Lorenzo Ungkap 'Kartu Truf' yang Dimiliki Marc Marquez untuk Sisa 2026

Jorge Lorenzo mengatakan Marc Marquez memiliki “tiga kartu truf” dalam perebutan gelar MotoGP 2026.

Jorge Lorenzo, trackside at 2026 MotoGP Buriram Test. Credit: Gold and Goose.
Jorge Lorenzo, trackside at 2026 MotoGP Buriram Test. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Juara bertahan MotoGP, Marc Marquez, tertinggal 102 poin dari pemimpin klasemen setelah comebacknya pasca-operasi pada bulan Mei di Grand Prix Italia.

Pembalap Spanyol itu kini hanya tertinggal 18 poin dari pemimpin klasemen Jorge Martin dan telah melampaui Marco Bezzecchi, yang hanya mencetak 13 poin sejak akhir pekan Mugello.

Di waktu yang sama, Marc Marquez memenangkan tiga dari empat Grand Prix dan dua Sprint Race. Hal ini membuatnya unggul dari pembalap lain, dan hanya pemenang Grand Prix Belanda Ai Ogura yang mencetak lebih banyak poin dalam tiga putaran terakhir.

Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Juara dunia lima kali Jorge Lorenzo, yang pernah menjadi rekan satu tim di Repsol Honda dengan Marquez pada tahun 2019, percaya bahwa pembalap Ducati Lenovo itu masih memiliki "kartu truf" yang bisa dimainkan di tiga balapan spesifik yang akan datang di paruh kedua musim ini.

“Dia memiliki tiga kartu truf yang tidak dimiliki orang lain, yaitu tiga sirkuit dengan layout counter-clockwise,” kata Lorenzo di podcast Duralavita miliknya, seperti yang dilaporkan oleh Motosan.

“Pertama Aragon, kemudian Phillip Island di akhir, dan Valencia, yang kebetulan merupakan [putaran] terakhir.

“Jika dia sampai di sana dengan klasifikasi yang sangat ketat, dia bisa memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan.

“Para pembalap lain tidak memiliki aset spesifik yang benar-benar membuat perbedaan.”

Marc Marquez, Alex Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP Sprint.
Marc Marquez, Alex Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP Sprint.
© Gold and Goose

Lorenzo menambahkan: “Saya pikir ketika Anda berada di sirkuit dengan tikungan kiri, seperti ketiga sirkuit ini, Anda memiliki peluang 80–90 persen untuk menang.

“Namun, di sirkuit dengan tikungan kanan, segalanya jauh lebih seimbang. Kejuaraan ini menjadi sangat menarik.”

Dominasi Marquez pada sirkuit dengan tikungan kiri paling jelas terlihat di Sachsenring, di mana hanya ada tiga tikungan kanan dan 10 tikungan kiri, tujuh di antaranya terhubung melalui sektor kedua dan ketiga.

Pembalap 33 tahun itu memenangkan Grand Prix  kelas utama ke-10 (ke-13 di semua kategori) di Sachsenring akhir pekan lalu (10–12 Juli), menyamai rekor kemenangan di satu sirkuit yang dicetak oleh Giacomo Agostini di Imatra.

Marquez juga memiliki delapan kemenangan di Aragon, tujuh di kelas utama, termasuk empat kemenangan beruntun antara tahun 2016 dan 2019. MotorLand juga merupakan tempat kemenangan pertama Marc setelah meninggalkan Honda untuk Ducati ketika ia memenangkan Sprint dan grand prix 2024.

Angka di Valencia kurang solid bagi Marquez, yang belum balapan di sana sejak 2023 dan belum menyelesaikan balapan di sana sejak 2019. 

Ia memiliki tiga kemenangan di sana di semua kelas, dan finis ketiga di sana pada kedua tahun (2013 dan 2017) saat pergi ke sana dengan mempertaruhkan gelar, dan berhasil meraihnya di kedua kesempatan tersebut.

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Jorge Lorenzo
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Lorenzo Ungkap 'Kartu Truf' yang Dimiliki Marc Marquez untuk Sisa 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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