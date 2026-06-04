Komentar Pertama Martin dengan Aprilia Menyoroti Kelemahan Ducati

Terjadi perubahan peta kekuatan di MotoGP, dengan Aprilia menggeser Ducati sebagai pabrikan teratas musim ini usai memenangkan lima dari tujuh balapan awal.

Yang terbaru, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin meninggalkan Francesco Bagnaia di posisi ketiga saat Aprilia meraih kemenangan Mugello pertamanya akhir pekan lalu.

Setelah balapan, Bagnaia tertangkap kamera berbicara dengan Crew Chiefnya Christian Gabarrini, yang rekamannya ditampilkan di episode terbaru Inside Ducati di YouTube.

Ketika ditanya apakah feeling bagian depan telah membaik, Bagnaia menjawab: “Kami telah melangkah maju… Dengan menggeser bobot motor ke depan, kami telah meningkatkan performa.”

Di Balaton Park pada hari Kamis, di Giannantonio, pembalap andalan Ducati di kejuaraan dunia, menjelaskan lebih lanjut mengapa bagian depan Desmosedici menjadi masalah – dan bagaimana hal itu berhubungan dengan keausan ban belakang.

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“Sudah satu setengah tahun sejak saya bergabung dengan program pabrikan Ducati dan saya mengatakan bahwa kita harus meningkatkan bagian depan, karena menurut saya itu adalah kunci untuk memaksimalkan performa,” kata pembalap VR46 itu.

“Saya pikir saat ini Aprilia memasukkan tikungan dengan cara yang luar biasa. Yang membuat mereka menghemat ban hingga akhir adalah mereka melakukan apa yang harus dilakukan dengan bagian depan dan kemudian mereka keluar dari tikungan dengan bagian belakang.

"Kami jauh lebih terhubung dengan bagian belakang, dan kami melakukan semuanya dengan itu. Jadi jika Anda sangat, sangat bagus dalam manajemen ban belakang, Anda bisa memiliki peluang.

“Namun tetap saja, Anda tidak pernah memiliki kesempatan untuk bersikap agresif dan memiliki presisi seperti pada Aprilia saat ini.”

Di Giannantonio, yang saat ini berada di posisi ketiga klasemen kejuaraan di belakang duo Aprilia Marco Bezzecchi dan Jorge Martin, mengatakan bahwa para pembalap Ducati terpaksa mengambil risiko lebih besar dengan ban depan untuk menjaga ban belakang.

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“Saya melakukan seluruh balapan Mugello dengan menjaga ban belakang, tetapi menutup celah ban depan sepuluh kali. Anda perlu mengambil banyak risiko dengan ban depan dan [Aprilia] jauh lebih presisi.”

Jorge Martin, 2024 Barcelona Test. © Gold and Goose

"Itu bukan rahasia"

Pembalap Italia itu kemudian menyinggung kesan pertama Martin terhadap RS-GP setelah meninggalkan Pramac Ducati yang membawanya meraih gelar juara pada tahun 2024.

“Saya rasa itu bukan rahasia sama sekali. Ketika Martin bergabung dengan Aprilia, jika Anda ingat uji coba di Barcelona, ​​komentar pertamanya adalah ‘bagian depan luar biasa’. Saya rasa itulah yang kurang bagi kami saat ini,” kata Diggia.

Pemenang Catalunya itu percaya Ducati sebelumnya dapat menutupi masalah tersebut karena memiliki keunggulan yang lebih besar di area lain.

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“Saya rasa di tahun-tahun ketika Ducati unggul dari para pesaing di banyak area. Sekarang para pesaing telah bekerja, dan dalam beberapa hal sama dengan kami,” katanya.

“Jadi sekarang karena kita mendorong motor ini hingga batas maksimalnya, bagian depan menjadi titik yang lebih kritis dan lebih terlihat.

“Karena kita tidak banyak mengubah bagian depan, itu selalu menjadi titik lemah kita.

“Jika Anda ingat Pecco pada tahun 2023 di Austin, dia mengatakan motornya terlalu bagus, dan kemudian tiba-tiba dia kehilangan kendali bagian depan. Dia tidak pernah mengerti mengapa.

“Saya, Pecco, dan terkadang tahun lalu Marc kesulitan dengan bagian depan motor.

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“Marc memang luar biasa, tetapi dia sering terjatuh karena masalah pada bagian depan tanpa menyadarinya.

“Motor kami selalu super, dan paketnya luar biasa, tetapi bagian depan selalu menjadi hal yang perlu diperhatikan.

“Sekarang levelnya sangat tinggi dan kami benar-benar harus mendorong hingga level maksimal, untuk memaksimalkan kemampuan motor, bagian depan mulai menjadi masalah.”

Fabio di Giannantonio, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Ducati melakukan semuanya dengan ban belakang

Ducati baru saja meraih dua kemenangan sejauh musim ini melalui Alex Marquez di Jerez dan kemudian Di Giannantonio di Barcelona.

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“Saya tidak mengatakan kami tidak punya peluang. Tentu saja motor kami luar biasa dan kami bisa bersaing dengan Aprilia, tetapi saat ini mereka memiliki sedikit keunggulan dibandingkan kami…

“Seperti yang saya katakan sebelumnya, Aprilia lebih banyak mengerem dengan roda depan dan menggunakan roda belakang untuk keluar dari tikungan.

“Kami melakukan semuanya dengan roda belakang. Jadi, jika terkadang Anda tidak mengendalikan roda belakang, Anda bisa mengalami penurunan performa yang signifikan.”

Di Giannantonio tiba di Balaton Park dengan selisih 39 poin dari pemimpin klasemen Bezzecchi dan 22 poin dari Martin.