Quartararo akan Selalu Bersyukur saat Bab Yamaha akan Berakhir

Fabio Quartararo menegaskan performa mengecewakan Yamaha V4 baru tahun ini tidak akan merusak 'kisahnya' dengan pabrikan Jepang tersebut.

Pembalap asal Prancis ini telah menjadi pembalap Yamaha sepanjang kariernya di MotoGP, dan langsung menunjukkan tajinya meski berstatus rookie bersama tim satelit Petronas SRT tahun 2019.

Quartararo meraih kemenangan MotoGP pertamanya pada tahun berikutnya, kemudian menggantikan Valentino Rossi di tim pabrikan untuk tahun 2021, di mana ia langsung meraih gelar juara.

Namun, peruntungannya bersama tim merosot sejak paruh kedua tahun 2022, dan, meskipun tetap menjadi pembalap andalan Yamaha, Quartararo hanya berhasil meraih empat podium Grand Prix sejak awal tahun 2023.

Fabio Quartararo, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

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Ekspektasi tinggi muncul saat Yamaha memperkenalkan motor barunya yang kini bermesin V4, yang pertama kali dicoba Quartararo pada September tahun lalu.

Namun, Quartararo secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya atas kurangnya kemajuan dan dikabarkan telah menandatangani kontrak 2027 dengan Honda sebelum dimulainya musim ini.

Quartararo meraih hasil terbaik dengan V4 dengan finis enam besar di Le Mans dan Catalunya, tetapi tiba di Hungaria setelah akhir pekan yang tanpa poin di Mugello.

“Saya tidak senang dengan bagaimana kami meningkatkan motor kami. Sama seperti September 2025,” katanya. “Dari prototipe pertama hingga sekarang, saya berharap untuk membuat langkah besar ke depan, tetapi kami masih di sana.”

Quartararo kemudian memberikan daftar panjang kekurangan motor tersebut: “Cengkeramannya. Dan kemudian kita punya kemampuan berbelok, kecepatan tertinggi, akselerasi, aerodinamika…”

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Pembalap Prancis itu menambahkan bahwa ia belum melihat “reaksi” dari Yamaha.

“Kita sudah memulai agak terlambat dengan V4. Dan jika saya berada di posisi mereka, tentu saja, mereka juga harus mempersiapkan [motor 850cc] untuk tahun depan,” katanya. “Jadi saya rasa kita tidak akan melihat reaksi apa pun untuk tahun ini.”

Fabio Quartararo, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

“Saya akan selalu berterima kasih”

Mengingat skenario suram tersebut, ada anggapan bahwa musim ini dapat merusak akhir kisah Quartararo-Yamaha.

“Yah, pada akhirnya, beberapa tahun terakhir memang agak seperti itu,” jawab Quartararo. “Jadi saya rasa itu tidak akan merusak kisah kami, karena saya akan selalu... berterima kasih. Saya akan selalu berterima kasih kepada Yamaha atas apa yang telah kami lakukan.

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“Tentu saja, dua tahun terakhir bukanlah tahun-tahun terbaik yang kami lalui bersama. Tapi saya rasa enam bulan tidak akan mengubah hubungan kami.

“Ini akan menjadi [enam bulan] yang panjang, tetapi tidak akan mengubah hubungan kita.”

Sebagian besar kontrak pembalap MotoGP 2027 masih belum diumumkan secara resmi, tetapi kursi Quartararo di Yamaha tampaknya akan diambil oleh mantan juara lainnya, Jorge Martin.

Quartararo kemudian menyelesaikan akhir pekan di Hungaria tanpa poin, mundur dari grand prix setelah mendapat dua penalti long lap karena tikungan di lintasan lurus saat ia berjuang mengatasi masalah cengkeraman ban belakang.