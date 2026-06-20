MotoGP Ceko 2026: Ai Ogura Tampil Mengejutkan dengan Pole

Ai Ogura meraih pole position MotoGP pertamanya dengan mencetak rekor lap tercepat sepanjang masa selama kualifikasi MotoGP Ceko 2026 di Brno.

Pembalap Trackhouse Aprilia, yang tercepat pada Jumat sore, kembali ke puncak dengan catatan waktu 1 menit 51,139 detik, unggul 0,2 detik dari Fabio di Giannantonio dari VR46.

Pole-sitter Brno 2025, Francesco Bagnaia, melengkapi barisan depan, sementara rekan setimnya di tim pabrikan Ducati dan juara bertahan Brno, Marc Marquez, berada di antara pemimpin klasemen Aprilia, Marco Bezzecchi, dan pembalap rookie LCR, Diogo Moreira, di barisan kedua.

Marquez tidak mencatatkan waktu putaran setelah melanggar batas lintasan pada putaran pertamanya.

Practice starts, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

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Jorge Martin - yang harus menjalani double long-lap penalty di Grand Prix - berjuang di Kualifikasi 1, bersama Franco Morbidelli, tetapi hanya mampu finis di posisi kesepuluh.

Setelah meraih posisi ke-14 di kualifikasi, Alex Marquez mengundurkan diri dari acara tersebut karena cedera yang dialaminya di Catalunya.

Toprak Razgatlioglu mendapat penalti tiga posisi untuk Grand prix setelah melaju lambat di jalur balap dan menghalangi Enea Bastianini di Kualifikasi 1.

Karena ia lolos kualifikasi di posisi ke-21, pembalap Pramac Yamaha itu hanya akan kehilangan satu posisi di grid, turun di belakang Cal Crutchlow ke posisi terakhir.

Sprint Race Brno, yang terdiri dari sepuluh lap akan dimulai pukul 3 sore waktu setempat, atau pukul 8 malam Waktu Indonesia Barat.

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MotoGP Ceko 2026 - Brno - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 1'51.139s 5/7 325k 2 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.211s 5/7 321k 3 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.244s 5/7 324k 4 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.289s 6/7 322k 5 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.297s 5/7 323k 6 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.552s 2/6 324k 7 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.633s 2/7 323k 8 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.682s 3/7 324k 9 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.712s 2/4 321k 10 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.770s 2/7 324k 11 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.905s 3/7 320k 12 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.945s 5/6 323k Qualifying 1: 13 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'52.053s 2/6 321k 14 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 1'52.086s 2/6 326k 15 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'52.185s 5/7 318k 16 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'52.263s 3/7 323k 17 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'52.357s 2/6 327k 18 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'52.420s 5/6 321k 19 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'52.506s 5/6 322k 20 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'52.556s 5/6 325k 21 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 1'52.626s 2/6 321k 22 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) 1'53.599s 6/6 322k

* Rookie

Official Brno MotoGP Records:

Lap tercepat: Ai Ogura, Aprilia, 1m 51.139s (Q2-2026)

Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 53.691s (2025)

Latihan terakhir

Raul Fernandez, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

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Raul Fernandez mempertahankan posisi Trackhouse di puncak catatan waktu MotoGP selama sesi latihan terakhir di Brno.

Setelah rekan setimnya, Ai Ogura, mengejutkan dengan menjadi yang tercepat pada hari Jumat, Fernandez menempatkan RS-GP-nya di posisi teratas pada Sabtu pagi.

Fernandez mengatasi rasa sakit untuk finis dengan selisih waktu yang sangat besar, yaitu 0,8 detik, di depan juara bertahan Ducati dan pemenang Brno sebelumnya, Marc Marquez.

Namun, Marquez tetap menggunakan ban lunak lama, sementara Fernandez termasuk di antara mereka yang mempersiapkan kualifikasi dengan serangan waktu menggunakan ban baru.

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Lebih jauh ke belakang, Pedro Acosta dari KTM terlihat menggunakan ban belakang medium sepanjang sesi dan finis di posisi keenam.

Martin keluar jalur saat berlatih di tikungan penalti pagi ini, mungkin tanpa sepengetahuan rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang berada di sisi luar Tikungan 7 untuk memberi jalan kepada pembalap lain.

Bezzecchi berada di posisi kedelapan dan Martin hanya di posisi ke-14 pagi ini.

MotoGP Ceko 2026 - Brno - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 1'52.050s 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.835s 3 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.865s 4 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.962s 5 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.971s 6 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.993s 7 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +1.034s 8 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.053s 9 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.138s 10 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.140s 11 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.206s 12 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.345s 13 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.394s 14 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.395s 15 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.414s 16 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +1.442s 17 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.446s 18 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.513s 19 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.599s 20 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.765s 21 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.929s 22 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +2.673s

* Rookie

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Jorge Martin, 2026 MotoGP Hungarian Grand Prix, grid. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Jorge Martin mendapat hukuman penalti dua lap pada balapan hari Minggu karena memicu tabrakan beruntun lima pembalap, yang juga melibatkan rekan setimnya dan pemimpin klasemen kejuaraan dunia Marco Bezzecchi, di awal Grand Prix Hungaria.

Alex Marquez kembali ke MotoGP setelah mengalami patah tulang selangka dan tulang belakang dalam kecelakaan besar di Catalunya sebulan yang lalu.

Johann Zarco masih absen karena cedera ligamen lutut di ajang yang sama. Pembalap Prancis itu kembali digantikan di tim LCR oleh Cal Crutchlow, yang menggantikannya untuk ketiga kalinya.