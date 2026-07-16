Marc Marquez Jelaskan Kenapa dia Melambat di MotoGP Jerman

\Marc Marquez memenangkan MotoGP Sachsenring Minggu lalu dengan selisih 1,996 detik atas Ai Ogura di akhir balapan 30 lap.

Namun, pembalap Trackhouse Aprilia itu mencurigai sang juara bertahan, yang meraih kemenangan MotoGP ke-10 di sirkuit tersebut, masih menyimpan kecepatan lain.

“Kamu bisa melaju lebih cepat lagi, bukan, Marc?” Ogura bertanya sebelum naik podium.

“Kita tidak tahu!” Marc Marquez tertawa. “Sachsenring adalah Sachsenring, di Belanda Anda lebih cepat dari saya.”

Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

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Marquez menjelaskan taktiknya sebagai "mempertahankan laptime 1 menit 21,4, 21,6 sepanjang waktu" kepada rekan setim Ogura dan peraih posisi ketiga, Raul Fernandez.

Dalam edisi terbaru serial YouTube Inside Ducati, Marquez terekam menjelaskan kepada tim mengapa ia mengurangi kecepatannya.

“Awalnya, saya harus sedikit memperlambat karena ban depan saya cepat aus. Tapi setelah itu, [semuanya] baik-baik saja… Saya melambat dan kemudian kembali memacu motor.”

2026 German MotoGP race lap times. © Peter McLaren

Seperti yang ditunjukkan grafik berikut, Ogura adalah satu-satunya pembalap yang mampu memberikan dampak pada keunggulan Marquez.

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Sementara itu, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, terjebak di belakang Aprilia milik Jorge Martin dan finis di posisi keenam.

Pembalap Italia itu terekam mengatakan: “Satu-satunya pembalap Ducati yang mengalami masalah yang sama dengan saya adalah Alex [Marquez].

“Dia mengalami masalah yang sama dengan saya sebelum Jerez, lalu mereka menyelesaikannya.”

Pecco Bagnaia, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

“Jadi saya sangat berharap liburan musim panas ini akan membantu tim untuk memahami apa yang harus dilakukan.”

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Pembalap Gresini, Alex Marquez, yang finis kedua di belakang saudaranya, Marc, pada Sprint Race, terjatuh dari posisi kedua pada lap ke-9.