Mantan Pembalap Grand Prix Ungkap Mahalnya Jalur Menuju MotoGP

Niall Mackenzie telah membagikan cerita tentang berapa banyak uang yang ia habiskan untuk mencoba mencapai MotoGP pada tahun 1980-an, yang sebagian besar berasal dari gajinya sebagai pekerja konstruksi, dan uang hadiah.

Mackenzie menghabiskan sekitar £14.000 saat ia meniti karier, yang dimulai dengan membeli Yamaha RD350LC miliknya sendiri pada tahun 1981.

Mendanai karier adalah sesuatu yang dialami banyak pembalap pada era itu, terutama mereka yang mulai berkompetisi sambil bekerja penuh waktu.

Niall Mackenzie, Tarran Mackenzie.

Situasinya sangat berbeda dengan yang dihadapi pembalap muda saat ini, banyak di antara mereka mendapatkan jalur yang lebih baik menuju kejuaraan dunia. Baik itu melalui bantuan sponsor, atau berbagai kejuaraan yang menawarkan jalur yang lebih langsung, serta visibilitas yang lebih baik bagi tim.

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Namun bagi Mackenzie, memulai kariernya di usia 19 tahun, ia harus membeli motornya sendiri, serta menanggung biaya pendaftaran, bahan bakar, sampai tagihan bengkel jika terjadi kerusakan pada motor.

Mackenzie berhasil melakukan ini hanya dengan penghasilan £90 per minggu sebagai pekerja konstruksi.

Dalam wawancara dengan Taylor Mackenzie sebagai bagian dari film dokumenter di YouTube, Niall Mackenzie mengatakan: “Pada musim pertama, saya rasa, saya tidak merasa akan berkarir di dunia balap.

“Saya hanya menikmati sensasinya, menikmati mengendarai motor, menikmati menemukan beberapa trek balap baru. Tapi, saya juga menang, dan setiap kali saya menang, saya ingin menang lebih banyak lagi.

“Saya menonton balapan lain yang berlangsung di Inggris dan ada beberapa pembalap di level saya yang benar-benar maju hingga ke level nasional.

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“Beberapa bahkan maju ke karier yang lebih baik. Jadi, saya melihat bahwa orang-orang yang memulai balap klub ini berhasil karena berbagai alasan, entah itu keberuntungan, sponsor besar, atau bakat yang ditemukan.

“Itu memberi saya sedikit inspirasi di tahun kedua saya.”

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Untuk memulai, Mackenzie membeli Yamaha-nya seharga £1.086, sebelum menghabiskan sekitar £70-£100 per acara.

Namun, Mackenzie akan mendapatkan kembali uangnya dengan memenangkan balapan karena banyak acara menawarkan hadiah uang.

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Pada tahun pertamanya, Mackenzie menghabiskan sekitar £2.000, angka yang kemudian meningkat menjadi sekitar £4.000 pada musim keduanya, karena Mackenzie membeli van sendiri untuk transportasi, sambil juga terus membiayai sendiri biaya pendaftaran balapan dan bahan bakarnya.

Pada tahun ketiga, Mackenzie masih membiayai kariernya sendiri, meskipun di kejuaraan yang lebih kompetitif.

Untuk mewujudkan semua ini, Mackenzie mengakui bahwa ia, ibunya, dan seorang sponsor masing-masing menyumbang sekitar £2.000. Ini berarti mereka menghabiskan £6.000 untuk balapan.

Namun, kebutuhan akan pendanaan tersebut segera berakhir, karena Mackenzie dikontrak oleh tim balap pabrikan Armstrong setelah hanya tiga kali tampil pada tahun 1983.

Satu tahun kemudian, Mackenzie menjadi pembalap penuh waktu di kelas Grand Prix 250cc. Kariernya berlanjut dengan naik ke 500cc pada tahun 1986, bahkan sempat menjadi rekan satu tim Kevin Schwantz di Suzuki pada tahun 1990.

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Selama kariernya di Grand Prix, total Mackenzie meraih tujuh podium - semuanya finis ketiga - dan pencapaian terbaiknya adalah P4 klasemen pada tahun 1990.