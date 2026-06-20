MotoGP Ceko 2026: Ai Ogura Tampil Mengejutkan dengan Pole

Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Ceko 2026 di Brno, putaran 9 dari 22.

Ai Ogura, 2026 Brno MotoGP.
Ai Ogura, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose
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Ai Ogura meraih pole position MotoGP pertamanya dengan mencetak rekor lap tercepat sepanjang masa selama kualifikasi MotoGP Ceko 2026 di Brno.

Pembalap Trackhouse Aprilia, yang tercepat pada Jumat sore, kembali ke puncak dengan catatan waktu 1 menit 51,139 detik, unggul 0,2 detik dari Fabio di Giannantonio dari VR46.

Pole-sitter Brno 2025, Francesco Bagnaia, melengkapi barisan depan, sementara rekan setimnya di tim pabrikan Ducati dan juara bertahan Brno, Marc Marquez, berada di antara pemimpin klasemen Aprilia, Marco Bezzecchi, dan pembalap rookie LCR, Diogo Moreira, di barisan kedua.

Marquez tidak mencatatkan waktu putaran setelah melanggar batas lintasan pada putaran pertamanya.

Practice starts, 2026 Brno MotoGP.
Practice starts, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose

Jorge Martin - yang harus menjalani double long-lap penalty di Grand Prix - berjuang di Kualifikasi 1, bersama Franco Morbidelli, tetapi hanya mampu finis di posisi kesepuluh.

Setelah meraih posisi ke-14 di kualifikasi, Alex Marquez mengundurkan diri dari acara tersebut karena cedera yang dialaminya di Catalunya.

Toprak Razgatlioglu mendapat penalti tiga posisi untuk Grand prix setelah melaju lambat di jalur balap dan menghalangi Enea Bastianini di Kualifikasi 1.

Karena ia lolos kualifikasi di posisi ke-21, pembalap Pramac Yamaha itu hanya akan kehilangan satu posisi di grid, turun di belakang Cal Crutchlow ke posisi terakhir.

Sprint Race Brno, yang terdiri dari sepuluh lap akan dimulai pukul 3 sore waktu setempat, atau pukul 8 malam Waktu Indonesia Barat.

MotoGP Ceko 2026 - Brno - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)1'51.139s5/7325k
2Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.211s5/7321k
3Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.244s5/7324k
4Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.289s6/7322k
5Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.297s5/7323k
6Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.552s2/6324k
7Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.633s2/7323k
8Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.682s3/7324k
9Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.712s2/4321k
10Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.770s2/7324k
11Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.905s3/7320k
12Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.945s5/6323k
 Qualifying 1:     
13Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'52.053s2/6321k
14Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)1'52.086s2/6326k
15Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)1'52.185s5/7318k
16Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)1'52.263s3/7323k
17Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'52.357s2/6327k
18Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)1'52.420s5/6321k
19Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)1'52.506s5/6322k
20Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1'52.556s5/6325k
21Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*1'52.626s2/6321k
22Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)1'53.599s6/6322k

* Rookie

Official Brno MotoGP Records:

Lap tercepat: Ai Ogura, Aprilia, 1m 51.139s (Q2-2026)
Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 53.691s (2025)

Latihan terakhir

Raul Fernandez, 2026 Brno MotoGP.
Raul Fernandez, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose

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Raul Fernandez mempertahankan posisi Trackhouse di puncak catatan waktu MotoGP selama sesi latihan terakhir di Brno.

Setelah rekan setimnya, Ai Ogura, mengejutkan dengan menjadi yang tercepat pada hari Jumat, Fernandez menempatkan RS-GP-nya di posisi teratas pada Sabtu pagi.

Fernandez mengatasi rasa sakit untuk finis dengan selisih waktu yang sangat besar, yaitu 0,8 detik, di depan juara bertahan Ducati dan pemenang Brno sebelumnya, Marc Marquez.

Namun, Marquez tetap menggunakan ban lunak lama, sementara Fernandez termasuk di antara mereka yang mempersiapkan kualifikasi dengan serangan waktu menggunakan ban baru.

Lebih jauh ke belakang, Pedro Acosta dari KTM terlihat menggunakan ban belakang medium sepanjang sesi dan finis di posisi keenam.

Martin keluar jalur saat berlatih di tikungan penalti pagi ini, mungkin tanpa sepengetahuan rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang berada di sisi luar Tikungan 7 untuk memberi jalan kepada pembalap lain.

Bezzecchi berada di posisi kedelapan dan Martin hanya di posisi ke-14 pagi ini.

MotoGP Ceko 2026 - Brno - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)1'52.050s
2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.835s
3Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.865s
4Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.962s
5Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.971s
6Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.993s
7Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+1.034s
8Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+1.053s
9Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.138s
10Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.140s
11Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.206s
12Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.345s
13Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.394s
14Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+1.395s
15Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+1.414s
16Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+1.442s
17Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.446s
18Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.513s
19Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.599s
20Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.765s
21Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.929s
22Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+2.673s

* Rookie

Jorge Martin, 2026 MotoGP Hungarian Grand Prix, grid. Credit: Gold and Goose.
Jorge Martin, 2026 MotoGP Hungarian Grand Prix, grid. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Jorge Martin mendapat hukuman penalti dua lap pada balapan hari Minggu karena memicu tabrakan beruntun lima pembalap, yang juga melibatkan rekan setimnya dan pemimpin klasemen kejuaraan dunia Marco Bezzecchi, di awal Grand Prix Hungaria.

Alex Marquez kembali ke MotoGP setelah mengalami patah tulang selangka dan tulang belakang dalam kecelakaan besar di Catalunya sebulan yang lalu.

Johann Zarco masih absen karena cedera ligamen lutut di ajang yang sama. Pembalap Prancis itu kembali digantikan di tim LCR oleh Cal Crutchlow, yang menggantikannya untuk ketiga kalinya.

In this article

Marc Marquez
Marco Bezzecchi
Jorge Martin
Fabio di Giannantonio
Francesco Bagnaia
Pedro Acosta
Fabio Quartararo
Toprak Razgatlioglu
Jack Miller
Cal Crutchlow
MotoGP Ceko 2026: Ai Ogura Tampil Mengejutkan dengan Pole
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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