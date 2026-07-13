Quartararo Jadikan Hasil Sachsenring Motivasi Jelang Kepergian dari Yamaha

Fabio Quartararo mengungkapkan pendekatannya terhadap sisa musim terakhirnya bersama Yamaha di MotoGP.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 German MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 German MotoGP
© Gold and Goose

Fabio Quartararo mengatakan finis delapan besar di Sachsenring "akan menjadi cara saya untuk termotivasi" sampai akhir MotoGP 2026, yang menurutnya penting untuk transisinya ke Honda musim depan.

Pembalap Prancis itu dijadwalkan bergabung dengan Honda setelah delapan tahun bersama Yamaha untuk tahun 2027, meskipun konfirmasi resmi belum datang dari HRC.

Kekesalan Fabio Quartararo yang berkelanjutan terhadap kurangnya daya saing Yamaha membuatnya, pada beberapa kesempatan di tahun 2026, mengakui bahwa ia tidak mengerahkan kemampuan maksimalnya untuk menghindari cedera.

Jack Miller chases Fabio Quartararo, 2026 Sachsenring MotoGP.
Jack Miller chases Fabio Quartararo, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Grand Prix Jerman menjadi akhir pekan yang lebih baik bagi pembalap Prancis itu, yang memulai balapan dari posisi keenam dan finis di posisi ketujuh pada balapan utama.

Meskipun hasil tersebut bukan "hal yang penting bagi saya", ia mencatat setelahnya bahwa itu lebih baik "daripada posisi ke-15", dan ingin menggunakan ini sebagai motivasi untuk sisa musim ini.

Ia mengatakan cara berpikir ini penting baginya karena ia tahu akan ada "beberapa kesulitan di babak selanjutnya".

“Tidak, itu tidak masalah bagi saya, tetapi saya lebih suka finis di posisi ke-7 daripada ke-15, jadi itu akan menjadi cara saya untuk tetap termotivasi hingga akhir,” katanya.

“Saya tahu bahwa sebenarnya itu tidak akan benar-benar mengubah sesuatu bagi saya, tetapi saya ingin siap untuk tahun depan, karena bukan berarti jika saya berubah, semuanya akan sempurna.

“Tentu saja, saya akan menghadapi beberapa kesulitan di babak selanjutnya, jadi saya ingin mendorong diri saya hingga batas maksimal, untuk belajar, untuk menemukan semua yang bisa saya berikan sebagai seorang pembalap; kita masih memiliki banyak hal untuk dipelajari sebagai pembalap.”

Fabio Quartararo, 2026 Sachsenring MotoGP.
Fabio Quartararo, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

‘Saya tidak bisa membawa apa pun dari sini ke Silverstone…’

Quartararo meraih pole di Silverstone tahun lalu dan berpeluang memenangkan Grand Prix, sebelum masalah pada perangkat ride-height belakang motor merampas kemenangannya.

Ketika ditanya apakah ia dapat mengambil pelajaran dari akhir pekan yang kuat di Jerman untuk Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas, Quartararo menjawab: “Masalahnya, saya tidak bisa mengambil pelajaran apa pun, karena sebenarnya ini adalah motor yang saya gunakan di Barcelona; ini adalah motor yang saya gunakan di Le Mans.

“Jadi, saya rasa tidak ada yang perlu diambil untuk Silverstone.

“Namun, menarik untuk melihat bahwa semua hasil terbaik yang berhasil saya raih tahun ini adalah dengan motor ini, dengan pengaturan ini.

“Jadi, saya rasa kita tidak perlu mencari banyak hal lagi dan mencoba mencari tahu apa yang bisa kita sesuaikan daripada mencoba mengubah banyak hal.”

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Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
Quartararo Jadikan Hasil Sachsenring Motivasi Jelang Kepergian dari Yamaha
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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