MotoGP Belanda 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Assen

Marco Bezzecchi memimpin Raul Fernandez saat Aprilia mengisi dua posisi teratas pada sesi Practice untuk MotoGP Belanda 2026 di Sirkuit Assen.

Sesi dihentikan saat waktu menyisakan tiga menit setelah kecelakaan Alex Marquez, yang menghadirkan skenario restart satu lap untuk para pembalap memperbaiki catatan waktunya.

Pada kesempatan tersebut, Pedro Acosta melesat ke posisi ketiga untuk KTM, di depan Ai Ogura, dengan Francesco Bagnaia naik dari P17 ke posisi kelima dan lolosdari ancaman Kualifikasi 1.

Marco Bezzecchi dan Ogura secara bergantian memimpin empat besar Aprilia di pertengahan sesi, di mana RS-GP - yang sangat kuat di sektor akhir yang cepat - melakukan serangan waktu di awal.

Kuartet tersebut dipisahkan oleh Ducati milik Marc Marquez dan Fabio di Giannantonio. Namun, juara bertahan Marquez tidak turun saat restart dan puas dengan posisi keenam, tepat di depan di Giannantonio.

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Alex Marquez, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Sesi dihentikan karena kecelakaan Alex Marquez

Sesi latihan dihentikan sementara dengan bendera merah tiga menit sebelum berakhir setelah kecelakaan Alex Marquez, yang sebelumnya mundur dari akhir pekan MotoGP Ceko setelah kualifikasi di Brno akhir pekan lalu, sebelum kembali pagi ini.

Marquez terlihat duduk di area kerikil sebelum akhirnya berjalan pergi dengan bantuan tim medis.

Sebelum Alex, pembalap Gresini lainnya, Fermin Aldeguer, juga mengalami lowside kecepatan tinggi di Tikungan 11 yang sama. Aldeguer terpelanting saat ia dan motornya masuk gravel.

Sesaat sebelum kecelakaan Marquez, Jorge Martin menghancurkan RS-GP-nya dalam kecelakaan cepat di Tikungan 12. Martin keluar dari lintasan tanpa cedera, dan masih mengamankan akses langsung Q2 di posisi kesembilan.

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Sementara itu, Franco Morbidelli kemungkinan akan dikenai penalti karena menghalangi Enea Bastianini saat melakukan lap cepat.

MotoGP Belanda 2026 - Assen - Hasil sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 = Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'31.123s 21/26 312k 2 ^4 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.177s 19/23 305k 3 ^8 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.187s 23/23 310k 4 ^1 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.239s 16/21 309k 5 ˅3 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.261s 26/26 308k 6 ^4 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.323s 19/22 306k 7 ˅3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.342s 23/23 307k 8 ^7 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.465s 25/25 308k 9 ˅6 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.515s 20/21 309k 10 ^3 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.578s 12/14 309k Qualifying 1: 11 ^3 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.604s 24/24 306k 12 ˅5 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.702s 22/26 309k 13 ˅1 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.733s 16/21 309k 14 ˅6 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.738s 13/13 303k 15 ^5 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.963s 25/26 302k 16 ˅7 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.181s 21/21 306k 17 = Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.249s 20/20 309k 18 = Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.278s 16/24 308k 19 ˅3 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.302s 17/23 302k 20 ^1 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.470s 16/21 303k 21 ˅2 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.704s 16/21 308k 22 = Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +1.987s 22/22 301k 23 = Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +2.092s 22/22 305k

^X Pembalap naik X posisi dari FP1.

= Posisi pembalap sama dengan FP1.

˅X Pembalap turun X posisi from FP1.

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Assen:

Lap tercepat: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 30.540s (2024)

Lap balapan tercepat: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 31.866s (2024)

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Free Practice 1

Pemimpin klasemen Marco Bezzecchi kembali beraksi dengan memimpin sesi latihan pertama MotoGP Belanda 2026 di Assen.

Setelah diskorsing dari Grand Prix Ceko minggu lalu setelah menampar seorang marshal, Bezzecchi mencatat laptime 1 menit 32,311 detik, unggul dari calon rekan setimnya di Aprilia, Francesco Bagnaia (Ducati) di akhir sesi latihan selama 45 menit.

Rekan satu tim Bezzecchi saat ini dan rival utamanya dalam pertarungan gelar, Jorge Martin, berada di posisi ketiga, di depan Fabio di Giannantonio dari VR46.

Pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura - yang meraih pole di Brno - dan Raul Fernandez, ditambah Joan Mir dari Honda, melengkapi tujuh posisi teratas.

Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

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Marc Marquez, yang berhasil mengurangi keunggulan poin Bezzecchi menjadi 20 poin setelah kemenangan hari Minggunya di Brno, terjatuh di tikungan terakhir di tengah sesi latihan.

Marquez, yang bersama rekan setimnya di Ducati, Bagnaia, mencoba beberapa aerodinamika belakang baru pagi ini, akhirnya membawa motornya yang rusak kembali ke pit dan finis di urutan kesepuluh.

MotoGP Belanda 2026 - Assen - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'32.311s 12/19 309k 2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.098s 15/15 309k 3 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.144s 10/20 307k 4 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.160s 13/18 309k 5 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.164s 20/21 309k 6 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.205s 16/19 306k 7 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.240s 18/19 306k 8 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.347s 11/15 304k 9 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.356s 17/19 308k 10 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.446s 5/17 308k 11 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.454s 15/18 310k 12 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.539s 15/15 310k 13 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.639s 13/18 312k 14 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.670s 15/20 303k 15 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.765s 18/18 309k 16 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.790s 16/17 300k 17 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.823s 15/17 302k 18 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.956s 10/13 308k 19 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.957s 9/23 308k 20 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.985s 6/19 301k 21 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.204s 18/18 302k 22 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +1.688s 20/20 300k 23 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +2.350s 13/16 307k

* Rookie

Marco Bezzecchi, Sunday, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

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Marco Bezzecchi memulai akhir pekan Assen unggul delapan poin dari rekan setimnya, Jorge Martin, setelah diskors dari Grand Prix Brno akhir pekan lalu.

Fabio di Giannantonio kini tertinggal 23 poin dari Bezzecchi, dengan juara bertahan Marc Marquez kembali dalam perebutan gelar setelah memperkecil jarak menjadi 40 poin setelah meraih kemenangan di tiga dari empat balapan terakhir.

Alex Marquez, yang mundur dari Brno setelah kualifikasi, akan mencoba kembali ke MotoGP setelah pulih dari cedera tulang selangka dan tulang belakang akibat kecelakaan besar di Catalunya sebulan yang lalu.

Johann Zarco masih absen karena cedera ligamen lutut di ajang yang sama. Pembalap Prancis itu kembali digantikan di LCR oleh Cal Crutchlow, yang menggantikannya untuk keempat kalinya.

Pembalap tes Yamaha Augusto Fernandez masuk sebagai pembalap wildcard, dan membawa paket aerodinamis baru di motornya.

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Assen adalah balapan pertama sejak larangan awal MotoGP terhadap penggunaan perangkat holeshot depan. Format grid baru, dengan jarak yang lebih besar antar baris, akan diperkenalkan mulai putaran berikutnya di Sachsenring.