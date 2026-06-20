MotoGP Ceko 2026: Ai Ogura Tampil Mengejutkan dengan Pole
Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Ceko 2026 di Brno, putaran 9 dari 22.
Ai Ogura meraih pole position MotoGP pertamanya dengan mencetak rekor lap tercepat sepanjang masa selama kualifikasi MotoGP Ceko 2026 di Brno.
Pembalap Trackhouse Aprilia, yang tercepat pada Jumat sore, kembali ke puncak dengan catatan waktu 1 menit 51,139 detik, unggul 0,2 detik dari Fabio di Giannantonio dari VR46.
Pole-sitter Brno 2025, Francesco Bagnaia, melengkapi barisan depan, sementara rekan setimnya di tim pabrikan Ducati dan juara bertahan Brno, Marc Marquez, berada di antara pemimpin klasemen Aprilia, Marco Bezzecchi, dan pembalap rookie LCR, Diogo Moreira, di barisan kedua.
Marquez tidak mencatatkan waktu putaran setelah melanggar batas lintasan pada putaran pertamanya.
Jorge Martin - yang harus menjalani double long-lap penalty di Grand Prix - berjuang di Kualifikasi 1, bersama Franco Morbidelli, tetapi hanya mampu finis di posisi kesepuluh.
Setelah meraih posisi ke-14 di kualifikasi, Alex Marquez mengundurkan diri dari acara tersebut karena cedera yang dialaminya di Catalunya.
Toprak Razgatlioglu mendapat penalti tiga posisi untuk Grand prix setelah melaju lambat di jalur balap dan menghalangi Enea Bastianini di Kualifikasi 1.
Karena ia lolos kualifikasi di posisi ke-21, pembalap Pramac Yamaha itu hanya akan kehilangan satu posisi di grid, turun di belakang Cal Crutchlow ke posisi terakhir.
Sprint Race Brno, yang terdiri dari sepuluh lap akan dimulai pukul 3 sore waktu setempat, atau pukul 8 malam Waktu Indonesia Barat.
MotoGP Ceko 2026 - Brno - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|1'51.139s
|5/7
|325k
|2
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.211s
|5/7
|321k
|3
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.244s
|5/7
|324k
|4
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.289s
|6/7
|322k
|5
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.297s
|5/7
|323k
|6
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.552s
|2/6
|324k
|7
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.633s
|2/7
|323k
|8
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.682s
|3/7
|324k
|9
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.712s
|2/4
|321k
|10
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.770s
|2/7
|324k
|11
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.905s
|3/7
|320k
|12
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.945s
|5/6
|323k
|Qualifying 1:
|13
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'52.053s
|2/6
|321k
|14
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|1'52.086s
|2/6
|326k
|15
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'52.185s
|5/7
|318k
|16
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'52.263s
|3/7
|323k
|17
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'52.357s
|2/6
|327k
|18
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1'52.420s
|5/6
|321k
|19
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'52.506s
|5/6
|322k
|20
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'52.556s
|5/6
|325k
|21
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|1'52.626s
|2/6
|321k
|22
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|1'53.599s
|6/6
|322k
* Rookie
Official Brno MotoGP Records:
Lap tercepat: Ai Ogura, Aprilia, 1m 51.139s (Q2-2026)
Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 53.691s (2025)
Latihan terakhir
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Raul Fernandez mempertahankan posisi Trackhouse di puncak catatan waktu MotoGP selama sesi latihan terakhir di Brno.
Setelah rekan setimnya, Ai Ogura, mengejutkan dengan menjadi yang tercepat pada hari Jumat, Fernandez menempatkan RS-GP-nya di posisi teratas pada Sabtu pagi.
Fernandez mengatasi rasa sakit untuk finis dengan selisih waktu yang sangat besar, yaitu 0,8 detik, di depan juara bertahan Ducati dan pemenang Brno sebelumnya, Marc Marquez.
Namun, Marquez tetap menggunakan ban lunak lama, sementara Fernandez termasuk di antara mereka yang mempersiapkan kualifikasi dengan serangan waktu menggunakan ban baru.
Lebih jauh ke belakang, Pedro Acosta dari KTM terlihat menggunakan ban belakang medium sepanjang sesi dan finis di posisi keenam.
Martin keluar jalur saat berlatih di tikungan penalti pagi ini, mungkin tanpa sepengetahuan rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang berada di sisi luar Tikungan 7 untuk memberi jalan kepada pembalap lain.
Bezzecchi berada di posisi kedelapan dan Martin hanya di posisi ke-14 pagi ini.
MotoGP Ceko 2026 - Brno - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|1'52.050s
|2
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.835s
|3
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.865s
|4
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.962s
|5
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.971s
|6
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.993s
|7
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+1.034s
|8
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+1.053s
|9
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+1.138s
|10
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.140s
|11
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.206s
|12
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.345s
|13
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.394s
|14
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+1.395s
|15
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+1.414s
|16
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+1.442s
|17
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.446s
|18
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.513s
|19
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.599s
|20
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.765s
|21
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.929s
|22
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+2.673s
* Rookie
Jorge Martin mendapat hukuman penalti dua lap pada balapan hari Minggu karena memicu tabrakan beruntun lima pembalap, yang juga melibatkan rekan setimnya dan pemimpin klasemen kejuaraan dunia Marco Bezzecchi, di awal Grand Prix Hungaria.
Alex Marquez kembali ke MotoGP setelah mengalami patah tulang selangka dan tulang belakang dalam kecelakaan besar di Catalunya sebulan yang lalu.
Johann Zarco masih absen karena cedera ligamen lutut di ajang yang sama. Pembalap Prancis itu kembali digantikan di tim LCR oleh Cal Crutchlow, yang menggantikannya untuk ketiga kalinya.