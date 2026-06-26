MotoGP Belanda 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Assen
Hasil latihan Jumat dari MotoGP Belanda 2026 di Sirkuit Assen, putaran ke-10 dari 22.
Marco Bezzecchi memimpin Raul Fernandez saat Aprilia mengisi dua posisi teratas pada sesi Practice untuk MotoGP Belanda 2026 di Sirkuit Assen.
Sesi dihentikan saat waktu menyisakan tiga menit setelah kecelakaan Alex Marquez, yang menghadirkan skenario restart satu lap untuk para pembalap memperbaiki catatan waktunya.
Pada kesempatan tersebut, Pedro Acosta melesat ke posisi ketiga untuk KTM, di depan Ai Ogura, dengan Francesco Bagnaia naik dari P17 ke posisi kelima dan lolosdari ancaman Kualifikasi 1.
Marco Bezzecchi dan Ogura secara bergantian memimpin empat besar Aprilia di pertengahan sesi, di mana RS-GP - yang sangat kuat di sektor akhir yang cepat - melakukan serangan waktu di awal.
Kuartet tersebut dipisahkan oleh Ducati milik Marc Marquez dan Fabio di Giannantonio. Namun, juara bertahan Marquez tidak turun saat restart dan puas dengan posisi keenam, tepat di depan di Giannantonio.
Sesi dihentikan karena kecelakaan Alex Marquez
Sesi latihan dihentikan sementara dengan bendera merah tiga menit sebelum berakhir setelah kecelakaan Alex Marquez, yang sebelumnya mundur dari akhir pekan MotoGP Ceko setelah kualifikasi di Brno akhir pekan lalu, sebelum kembali pagi ini.
Marquez terlihat duduk di area kerikil sebelum akhirnya berjalan pergi dengan bantuan tim medis.
Sebelum Alex, pembalap Gresini lainnya, Fermin Aldeguer, juga mengalami lowside kecepatan tinggi di Tikungan 11 yang sama. Aldeguer terpelanting saat ia dan motornya masuk gravel.
Sesaat sebelum kecelakaan Marquez, Jorge Martin menghancurkan RS-GP-nya dalam kecelakaan cepat di Tikungan 12. Martin keluar dari lintasan tanpa cedera, dan masih mengamankan akses langsung Q2 di posisi kesembilan.
Sementara itu, Franco Morbidelli kemungkinan akan dikenai penalti karena menghalangi Enea Bastianini saat melakukan lap cepat.
MotoGP Belanda 2026 - Assen - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'31.123s
|21/26
|312k
|2
|^4
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.177s
|19/23
|305k
|3
|^8
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.187s
|23/23
|310k
|4
|^1
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.239s
|16/21
|309k
|5
|˅3
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.261s
|26/26
|308k
|6
|^4
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.323s
|19/22
|306k
|7
|˅3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.342s
|23/23
|307k
|8
|^7
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.465s
|25/25
|308k
|9
|˅6
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.515s
|20/21
|309k
|10
|^3
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.578s
|12/14
|309k
|Qualifying 1:
|11
|^3
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.604s
|24/24
|306k
|12
|˅5
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.702s
|22/26
|309k
|13
|˅1
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.733s
|16/21
|309k
|14
|˅6
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.738s
|13/13
|303k
|15
|^5
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.963s
|25/26
|302k
|16
|˅7
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.181s
|21/21
|306k
|17
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.249s
|20/20
|309k
|18
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.278s
|16/24
|308k
|19
|˅3
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.302s
|17/23
|302k
|20
|^1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.470s
|16/21
|303k
|21
|˅2
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.704s
|16/21
|308k
|22
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+1.987s
|22/22
|301k
|23
|=
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+2.092s
|22/22
|305k
^X Pembalap naik X posisi dari FP1.
= Posisi pembalap sama dengan FP1.
˅X Pembalap turun X posisi from FP1.
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Assen:
Lap tercepat: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 30.540s (2024)
Lap balapan tercepat: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 31.866s (2024)
Free Practice 1
Pemimpin klasemen Marco Bezzecchi kembali beraksi dengan memimpin sesi latihan pertama MotoGP Belanda 2026 di Assen.
Setelah diskorsing dari Grand Prix Ceko minggu lalu setelah menampar seorang marshal, Bezzecchi mencatat laptime 1 menit 32,311 detik, unggul dari calon rekan setimnya di Aprilia, Francesco Bagnaia (Ducati) di akhir sesi latihan selama 45 menit.
Rekan satu tim Bezzecchi saat ini dan rival utamanya dalam pertarungan gelar, Jorge Martin, berada di posisi ketiga, di depan Fabio di Giannantonio dari VR46.
Pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura - yang meraih pole di Brno - dan Raul Fernandez, ditambah Joan Mir dari Honda, melengkapi tujuh posisi teratas.
Marc Marquez, yang berhasil mengurangi keunggulan poin Bezzecchi menjadi 20 poin setelah kemenangan hari Minggunya di Brno, terjatuh di tikungan terakhir di tengah sesi latihan.
Marquez, yang bersama rekan setimnya di Ducati, Bagnaia, mencoba beberapa aerodinamika belakang baru pagi ini, akhirnya membawa motornya yang rusak kembali ke pit dan finis di urutan kesepuluh.
MotoGP Belanda 2026 - Assen - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'32.311s
|12/19
|309k
|2
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.098s
|15/15
|309k
|3
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.144s
|10/20
|307k
|4
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.160s
|13/18
|309k
|5
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.164s
|20/21
|309k
|6
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.205s
|16/19
|306k
|7
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.240s
|18/19
|306k
|8
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.347s
|11/15
|304k
|9
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.356s
|17/19
|308k
|10
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.446s
|5/17
|308k
|11
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.454s
|15/18
|310k
|12
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.539s
|15/15
|310k
|13
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.639s
|13/18
|312k
|14
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.670s
|15/20
|303k
|15
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.765s
|18/18
|309k
|16
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.790s
|16/17
|300k
|17
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.823s
|15/17
|302k
|18
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.956s
|10/13
|308k
|19
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.957s
|9/23
|308k
|20
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.985s
|6/19
|301k
|21
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.204s
|18/18
|302k
|22
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+1.688s
|20/20
|300k
|23
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+2.350s
|13/16
|307k
* Rookie
Marco Bezzecchi memulai akhir pekan Assen unggul delapan poin dari rekan setimnya, Jorge Martin, setelah diskors dari Grand Prix Brno akhir pekan lalu.
Fabio di Giannantonio kini tertinggal 23 poin dari Bezzecchi, dengan juara bertahan Marc Marquez kembali dalam perebutan gelar setelah memperkecil jarak menjadi 40 poin setelah meraih kemenangan di tiga dari empat balapan terakhir.
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