

Team Director Pramac, Gino Borsoi, sependapat bahwa degradasi ban telah menghalangi Miller untuk mengubah kecepatan kualifikasinya menjadi hasil balapan yang lebih baik.

"Selisih waktu dengan barisan depan jelas bukan posisi yang kami harapkan. Secara keseluruhan, akhir pekan ini cukup sulit, kecuali bagi Jack Miller yang mencatatkan waktu putaran hebat dan tampil sangat baik hingga bisa langsung lolos ke Q2," ujar Borsoi.

"Sayangnya, kami tidak berhasil meraih hasil yang sebenarnya layak kami dapatkan, terutama akibat masalah degradasi ban yang kami alami.

“Kami perlu berupaya meningkatkan daya cengkeram dan memastikan kami bisa lebih kompetitif sepanjang balapan, bukan hanya pada lap-lap awal atau dalam satu putaran saja.”

Rekan satu tim Miller, rookie Toprak Razgatlioglu, naik ke posisi ke-15 setelah penalti Quartararo.

Tags:

Jack Miller
Prima Pramac Yamaha
Yamaha
Miller: Jarak di Silverstone Tunjukkan Level Kami saat ini
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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