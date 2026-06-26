Marco Bezzecchi Menerima Hukuman Skorsing di MotoGP Ceko

Pemimpin klasemen MotoGP, Marco Bezzecchi, menilai skorsing di Grand Prix Ceko karena memukul marshal "sudah tepat" dan "saya menerima semuanya".

Bezzecchi terpaksa absen dari balapan Minggu lalu di Brno setelah menabrak marshal menyusul kecelakaan dalam sprint hari Sabtu.

Aprilia mengajukan banding terhadap larangan tersebut, tetapi akhirnya ditolak oleh Steward FIM, dan merek Italia itu menolak untuk melanjutkan masalah ini lebih jauh.

Marco Bezzecchi and Pirelli's Giorgio Barbier, Brno test.

Larangan tersebut sangat merugikan Marco Bezzecchi, yang kini hanya unggul delapan poin dari rekan setimnya, Jorge Martin, di klasemen kejuaraan, sementara Marc Marquez kini tertinggal 40 poin.

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Bezzecchi meminta maaf dalam sebuah pernyataan Minggu lalu, dan juga berpelukan dengan marshal tersebut sebelum sesi pemanasan.

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Berbicara tentang insiden tersebut secara terbuka untuk pertama kalinya pada hari Kamis di Grand Prix Belanda, Bezzecchi mengatakan tentang penaltinya: “Saya sepenuhnya mengerti.

“Saya pikir penalti itu tepat dan saya menerima semuanya.

“Saya mengerti, dan saya mencoba untuk mengambil ini sebagai kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi secara umum, maksud saya. Pada akhirnya, saya pikir itu baik-baik saja.”

Ia sekali lagi meminta maaf atas tindakannya, sambil menyatakan bahwa ia "masih merasa sangat buruk" tentang insiden tersebut.

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“Pertama-tama, jelas, itu adalah akhir pekan yang berat, tetapi hari-hari ini juga sangat berat,” katanya. “Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta maaf sekali lagi atas tindakan saya di Brno.

“Itu adalah tindakan yang sangat buruk dari saya, dan saya tidak menangani situasi tersebut dengan cara yang tepat, jadi saya merasa sangat buruk, dan saya masih merasa sangat buruk.

“Bukan hanya untuk saya, tentu saja, tetapi untuk tim saya, untuk seluruh pabrik, untuk semua kejuaraan yang sebenarnya tidak pantas mendapatkan citra seperti ini, tetapi juga untuk marshal itu sendiri, yang sudah lebih terlibat dalam situasi ini.

“Tentu saja, saya hanya meminta maaf sekali lagi dan mencoba untuk melanjutkan dan berkonsentrasi.”

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‘Saya ingin menjadikannya sebagai pelajaran’

Bezzecchi meyakini skorsing tersebut pada akhirnya akan menjadi "kesempatan untuk berkembang" sebagai pribadi, meskipun mengakui bahwa absen di Grand Prix Ceko "tidak mudah diterima".

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“Tentu saja, ini adalah momen yang ingin saya jadikan pelajaran, tetapi saya sudah mendapat pelajaran sejak awal ketika mereka memberi tahu saya keputusan itu,” tambahnya. “Itulah mengapa saya pikir itu adalah keputusan yang tepat, dan tentu saja, itu tidak mudah diterima.

“Kami adalah pembalap dan kami ingin balapan, tetapi pada akhirnya seperti inilah.

“Jadi, tentu saja, ini adalah kesempatan untuk berkembang dan mencoba untuk meningkatkan diri dalam segala hal, dalam setiap aspek, termasuk dalam hal balapan. Jadi, ya, semoga ini akan menjadi sesuatu yang benar-benar dapat membantu saya.”

Bezzecchi tidak mengungkapkan detail insiden tersebut ketika berbicara kepada media setelah sprint, tetapi sekarang mengatakan bahwa ia ingin menunggu hingga mendapat penalti sebelum pergi ke marshal untuk meminta maaf agar tidak terlihat tidak tulus.

“Tentu saja saya mengharapkan sanksi, karena pada akhirnya itu adalah tindakan yang tidak harus dilakukan,” katanya.

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“Saya juga menunggu sedikit sebelum meminta maaf kepada marshal karena saya tidak ingin membuat orang berpikir bahwa langsung meminta maaf adalah cara untuk menghindari penalti.

“Jadi, saya menunggu sampai penalti dikonfirmasi baru pergi ke sana dan menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepadanya atas kesalahan saya.

“Tentu saja, kami sedikit berbicara, kami berdua menangis, dan di saat yang buruk, itu adalah momen yang sangat indah bagi saya di mana saya melepaskan banyak beban dari tubuh saya.

“Tapi ya, selain itu, saya langsung menduga akan mendapat penalti. Saya tidak tahu penalti yang mana, tetapi pada akhirnya itu [larangan bermain] dan itu tidak apa-apa.”