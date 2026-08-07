MotoGP Inggris 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Silverstone
Hasil lengkap latihan Jumat untuk MotoGP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, putaran 12 dari 22.
Marco Bezzecchi kembali ke aksi MotoGP dengan memimpin dominasi Aprilia pada sesi latihan hari Jumat untuk Grand Prix Inggris 2026.
Bezzecchi, yang kembali mengendarai RS-GP untuk pertama kalinya sejak mengalami patah tulang selangka sebelum jeda musim panas di Sachsenring, memecahkan rekor putaran, unggul 0,335 detik dari pembalap Trackhouse, Raul Fernandez.
Fabio di Giannantonio dari VR46 Ducati menjadi satu-satunya pembalap yang memisahkan dominasi Aprilia dengan menempati posisi ketiga, mengungguli pemimpin klasemen Jorge Martin serta rekan setim Fernandez, Ai Ogura.
Juara bertahan Marc Marquez sempat memimpin posisi teratas sebelum akhirnya finis di urutan keenam.
Sementara itu, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, dan pembalap KTM, Pedro Acosta, melakukan kesalahan di saat-saat terakhir. Bagnaia kehilangan posisinya di 10 besar dan harus menjalani Kualifikasi 1 pada hari Sabtu.
Alex Marquez, yang memimpin sesi FP1, melanjutkan performa apiknya di awal sesi sore itu saat seluruh pembalap beralih menggunakan ban depan Hard - yang menjadi pilihan utama - dikombinasikan dengan ban belakang Soft atau Medium.
Raul Fernandez, dan kemudian Ogura, sempat memimpin catatan waktu berkat penggunaan ban belakang Soft yang baru.
Saat fase time-attack dimulai dengan ban baru di depan maupun belakang, Acosta melesat ke posisi puncak. Namun, itu tak bertahan lama.
Alex Marquez bereaksi sebelum sang kakak, Marc, menunjukkan taringnya dengan memecahkan rekor *pole position* Fabio Quartararo tahun 2025 saat sesi menyisakan waktu sepuluh menit.
Namun, justru sesama kandidat juara, Ogura dan di Giannantonio, yang menjadi pembalap pertama yang mencatatkan waktu putaran di kisaran 1 menit 56 detik.
Pada putaran terakhir, Fernandez melesat dari posisi ketujuh ke posisi pertama, sebelum Bezzecchi mencatatkan waktu impresif 1 menit 56,280 detik.
Joan Mir dan Jack Miller membawa Honda dan Yamaha lolos ke Kualifikasi 2 dengan menempati posisi kedelapan dan kesembilan, sementara Acosta bertahan di posisi kesepuluh.
Pembalap tuan rumah Cal Crutchlow tampil memukau layaknya masa kejayaannya dengan sempat menempati posisi ke-14, sebelum akhirnya finis di urutan ke-20 dari total 23 pembalap.
MotoGP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|^1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'56.280s
|19/20
|340k
|2
|^2
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.335s
|20/21
|340k
|3
|^2
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.398s
|19/19
|338k
|4
|^4
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.500s
|21/21
|341k
|5
|^2
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.530s
|16/20
|342k
|6
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.733s
|18/19
|339k
|7
|˅6
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.750s
|18/20
|338k
|8
|^3
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.831s
|16/18
|339k
|9
|^8
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.042s
|18/20
|334k
|10
|˅7
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.083s
|19/19
|336k
|Qualifying 1:
|11
|^3
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.312s
|17/19
|340k
|12
|^1
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.325s
|17/17
|338k
|13
|˅3
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+1.411s
|14/14
|335k
|14
|˅5
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.473s
|14/18
|338k
|15
|^4
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+1.487s
|16/18
|335k
|16
|=
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+1.494s
|17/19
|331k
|17
|˅2
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.636s
|17/17
|330k
|18
|˅6
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.640s
|16/16
|338k
|19
|˅1
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.718s
|17/19
|331k
|20
|^2
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.900s
|12/16
|334k
|21
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+2.042s
|18/20
|342k
|22
|^1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+2.341s
|15/17
|329k
|23
|˅3
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+2.550s
|17/19
|330k
^X Pembalap naik X posisi dari FP1.
