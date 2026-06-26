MotoGP Belanda 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Assen

Hasil latihan Jumat dari MotoGP Belanda 2026 di Sirkuit Assen, putaran ke-10 dari 22.

Marco Bezzecchi, 2026 Assen MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose
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Marco Bezzecchi memimpin Raul Fernandez saat Aprilia mengisi dua posisi teratas pada sesi Practice untuk MotoGP Belanda 2026 di Sirkuit Assen.

Sesi dihentikan saat waktu menyisakan tiga menit setelah kecelakaan Alex Marquez, yang menghadirkan skenario restart satu lap untuk para pembalap memperbaiki catatan waktunya. 

Pada kesempatan tersebut, Pedro Acosta melesat ke posisi ketiga untuk KTM, di depan Ai Ogura, dengan Francesco Bagnaia naik dari P17 ke posisi kelima dan lolosdari ancaman Kualifikasi 1.

Marco Bezzecchi dan Ogura secara bergantian memimpin empat besar Aprilia di pertengahan sesi, di mana RS-GP - yang sangat kuat di sektor akhir yang cepat - melakukan serangan waktu di awal.

Kuartet tersebut dipisahkan oleh Ducati milik Marc Marquez dan Fabio di Giannantonio. Namun, juara bertahan Marquez tidak turun saat restart dan puas dengan posisi keenam, tepat di depan di Giannantonio.

Alex Marquez, 2026 Assen MotoGP.
Alex Marquez, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Sesi dihentikan karena kecelakaan Alex Marquez

Sesi latihan dihentikan sementara dengan bendera merah tiga menit sebelum berakhir setelah kecelakaan Alex Marquez, yang sebelumnya mundur dari akhir pekan MotoGP Ceko setelah kualifikasi di Brno akhir pekan lalu, sebelum kembali pagi ini.

Marquez terlihat duduk di area kerikil sebelum akhirnya berjalan pergi dengan bantuan tim medis.

Sebelum Alex, pembalap Gresini lainnya, Fermin Aldeguer, juga mengalami lowside kecepatan tinggi di Tikungan 11 yang sama. Aldeguer terpelanting saat ia dan motornya masuk gravel.

Sesaat sebelum kecelakaan Marquez, Jorge Martin menghancurkan RS-GP-nya dalam kecelakaan cepat di Tikungan 12. Martin keluar dari lintasan tanpa cedera, dan masih mengamankan akses langsung Q2 di posisi kesembilan.

Sementara itu, Franco Morbidelli kemungkinan akan dikenai penalti karena menghalangi Enea Bastianini saat melakukan lap cepat.

MotoGP Belanda 2026 - Assen - Hasil sesi Practice

Pos PembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)1'31.123s21/26312k
2^4Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.177s19/23305k
3^8Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.187s23/23310k
4^1Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.239s16/21309k
5˅3Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.261s26/26308k
6^4Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.323s19/22306k
7˅3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.342s23/23307k
8^7Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.465s25/25308k
9˅6Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.515s20/21309k
10^3Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.578s12/14309k
  Qualifying 1:     
11^3Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.604s24/24306k
12˅5Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.702s22/26309k
13˅1Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.733s16/21309k
14˅6Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.738s13/13303k
15^5Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.963s25/26302k
16˅7Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.181s21/21306k
17=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.249s20/20309k
18=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.278s16/24308k
19˅3Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.302s17/23302k
20^1Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.470s16/21303k
21˅2Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.704s16/21308k
22=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+1.987s22/22301k
23=Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+2.092s22/22305k

^X Pembalap naik X posisi dari FP1.
= Posisi pembalap sama dengan FP1.
˅X Pembalap turun X posisi from FP1.
* Rookie

Rekor resmi MotoGP Assen:

Lap tercepat: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 30.540s (2024)
Lap balapan tercepat: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 31.866s (2024)

Free Practice 1

Pemimpin klasemen Marco Bezzecchi kembali beraksi dengan memimpin sesi latihan pertama MotoGP Belanda 2026 di Assen.

Setelah diskorsing dari Grand Prix Ceko minggu lalu setelah menampar seorang marshal, Bezzecchi mencatat laptime 1 menit 32,311 detik, unggul dari calon rekan setimnya di Aprilia, Francesco Bagnaia (Ducati) di akhir sesi latihan selama 45 menit.

Rekan satu tim Bezzecchi saat ini dan rival utamanya dalam pertarungan gelar, Jorge Martin, berada di posisi ketiga, di depan Fabio di Giannantonio dari VR46.

Pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura - yang meraih pole di Brno - dan Raul Fernandez, ditambah Joan Mir dari Honda, melengkapi tujuh posisi teratas.

Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Marc Marquez, yang berhasil mengurangi keunggulan poin Bezzecchi menjadi 20 poin setelah kemenangan hari Minggunya di Brno, terjatuh di tikungan terakhir di tengah sesi latihan.

Marquez, yang bersama rekan setimnya di Ducati, Bagnaia, mencoba beberapa aerodinamika belakang baru pagi ini, akhirnya membawa motornya yang rusak kembali ke pit dan finis di urutan kesepuluh.

MotoGP Belanda 2026 - Assen - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)1'32.311s12/19309k
2Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.098s15/15309k
3Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.144s10/20307k
4Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.160s13/18309k
5Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.164s20/21309k
6Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.205s16/19306k
7Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.240s18/19306k
8Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.347s11/15304k
9Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.356s17/19308k
10Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.446s5/17308k
11Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.454s15/18310k
12Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.539s15/15310k
13Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.639s13/18312k
14Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.670s15/20303k
15Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.765s18/18309k
16Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.790s16/17300k
17Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.823s15/17302k
18Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.956s10/13308k
19Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.957s9/23308k
20Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.985s6/19301k
21Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.204s18/18302k
22Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+1.688s20/20300k
23Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+2.350s13/16307k

* Rookie

Marco Bezzecchi, Sunday, 2026 Brno MotoGP.
Marco Bezzecchi, Sunday, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi memulai akhir pekan Assen unggul delapan poin dari rekan setimnya, Jorge Martin, setelah diskors dari Grand Prix Brno akhir pekan lalu.

Fabio di Giannantonio kini tertinggal 23 poin dari Bezzecchi, dengan juara bertahan Marc Marquez kembali dalam perebutan gelar setelah memperkecil jarak menjadi 40 poin setelah meraih kemenangan di tiga dari empat balapan terakhir.

Alex Marquez, yang mundur dari Brno setelah kualifikasi, akan mencoba kembali ke MotoGP setelah pulih dari cedera tulang selangka dan tulang belakang akibat kecelakaan besar di Catalunya sebulan yang lalu.

Johann Zarco masih absen karena cedera ligamen lutut di ajang yang sama. Pembalap Prancis itu kembali digantikan di LCR oleh Cal Crutchlow, yang menggantikannya untuk keempat kalinya.

Pembalap tes Yamaha Augusto Fernandez masuk sebagai pembalap wildcard, dan membawa paket aerodinamis baru di motornya.

Assen adalah balapan pertama sejak larangan awal MotoGP terhadap penggunaan perangkat holeshot depan. Format grid baru, dengan jarak yang lebih besar antar baris, akan diperkenalkan mulai putaran berikutnya di Sachsenring.

In this article

MotoGP Belanda 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Assen
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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