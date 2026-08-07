MotoGP Inggris 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Silverstone

Hasil lengkap latihan Jumat untuk MotoGP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, putaran 12 dari 22.

Marco Bezzecchi heads an Aprilia onslaught at Silverstone.
Marco Bezzecchi heads an Aprilia onslaught at Silverstone.
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi kembali ke aksi MotoGP dengan memimpin dominasi Aprilia pada sesi latihan hari Jumat untuk Grand Prix Inggris 2026.

Bezzecchi, yang kembali mengendarai RS-GP untuk pertama kalinya sejak mengalami patah tulang selangka sebelum jeda musim panas di Sachsenring, memecahkan rekor putaran, unggul 0,335 detik dari  pembalap Trackhouse, Raul Fernandez.

Fabio di Giannantonio dari VR46 Ducati menjadi satu-satunya pembalap yang memisahkan dominasi Aprilia dengan menempati posisi ketiga, mengungguli pemimpin klasemen Jorge Martin serta rekan setim Fernandez, Ai Ogura.

Juara bertahan Marc Marquez sempat memimpin posisi teratas sebelum akhirnya finis di urutan keenam.

Sementara itu, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, dan pembalap KTM, Pedro Acosta, melakukan kesalahan di saat-saat terakhir. Bagnaia kehilangan posisinya di 10 besar dan harus menjalani Kualifikasi 1 pada hari Sabtu.

Alex Marquez, yang memimpin sesi FP1, melanjutkan performa apiknya di awal sesi sore itu saat seluruh pembalap beralih menggunakan ban depan Hard - yang menjadi pilihan utama - dikombinasikan dengan ban belakang Soft atau Medium.

Raul Fernandez, dan kemudian Ogura, sempat memimpin catatan waktu berkat penggunaan ban belakang Soft yang baru.

Saat fase time-attack dimulai dengan ban baru di depan maupun belakang, Acosta melesat ke posisi puncak. Namun, itu tak bertahan lama.

Alex Marquez bereaksi sebelum sang kakak, Marc, menunjukkan taringnya dengan memecahkan rekor *pole position* Fabio Quartararo tahun 2025 saat sesi menyisakan waktu sepuluh menit.

Namun, justru sesama kandidat juara, Ogura dan di Giannantonio, yang menjadi pembalap pertama yang mencatatkan waktu putaran di kisaran 1 menit 56 detik.

Pada putaran terakhir, Fernandez melesat dari posisi ketujuh ke posisi pertama, sebelum Bezzecchi mencatatkan waktu impresif 1 menit 56,280 detik.

Joan Mir dan Jack Miller membawa Honda dan Yamaha lolos ke Kualifikasi 2 dengan menempati posisi kedelapan dan kesembilan, sementara Acosta bertahan di posisi kesepuluh.

Pembalap tuan rumah Cal Crutchlow tampil memukau layaknya masa kejayaannya dengan sempat menempati posisi ke-14, sebelum akhirnya finis di urutan ke-20 dari total 23 pembalap.

MotoGP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil sesi Practice

Pos PembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1^1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)1'56.280s19/20340k
2^2Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.335s20/21340k
3^2Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.398s19/19338k
4^4Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.500s21/21341k
5^2Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.530s16/20342k
6=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.733s18/19339k
7˅6Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.750s18/20338k
8^3Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.831s16/18339k
9^8Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.042s18/20334k
10˅7Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+1.083s19/19336k
  Qualifying 1:     
11^3Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.312s17/19340k
12^1Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.325s17/17338k
13˅3Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+1.411s14/14335k
14˅5Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.473s14/18338k
15^4Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.487s16/18335k
16=Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+1.494s17/19331k
17˅2Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.636s17/17330k
18˅6Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.640s16/16338k
19˅1Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.718s17/19331k
20^2Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+1.900s12/16334k
21=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+2.042s18/20342k
22^1Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+2.341s15/17329k
23˅3Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+2.550s17/19330k

^X Pembalap naik X posisi dari FP1.
= Posisi pembalap sama dengan FP1.
˅X Pembalap turun X posisi dari FP1.
* Rookie

Rekor lap MotoGP Silverstone:

Lap tercepat: Fabio Quartararo, Yamaha, 1m 57.233s (2025)
Lap balapan tercepat: Aleix Espargaro, Aprilia, 1m 58.895s (2024)

Free Practice 1

Alex Marquez membuka paruh kedua musim 2026 dengan memuncaki catatan waktu pada Free Practice 1 MotoGP Inggris 2026.

Pembalap Gresini Ducati yang juga merupakan pemenang Sprint tahun lalu itu mencatat laptime 1 menit 58,692 detik di Sirkuit Silverstone, unggul 0,173 detik atas pemenang Grand Prix tahun lalu, Marco Bezzecchi dari Aprilia.

Pedro Acosta dari KTM bangkit dari kecelakaan di Tikungan Stowe untuk menempati posisi ketiga setelah melakukan lap cepat dengan ban baru pada menit-menit terakhir.

Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) memakai ban depan baru untuk menempati posisi keempat, mengungguli Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati) dan juara bertahan Marc Marquez.

Pemimpin klasemen Jorge Martin (Aprilia) mengawali akhir pekan di posisi kedelapan, di belakang rival terdekatnya dalam perebutan gelar, Ai Ogura.

Sesi latihan, yang menentukan sepuluh pembalap teratas untuk mendapatkan akses langsung ke Kualifikasi 2, dimulai pukul 16.00 waktu setempat.

