Yamaha Fokus Kembalikan Feeling Depan untuk Motor 850cc

Pembalap tes Yamaha, Augusto Fernandez, mengatakan bahwa pihak pabrikan sedang berusaha mengembalikan karakteristik front-end khas mesin Inline M1 ke motor 850cc untuk musim depan.

Meski performa mesin secara umum dianggap sebagai kelemahan utama motor V4 1000cc baru Yamaha, motor tersebut juga kehilangan keunggulan handling yang dimiliki pendahulunya yang bermesin Inline.

Itu adalah hal yang sedang diupayakan keras oleh Yamaha untuk diperbaiki saat MotoGP menuju era 850cc dan ban Pirelli untuk musim depan.

Augusto Fernandez on the 1000cc V4 Yamaha. © Gold and Goose

"Ya, bagus," ujar Augusto Fernandez mengenai perkembangan motor 850cc saat ia melakukan penampilan wildcard terbarunya di Silverstone. "Kami berada di Jerez pekan lalu, mencoba berbagai hal dan terus mengembangkan motor ini.

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“Masih banyak yang harus dilakukan untuk mempersiapkan paket kendaraan tahun depan. Namun, kami melakukan pekerjaan yang sangat baik di sana, dan di sini pun kami akan mencoba beberapa hal yang akan bermanfaat untuk tahun depan. Detail-detail kecil.”

Saat ditanya di bagian mana Yamaha telah membuat kemajuan terbesar, Fernandez menjawab:

“Kami sedang membangun sasis, kami membangun segalanya, dan berusaha membuatnya berbeda dari tahun ini.

“Karena, seperti yang Anda tahu, motor tahun lalu masih sedikit lebih baik dalam hal sasis.

“Kami tahu mesin adalah titik lemah kami, tetapi begitu pula sasisnya; kami bisa dibilang kehilangan sedikit performa sasis kami.

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Jadi, kami berupaya memulihkan paket tersebut pada tahap ini, dan kami melangkah maju secara bertahap.

Saat ditanya oleh Crash.net apakah ia merasa mesin 850cc memiliki potensi lebih besar dibandingkan mesin V4 1000cc saat ini, Fernandez membenarkan: "Ya, menurut saya begitu."

Augusto Fernandez, 2026 Dutch MotoGP at Assen. © Gold and Goose

Menghabiskan sebagian besar tahun ini dengan pengujian 850cc, penampilan wildcard di Silverstone memaksa Fernandez untuk kembali beradaptasi dengan motor 1000cc Yamaha saat ini, ban Michelin, serta perangkat ride-height motor.

"Silverstone adalah sirkuit yang saya sukai. Saya memiliki kenangan manis di sini dan saya senang membalap, jadi rasanya menyenangkan bisa berada di sini," ujarnya.

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"Dan ya, harus menyesuaikan pola pikir untuk ban Michelin, motor 1000cc, perangkat-perangkat teknis, dan segalanya.

“Bagi saya, hal yang paling sulit adalah bannya. Karena pada akhirnya, motor di sini memiliki tenaga lebih besar, jadi Anda bisa lebih menikmatinya.

“Bahkan soal perangkat-perangkat teknis itu—saya kurang menyukainya sekarang setelah mencoba MotoGP tanpa perangkat tersebut [pada motor 850].

“Namun, hal yang paling sulit adalah [beradaptasi dengan] bannya.”

Fernandez mengonfirmasi bahwa mantan runner-up MotoGP, Andrea Dovizioso, juga turut membantu menguji motor bermesin 850cc tersebut.

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Motor baru ini akan ditunggangi oleh susunan pembalap tim pabrikan Yamaha yang sepenuhnya baru, yakni Jorge Martin dan Ai Ogura, pada tahun 2027.

Toprak Razgatlioglu akan tetap bertahan di Pramac, di mana ia akan didampingi oleh Rookie Izan Guevara.