Vinales Absen di Silverstone di Tengah Rumor Kepergian Lebih Awal

Maverick Vinales akan digantikan oleh Pol Espargaro di Silverstone dengan cedera disebut sebagai penyebabnya.

Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Dutch MotoGP
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Dutch MotoGP
© Gold and Goose

KTM mengonfirmasi bahwa Pol Espargaro akan menggantikan Maverick Vinales di MotoGP Inggris, seiring munculnya detail cedera baru di tengah rumor kepergian lebih awal dari Tech3.

Maverick Vinales bergulat dengan cedera bahu yang dideritanya sejak Grand Prix Jerman tahun lalu, dan pemenang 10 kali balapan MotoGP kesulitan untuk mendapatkan kembali performa yang ditunjukkanya bersama KTM di awal 2025.

Dalam beberapa minggu terakhir, seiring masa depannya bersama KTM di MotoGP semakin tidak pasti, ia terlibat dalam perang kata-kata publik dengan merek tersebut mengenai cara mereka menangani negosiasi kontrak.

Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 German MotoGP
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 German MotoGP
© Gold and Goose

Pekan lalu, laporan mulai muncul bahwa Tech3 dan KTM sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk berpisah dengan Vinales dengan segera - klaim yang dibantah Vinales di media sosial.

Namun Vinales akan absen dari putaran Silverstone akhir pekan ini untuk melanjutkan pemulihan cedera bahu setelah ditemukan robekan yang sebelumnya tidak terdiagnosis. Namun, belum jelas seberapa lama dia akan absen.

“Selama liburan musim panas, kami terus mencari alasan mengapa kekuatan rotasi eksternal lengan kiri saya tidak pulih, sementara rotasi internal mengalami peningkatan signifikan selama beberapa bulan terakhir,” kata Vinales.

“Pemeriksaan medis lebih lanjut menunjukkan bahwa, meskipun supraspinatus saya telah sembuh sepenuhnya, saya juga mengalami robekan kecil pada infraspinatus yang baru kami sadari minggu lalu.

“Sekarang kami sedang menyusun rencana pemulihan terbaik. Ini bukan kabar terbaik, karena paruh kedua musim baru saja dimulai. 

"Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi seperti biasa saya akan mengerahkan semua kemampuan saya untuk pemulihan ini.”

Tech3 dan KTM telah memanggil pembalap tes Pol Espargaro untuk menggantikan Vinales di Silverstone.

Ini akan menjadi penampilan pertamanya musim ini, setelah mengalami cedera di awal tahun, sementara sebagian besar waktunya dihabiskan untuk pengembangan motor 850cc.

“Saya memiliki perasaan campur aduk tentang ini,” kata Espargaro. “Di satu sisi, saya merasa sedih; tidak pernah menyenangkan untuk mengendarai motor dalam situasi seperti ini, ketika seorang pembalap cedera dan tidak dapat balapan, terutama ketika itu Maverick.

Pol Espargaro will replace Vinales at Silverstone
Pol Espargaro will replace Vinales at Silverstone
© Gold and Goose

“Sungguh disayangkan. Di sisi lain, balap sudah mengalir dalam darah saya. 

"Saya sudah balapan sepanjang hidup saya, dan saya sangat merindukannya, jadi ini juga merupakan kesempatan besar bagi saya.

“Saya sudah bersama Tech3 sepanjang karier saya, dan saya merasa seperti bagian dari keluarga, jadi saya selalu merasa nyaman ketika kembali ke garasi ini.

“Saya butuh sedikit waktu untuk beradaptasi kembali dengan kategori ini, karena sebagian besar waktu saya dihabiskan untuk menguji RC16 untuk proyek baru dan sudah lama tidak mengendarai motor 1000cc, tetapi setelah beberapa sesi, saya akan siap.

“Saya menantikan balapan dan melakukan yang terbaik untuk memberikan hasil yang baik bagi Tech3.”

Tags:

Maverick Vinales
Red Bull KTM Tech3
Vinales Absen di Silverstone di Tengah Rumor Kepergian Lebih Awal
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Konflik Vinales-KTM: "Orang akan Melupakan Anda dalam Sehari"
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 German MotoGP
MotoGP News
Tech3 Menutup Pintunya untuk Brad Binder di Musim 2027
Brad Binder, MotoGP 2026.
MotoGP News
Kurangnya Stabilitas "Bukan Masalah" Bagi KTM di MotoGP Jerman
Enea Bastianini, 2026 MotoGP German Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
KTM Akui Ada yang Salah dengan Mesin MotoGP-nya
Pedro Acosta, engine issue, 2026 Dutch MotoGP.
MotoGP News
Maverick Vinales Merasa Jadi Orang Asing di dalam Tech3
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Germany MotoGP
MotoGP News
"Keputusan yang Baik" - Bastianini Bocorkan Rencana untuk Musim 2027
Enea Bastianini speaks to the media ahead of 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.

Latest News

MotoGP News
Vinales Absen di Silverstone di Tengah Rumor Kepergian Lebih Awal
1h ago
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Dutch MotoGP
MotoGP News
“Sangat berbeda” - Mengapa Motor MotoGP Sekarang Sangat Menuntut?
2h ago
Brad Binder, 2026 Sachsenring Sprint.
MotoGP News
Satu Parameter yang Bisa Mengukur Progres Musim Panas Marc Marquez
6h ago
Marc Marquez, MotoGP 2026.
MotoGP News
Faktor Pertumbuhan F1 yang "Tidak Terpikirkan" untuk Ditiru MotoGP
21h ago
Race start, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Martin Yakin Aprilia akan Tetap Membantunya dalam Pertarungan Gelar
03/08/26
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 German MotoGP

More News

MotoGP News
"Saya akan Menyelesaikan Musim" - Vinales Bantah Rumor Pemecatan KTM
03/08/26
Maverick Vinales, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Marc Marquez Kembali ke Trek Jelang Paruh Kedua MotoGP 2026
31/07/26
Marc Marquez at MotorLand kart track with Ducati Panigale V2. Credit: Instagram/Marc Marquez.
MotoGP News
MotoGP Thailand akan Kembali Jadi Pembuka di Musim 2027
31/07/26
Grid, 2026 Thai MotoGP.
MotoGP News
Lecuona akan Menggantikan Aldeguer yang Cedera di Silverstone
31/07/26
Iker Lecuona, 2026 Hungarian MotoGP.
MotoGP News
Seorang Pembalap Meninggal pada Ajang No Limits Trackdays di Mugello
31/07/26
Mugello circuit, Italy