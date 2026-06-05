Vinales Tetap Percaya Diri saat Masa Depannya Dipertanyakan

Masa depan Maverick Vinales di MotoGP masih belum jelas menjelang Grand Prix Hungaria.

Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Italian MotoGP
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Italian MotoGP
© Gold and Goose
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Maverick Vinales merasa "tidak perlu meyakinkan siapa pun” bahwa kondisi fisiknya akan menjadi kendala bagi tim mana pun yang ingin menawarinya kontrak di MotoGP 2027.

Pembalap Tech3 KTM awalnya didapuk untuk promosi ke tim pabrikan KTM pada tahun 2027 bersama Alex Marquez.

Namun, setelah awal yang sulit di musim 2026 akibat sekrup longgar di bahu yang membuat Vinales absen di tiga putaran, pembicaraan itu meredup.

KTM diberitakan telah mengamankan jasa pembalap VR46 Ducati, Fabio di Giannantonio, untuk menjadi rekan setim Marquez, yang membuat masa depan Vinales menjadi tidak pasti.

Maverick Vinales, 2026 MotoGP Italian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Maverick Vinales, 2026 MotoGP Italian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

‘Saya pembalap terbaik KTM saat fit’

Maverick Vinales dikabarkan memiliki opsi dengan KTM untuk memperpanjang kontraknya hingga tahun depan, yang secara teoritis akan terwujud jika ia tetap berada di Tech3.

Namun, pilihan Tech3 tampaknya masih terbuka, dengan nama-nama seperti Raul Fernandez dan Luca Marini dikaitkan dengan satu kursi, sementara pemilik tim Guenther Steiner telah menyatakan minatnya untuk mempromosikan seorang pembalap rookie.

Di luar tim KTM, hanya sedikit pilihan yang tersisa bagi Vinales.

Namun, ketika ditanya pada hari Kamis di Grand Prix Hungaria apakah ia tahu apa yang akan dilakukannya pada tahun 2027, ia memberikan jawaban yang menarik.

“Belum,” katanya. “Tapi saya juga tidak bisa mengatakan terlalu banyak. Jadi, saya tidak tahu.”

Maverick Vinales, 2026 MotoGP Italian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Maverick Vinales, 2026 MotoGP Italian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Vinales mengalami cedera bahu dalam kecelakaan di Grand Prix Jerman tahun lalu, yang terjadi saat ia memimpin pasukan KTM.

Ditanya apakah kondisi fisiknya akan menjadi faktor penentu di kontrak 2027, ia dengan tegas menjawab: “Bahu saya akan baik-baik saja.

“Saya rasa saya tidak perlu meyakinkan siapa pun. Saat saya bugar di KTM, saat itu saya adalah pemimpinnya.

“Kemudian, saat itu, saya cedera. Tapi saya berada di tim APC [Red Bull].

“APC, Red Bull Athletes Performance, setuju bahwa saya akan pulih 100%.

“Tentu saja, ini tidak mudah karena sudah tujuh bulan saya tidak menggunakan beberapa otot.

“Ini membutuhkan sedikit waktu. Tetapi yang jelas adalah saya akan pulih 100%.”

“Pertanyaan terbesar adalah: setelah operasi kedua, apakah saya akan pulih? Tapi saya berhasil pulih, dan itulah intinya.”

Vinales Tetap Percaya Diri saat Masa Depannya Dipertanyakan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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