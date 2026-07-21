Konflik Vinales-KTM: "Orang akan Melupakan Anda dalam Sehari"

Pablo Nieto telah memberikan pandangannya tentang perselisihan yang baru-baru ini terjadi antara Maverick Vinales dan KTM.

Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 German MotoGP
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 German MotoGP
© Gold and Goose

Bos tim VR46 MotoGP, Pablo Nieto, menilai Maverick Vinales adalah “salah satu pembalap paling berbakat yang pernah saya lihat”, tetapi "orang akan melupakan Anda dalam sehari" saat hasil tak kunjung tiba.

Waktu pemenang 10 kali balapan MotoGP ini di kelas utama tampaknya akan segera berakhir, di tengah memburuknya konflik antara dirinya, KTM, dan Tech3.

Maverick Vinales awalnya diproyeksikan untuk naik ke tim pabrikan KTM untuk tahun 2027, tetapi masalah cedera bahu yang dialaminya Juli lalu menghambat awal musim 2026-nya dan menyebabkan dia gagal dalam kepindahan tersebut.

Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Germany MotoGP
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Germany MotoGP
© Gold and Goose

Ia tetap menjadi pilihan bagi Tech3, tetapi mengklaim telah menandatangani kontrak yang "buruk bagi kepercayaan dirinya" yang akhirnya dibatalkan oleh KTM.

Dalam beberapa minggu terakhir, ia melancarkan kritik publik kepada KTM dan Tech3, sementara itu tim hampir menyelesaikan perekrutan Luca Marini dan seorang pembalap rookie untuk tahun 2027.

‘Orang hanya melihat apa yang Anda lakukan di balapan terakhir’

Nieto berada di sisi Vinales ketika ia memenangkan gelar Moto3 pada tahun 2013 dan percaya bahwa pembalap Spanyol itu kurang beruntung dengan waktu cedera yang dialaminya.

Oleh karena itu, "praktis tidak ada seorang pun" yang membicarakannya sebagai pilihan yang sah untuk tahun 2027.

“Sayangnya, dalam olahraga ini—dan praktis di semua olahraga—apa yang dilihat orang adalah apa yang Anda lakukan di balapan terakhir,” kata Nieto kepada Mundo Deportivo.

“Dia adalah salah satu pembalap paling berbakat yang pernah saya lihat dalam hidup saya, tetapi saya pikir dia kurang beruntung dalam hal cedera.

“Sayangnya, jika Anda mengalami cedera yang memaksa Anda absen dari balapan, orang-orang di sini akan melupakan Anda dalam sehari.

“Pada praktiknya, tidak ada yang membicarakan Anda lagi, dan mungkin itulah yang terjadi padanya.

“Dan jika Anda tidak mendapatkan hasil dan Anda tidak merasa nyaman dengan tim atau motor—dan ini hanya pendapat saya, karena saya belum banyak membahasnya dengannya—seperti yang dia katakan sendiri, dia pasti agak muak.”

Maverick Vinales, 2026 Sachsenring MotoGP.
Maverick Vinales, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

KTM telah memilih Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio untuk susunan tim pabrikan mereka tahun depan.

Masalah cedera Vinales juga terjadi pada saat pasar pembalap 2027 bergerak sangat cepat, dengan sedikit pilihan yang tersisa bahkan ketika ia menjalani operasi setelah mundur dari Grand Prix Amerika bulan Maret.

Semua kursi tim pabrikan, kecuali motor kedua di tim pabrikan Honda, telah terisi. Gresini telah memantapkan susunan pembalapnya untuk tahun depan, sementara opsi tim satelit lainnya tampaknya sudah ditentukan.

Vinales belum berbicara tentang opsi lain di luar MotoGP yang sedang ia kejar, dan menyatakan di Jerman bahwa ia "sudah kelelahan".

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Maverick Vinales
Konflik Vinales-KTM:
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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