MotoGP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)1'58.692s7/17334k
2Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.173s10/13336k
3Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.282s11/12336k
4Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.310s16/16335k
5Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.364s10/15334k
6Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.488s11/16335k
7Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.573s18/18335k
8Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.680s5/16331k
9Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.876s11/15330k
10Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.954s7/14335k
11Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.016s10/15332k
12Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.105s15/15336k
13Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.231s14/16334k
14Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.260s14/14339k
15Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.306s9/14325k
16Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+1.316s11/15329k
17Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.529s12/15331k
18Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.601s14/15330k
19Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.603s15/15331k
20Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+1.877s14/16326k
21Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+2.060s16/17334k
22Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+2.323s13/14328k
23Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+2.351s14/15332k

* Rookie

Jorge Martin, 2026 British MotoGP.
Jorge Martin, 2026 British MotoGP.
© Gold and Goose

Martin memimpin klasemen MotoGP dengan keunggulan 14 poin dari Ogura, sementara juara bertahan Marc Marquez hanya tertinggal 18 poin dari posisi puncak saat musim 2026 kembali bergulir usai jeda musim panas.

Rekan setim Martin di tim pabrikan sekaligus mantan pemimpin klasemen, Bezzecchi, kini menempati posisi keempat saat ia kembali beraksi setelah mengalami patah tulang selangka di Jerman.

Iker Lecuona, 2026 Hungarian MotoGP.
Iker Lecuona, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose

Maverick Vinales dari Tech3 absen dari putaran Silverstone untuk menjalani perawatan lebih lanjut atas cedera bahunya dan digantikan oleh pembalap penguji KTM, Pol Espargaro.

Fermin Aldeguer juga masih absen setelah mengalami patah tulang belakang di Assen, posisinya kembali digantikan oleh Iker Lecuona, mantan pembalap MotoGP yang kini membalap di World Superbike untuk Ducati pabrikan.

Ini merupakan penampilan kedua Lecuona, setelah finis ketujuh di Balaton Park saat menggantikan Alex Marquez yang cedera.

Tapi berbeda dari putaran Balaton saat ia menggunakan GP26 milik Marquez, kali ini ia akan mengendarai motor GP25 spek satelit milik Aldeguer.

Johann Zarco masih harus absen akibat cedera ligamen lutut yang dialaminya di Catalunya pada bulan Mei, sementara pembalap pengganti dari tim LCR, Cal Crutchlow, akan berlaga di balapan kandang Grand Prix Inggris untuk pertama kalinya sejak 2021.

Pembalap penguji Yamaha, Augusto Fernandez, kembali tampil sebagai pembalap *wildcard*.

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Ai Ogura
Marco Bezzecchi
Fabio di Giannantonio
Pedro Acosta
Francesco Bagnaia
Fabio Quartararo
Joan Mir
Alex Marquez
MotoGP Inggris 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Silverstone
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Alasan Aneh Alex Marquez Menghindari Kemenangan Akhir Pekan ini
Alex Marquez. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Di Giannantonio Akui Kondisi Cederanya Lebih Serius dari Perkiraan
Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 British MotoGP
MotoGP News
Bezzecchi Mengubah Mentalitasnya untuk Paruh Kedua Musim 2026
Marco Bezzecchi, German MotoGP 2026.
MotoGP News
Casey Stoner Mendukung Kepindahan Pedro Acosta ke Ducati
Pedro Acosta, Marc Marquez.
MotoGP News
Tiga Pembalap yang Diprediksi sebagai Favorit Gelar MotoGP 2026
Jorge Martin leads Ai Ogura, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Di Giannantonio Menjalani Paruh Pertama 2026 yang "Luar Biasa"
Fabio di Giannantonio, 2026 German MotoGP.

Latest News

MotoGP News
Morbidelli Tanggapi Rumor Kepindahan ke Aruba.it Ducati
14h ago
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2026 German MotoGP
MotoGP News
Bagnaia Meminta Kejelasan Segera untuk Gelaran MotoGP Qatar
17h ago
Francesco Bagnaia speaks to the media at 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
KTM Mendapat Lampu Hijau untuk Perbaikan Mesin MotoGP
18h ago
Pedro Acosta, engine issue, 2026 Dutch MotoGP.
MotoGP News
Jawaban Honda Yakinkan Quartararo untuk Bergabung di Musim 2027
22h ago
Fabio Quartararo, 2026 Silverstone MotoGP.
MotoGP News
Yamaha Fokus Kembalikan Feeling Depan untuk Motor 850cc
22h ago
Augusto Fernandez, 2026 Silverstone MotoGP.

More News

MotoGP News
Alasan Aneh Alex Marquez Menghindari Kemenangan Akhir Pekan ini
06/08/26
Alex Marquez. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Di Giannantonio Akui Kondisi Cederanya Lebih Serius dari Perkiraan
06/08/26
Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 British MotoGP
MotoGP News
Barry Sheene Dimasukkan ke dalam MotoGP Hall of Fame
06/08/26
Barry Sheene.
MotoGP News
Silverstone Tetap Menjadi Tuan Rumah MotoGP Inggris Sampai 2028
06/08/26
2025 British MotoGP start.
MotoGP News
Triump akan Memperkenalkan Mesin Moto2 Baru untuk Musim 2027
06/08/26
Triumph Moto2 engine.