Crutchlow Dikonfirmasi LCR Honda untuk Dua Putaran Berikutnya

Cal Crutchlow akan terus menggantikan Johann Zarco yang cedera di LCR Honda setidaknya untuk dua putaran lagi.

Tiga tahun setelah penampilan MotoGP terakhirnya - sebagai wildcard Yamaha - Crutchlow diminta untuk kembali berkompetisi saat Zarco menderita cedera ligamen lutut dalam kecelakaan restart yang parah di Catalunya.

Upaya comeback Crutchlow sendiri mengalami kemunduran ketika ia terpaksa mundur dari Grand Prix Italia di Mugello karena cedera otot di dekat tulang belikatnya.

Cal Crutchlow, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Namun, pemenang tiga kali balapan MotoGP itu pulih tepat waktu untuk putaran Balaton Park akhir pekan lalu, di mana ia menyelesaikan balapan penuh.

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"Itu mungkin balapan yang paling menuntut fisik yang pernah saya ikuti," kata Crutchlow setelahnya.

"Saya senang dengan hasilnya karena kami memahami situasi kami saat ini, tetapi catatan waktu menunjukkan bahwa saya membuat kemajuan dan semakin nyaman di atas motor."

Cal Crutchlow, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

"Memang sulit, tapi saya senang dengan pekerjaan yang kami lakukan. Semangat balap masih ada meskipun saya sudah lama absen.

Yang penting adalah kami terus berkembang, semakin memahami motor, dan mengambil langkah positif setiap kali kami turun ke lintasan."

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Setelah bos LCR, Lucio Cecchinello, mengungkapkan di Hungaria bahwa Zarco mungkin butuh waktu 'berbulan-bulan' untuk pulih, Crutchlow akan terus mendampingi rookie Diogo Moreira untuk putaran Brno dan Assen mendatang.

Itu berarti hanya tersisa GP Jerman di Sachsenring pada 10-12 Juli sebelum dimulainya jeda musim panas MotoGP.