= Posisi pembalap sama dengan FP1.
˅X Pembalap turun X posisi dari FP1.
* Rookie
Rekor lap MotoGP Silverstone:
Lap tercepat: Fabio Quartararo, Yamaha, 1m 57.233s (2025)
Lap balapan tercepat: Aleix Espargaro, Aprilia, 1m 58.895s (2024)
Free Practice 1
Alex Marquez membuka paruh kedua musim 2026 dengan memuncaki catatan waktu pada Free Practice 1 MotoGP Inggris 2026.
Pembalap Gresini Ducati yang juga merupakan pemenang Sprint tahun lalu itu mencatat laptime 1 menit 58,692 detik di Sirkuit Silverstone, unggul 0,173 detik atas pemenang Grand Prix tahun lalu, Marco Bezzecchi dari Aprilia.
Pedro Acosta dari KTM bangkit dari kecelakaan di Tikungan Stowe untuk menempati posisi ketiga setelah melakukan lap cepat dengan ban baru pada menit-menit terakhir.
Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) memakai ban depan baru untuk menempati posisi keempat, mengungguli Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati) dan juara bertahan Marc Marquez.
Pemimpin klasemen Jorge Martin (Aprilia) mengawali akhir pekan di posisi kedelapan, di belakang rival terdekatnya dalam perebutan gelar, Ai Ogura.
Sesi latihan, yang menentukan sepuluh pembalap teratas untuk mendapatkan akses langsung ke Kualifikasi 2, dimulai pukul 16.00 waktu setempat.
MotoGP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|1'58.692s
|7/17
|334k
|2
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.173s
|10/13
|336k
|3
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.282s
|11/12
|336k
|4
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.310s
|16/16
|335k
|5
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.364s
|10/15
|334k
|6
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.488s
|11/16
|335k
|7
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.573s
|18/18
|335k
|8
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.680s
|5/16
|331k
|9
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.876s
|11/15
|330k
|10
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.954s
|7/14
|335k
|11
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.016s
|10/15
|332k
|12
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.105s
|15/15
|336k
|13
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.231s
|14/16
|334k
|14
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.260s
|14/14
|339k
|15
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.306s
|9/14
|325k
|16
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+1.316s
|11/15
|329k
|17
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.529s
|12/15
|331k
|18
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.601s
|14/15
|330k
|19
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+1.603s
|15/15
|331k
|20
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+1.877s
|14/16
|326k
|21
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+2.060s
|16/17
|334k
|22
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+2.323s
|13/14
|328k
|23
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+2.351s
|14/15
|332k
* Rookie
Martin memimpin klasemen MotoGP dengan keunggulan 14 poin dari Ogura, sementara juara bertahan Marc Marquez hanya tertinggal 18 poin dari posisi puncak saat musim 2026 kembali bergulir usai jeda musim panas.
Rekan setim Martin di tim pabrikan sekaligus mantan pemimpin klasemen, Bezzecchi, kini menempati posisi keempat saat ia kembali beraksi setelah mengalami patah tulang selangka di Jerman.
Maverick Vinales dari Tech3 absen dari putaran Silverstone untuk menjalani perawatan lebih lanjut atas cedera bahunya dan digantikan oleh pembalap penguji KTM, Pol Espargaro.
Fermin Aldeguer juga masih absen setelah mengalami patah tulang belakang di Assen, posisinya kembali digantikan oleh Iker Lecuona, mantan pembalap MotoGP yang kini membalap di World Superbike untuk Ducati pabrikan.
Ini merupakan penampilan kedua Lecuona, setelah finis ketujuh di Balaton Park saat menggantikan Alex Marquez yang cedera.
Tapi berbeda dari putaran Balaton saat ia menggunakan GP26 milik Marquez, kali ini ia akan mengendarai motor GP25 spek satelit milik Aldeguer.
Johann Zarco masih harus absen akibat cedera ligamen lutut yang dialaminya di Catalunya pada bulan Mei, sementara pembalap pengganti dari tim LCR, Cal Crutchlow, akan berlaga di balapan kandang Grand Prix Inggris untuk pertama kalinya sejak 2021.
Pembalap penguji Yamaha, Augusto Fernandez, kembali tampil sebagai pembalap *wildcard*.