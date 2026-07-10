"Tidak akan Terlalu Lama" - Quartararo Segera Umumkan Masa Depannya

Fabio Quartararo memberikan teaser kapan masa depannya di MotoGP secara resmi dikonfirmasi.

Fabio Quartararo, 2026 Sachsenring MotoGP.
Fabio Quartararo, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Fabio Quartararo tidak akan menjadi pembalap Yamaha MotoGP pada tahun 2027.

Itu akhirnya dikonfirmasi lewat pesan perpisahan resmi dari pabrik kepada pembalap Prancis tersebut dan pengumuman susunan tim baru Jorge Martin-Ai Ogura untuk tahun 2027.

Namun, kepastian masa depan Quartararo sendiri, yang diberitakan akan bergabung dengan Honda, bergantung pada bagaimana rangkaian pengumuman pembalap 2027 yang tertunda akan diatur.

“Saya sebenarnya tidak tahu kapan tepatnya, tetapi yang pasti tidak akan terlalu lama,” kata Quartararo di Sachsenring pada hari Kamis ketika ditanya kapan masa depannya akan diumumkan secara resmi.

Fabio Quartararo, 2026 Sachsenring MotoGP.
Fabio Quartararo, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Kapan pun itu terjadi, itu tidak akan mengejutkan, mengingat laporan pertama tentang kepindahan Quartararo ke Honda sudah muncul sejak awal tes pra-musim.

“Saya pikir [pengumuman resmi] lebih untuk publik atau apa pun, tetapi saya pikir saya tidak menyembunyikan apa pun. Hanya saja saya tidak bisa mengatakannya...”

Beralih ke MotoGP Jerman akhir pekan ini, tempat Quartararo dan Yamaha meraih kemenangan terakhir mereka di tahun 2022, pembalap Prancis itu mengakui bahwa sirkuit Sachsenring kemungkinan tidak cocok untuk V4 barunya.

“Ini akan sulit, karena kami kehilangan banyak kemampuan menikung dan grip ban belakang. Jadi, pada dasarnya, itulah karakteristik sirkuit ini.”

Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, 2026 Sachsenring MotoGP.
Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

 

Quartararo, yang kembali ke posisi 10 besar di Assen pada balapan sebelumnya, ragu apakah Yamaha masih bisa mendapatkan hasil lebih baik hanya dengan mengubah setelan saja.

“Saya rasa sejak awal tahun, kami sudah mencoba semua kemungkinan pada motor kami. Yang kami butuhkan adalah komponen baru yang memberikan apa yang kami butuhkan.

“Karena kami telah mengubah basisnya secara total, dan kami selalu kembali ke hal yang sama.

“Jadi saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari setelan, hanya perlu mencoba membuat elektronik sebaik mungkin.

“Tapi kami tahu jika kami sudah sejauh ini, hanya sedikit yang bisa kami sesuaikan.”

Tags:

Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
Yamaha
MotoGP
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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