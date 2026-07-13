Marc Marquez Tidak Memahami Situasi Pertarungan Gelar MotoGP saat ini

Marc Marquez benar-benar kembali ke pertarungan gelar MotoGP setelah kemenangan ganda di Grand Prix Jerman, yang membuatnya hanya terpaut 18 poin dari pimpinan klasemen.

Sebagai catatan, Marquez sempat tertinggal 102 poin setelah Grand Prix Italia setelah awal musim yang sulit karena cedera bahu yang terus berlanjut, membuatnya absen pada hari Minggu di Grand Prix Prancis dan keseluruhan akhir pekan Barcelona.

Tapi kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman - yang bersamaan dengan rentetan nol poin Marco Bezzecchi dari empat Grand Prix terakhir - mengembalikan Marc Marquez ke dalam pertarungan gelar.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP © Gold and Goose

Setelah mendominasi Grand Prix Jerman hari Minggu, Marquez kini berada di posisi ketiga klasemen dan tertinggal 18 poin dari pemimpin klasemen, Jorge Martin.

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“Saya tidak mengerti apa pun. Saya sudah mengatakannya di balapan terakhir,” komentar Marquez setelah GP Jerman.

“Tapi kami mencoba menyerang di tempat yang saya rasa nyaman dan mencoba bertahan ketika menghadapi trek yang sulit.

“Memang benar bahwa jika kita ingin memperebutkan gelar juara, saya perlu meningkatkan beberapa hal – lengan kanan. Itu satu-satunya hal yang perlu saya tingkatkan.

“Jadi, selama liburan musim panas ini, saya akan beristirahat tentu saja, karena dari segi mental saya membutuhkannya.

“Tapi saya perlu bekerja sangat keras pada lengan kanan, terutama pada titik-titik lemahnya, karena ada beberapa bagian di mana saya hanya mengendarai motor; saya berada di atas motor, tetapi saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya. Jadi, di situlah saya ingin bekerja.”

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Ia menambahkan: “Saya terus mengatakan hal yang sama: jika saya bisa melakukan satu langkah latihan lengan selama liburan musim panas ini, yang saya sendiri tidak tahu apakah saya bisa melakukannya atau tidak.

“Tapi saya akan berusaha keras untuk mengaktifkan beberapa otot yang tertidur.

“Dan dari situ, jika kita bisa melakukannya, maka kita bisa mencoba berjuang untuk kejuaraan di paruh kedua musim ini.

“Jika tidak, cobalah untuk memahami apa yang bisa kita lakukan setiap akhir pekan.”

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP © Gold and Goose

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“Aku hanya coba mengendalikan diri”

Marquez memimpin Grand Prix Jerman dari pole sampai finis, membangun selisih lebih dari dua detik pada satu titik sebelum mengendurkan kecepatannya sampai bendera finis dikibarkan.

Pembalap berusia 33 tahun itu mengatakan bahwa ia masih memiliki kecepatan cadangan jika dibutuhkan, meskipun ia tidak tahu seberapa besar.

“Saya tidak tahu karena saya berkendara dengan halus, tetapi terkadang Anda berkendara lebih agresif dan malah lebih lambat,” katanya.

“Ketika seseorang menekan Anda, terkadang Anda mengeluarkan sesuatu dari dalam diri Anda yang tidak Anda duga.

“Jadi, hari ini, ketika saya mendapatkan selisih 1,5 detik, 2 detik, saya hanya mencoba untuk mengendalikan diri.

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"Tetapi memang benar bahwa di lap-lap terakhir itu tidak perlu menggunakan kecepatan ekstra ini - saya tidak akan mengatakan potensi ekstra, tetapi risiko ekstra.”