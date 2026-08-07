MotoGP Inggris 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Silverstone

Marco Bezzecchi kembali ke aksi MotoGP dengan memimpin dominasi Aprilia pada sesi latihan hari Jumat untuk Grand Prix Inggris 2026.

Bezzecchi, yang kembali mengendarai RS-GP untuk pertama kalinya sejak mengalami patah tulang selangka sebelum jeda musim panas di Sachsenring, memecahkan rekor putaran, unggul 0,335 detik dari pembalap Trackhouse, Raul Fernandez.

Fabio di Giannantonio dari VR46 Ducati menjadi satu-satunya pembalap yang memisahkan dominasi Aprilia dengan menempati posisi ketiga, mengungguli pemimpin klasemen Jorge Martin serta rekan setim Fernandez, Ai Ogura.

Juara bertahan Marc Marquez sempat memimpin posisi teratas sebelum akhirnya finis di urutan keenam.

Sementara itu, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, dan pembalap KTM, Pedro Acosta, melakukan kesalahan di saat-saat terakhir. Bagnaia kehilangan posisinya di 10 besar dan harus menjalani Kualifikasi 1 pada hari Sabtu.

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Alex Marquez, yang memimpin sesi FP1, melanjutkan performa apiknya di awal sesi sore itu saat seluruh pembalap beralih menggunakan ban depan Hard - yang menjadi pilihan utama - dikombinasikan dengan ban belakang Soft atau Medium.

Raul Fernandez, dan kemudian Ogura, sempat memimpin catatan waktu berkat penggunaan ban belakang Soft yang baru.

Saat fase time-attack dimulai dengan ban baru di depan maupun belakang, Acosta melesat ke posisi puncak. Namun, itu tak bertahan lama.

Alex Marquez bereaksi sebelum sang kakak, Marc, menunjukkan taringnya dengan memecahkan rekor *pole position* Fabio Quartararo tahun 2025 saat sesi menyisakan waktu sepuluh menit.

Namun, justru sesama kandidat juara, Ogura dan di Giannantonio, yang menjadi pembalap pertama yang mencatatkan waktu putaran di kisaran 1 menit 56 detik.

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Pada putaran terakhir, Fernandez melesat dari posisi ketujuh ke posisi pertama, sebelum Bezzecchi mencatatkan waktu impresif 1 menit 56,280 detik.

Joan Mir dan Jack Miller membawa Honda dan Yamaha lolos ke Kualifikasi 2 dengan menempati posisi kedelapan dan kesembilan, sementara Acosta bertahan di posisi kesepuluh.

Pembalap tuan rumah Cal Crutchlow tampil memukau layaknya masa kejayaannya dengan sempat menempati posisi ke-14, sebelum akhirnya finis di urutan ke-20 dari total 23 pembalap.

MotoGP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 ^1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'56.280s 19/20 340k 2 ^2 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.335s 20/21 340k 3 ^2 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.398s 19/19 338k 4 ^4 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.500s 21/21 341k 5 ^2 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.530s 16/20 342k 6 = Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.733s 18/19 339k 7 ˅6 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.750s 18/20 338k 8 ^3 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.831s 16/18 339k 9 ^8 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.042s 18/20 334k 10 ˅7 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +1.083s 19/19 336k Qualifying 1: 11 ^3 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.312s 17/19 340k 12 ^1 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.325s 17/17 338k 13 ˅3 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +1.411s 14/14 335k 14 ˅5 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.473s 14/18 338k 15 ^4 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.487s 16/18 335k 16 = Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.494s 17/19 331k 17 ˅2 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.636s 17/17 330k 18 ˅6 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.640s 16/16 338k 19 ˅1 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.718s 17/19 331k 20 ^2 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +1.900s 12/16 334k 21 = Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +2.042s 18/20 342k 22 ^1 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +2.341s 15/17 329k 23 ˅3 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +2.550s 17/19 330k

^X Pembalap naik X posisi dari FP1.

= Posisi pembalap sama dengan FP1.

˅X Pembalap turun X posisi dari FP1.

* Rookie

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Rekor lap MotoGP Silverstone:

Lap tercepat: Fabio Quartararo, Yamaha, 1m 57.233s (2025)

Lap balapan tercepat: Aleix Espargaro, Aprilia, 1m 58.895s (2024)

Free Practice 1

Alex Marquez membuka paruh kedua musim 2026 dengan memuncaki catatan waktu pada Free Practice 1 MotoGP Inggris 2026.

Pembalap Gresini Ducati yang juga merupakan pemenang Sprint tahun lalu itu mencatat laptime 1 menit 58,692 detik di Sirkuit Silverstone, unggul 0,173 detik atas pemenang Grand Prix tahun lalu, Marco Bezzecchi dari Aprilia.

Pedro Acosta dari KTM bangkit dari kecelakaan di Tikungan Stowe untuk menempati posisi ketiga setelah melakukan lap cepat dengan ban baru pada menit-menit terakhir.

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Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) memakai ban depan baru untuk menempati posisi keempat, mengungguli Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati) dan juara bertahan Marc Marquez.

Pemimpin klasemen Jorge Martin (Aprilia) mengawali akhir pekan di posisi kedelapan, di belakang rival terdekatnya dalam perebutan gelar, Ai Ogura.

Sesi latihan, yang menentukan sepuluh pembalap teratas untuk mendapatkan akses langsung ke Kualifikasi 2, dimulai pukul 16.00 waktu setempat.

MotoGP Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 1'58.692s 7/17 334k 2 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.173s 10/13 336k 3 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.282s 11/12 336k 4 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.310s 16/16 335k 5 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.364s 10/15 334k 6 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.488s 11/16 335k 7 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.573s 18/18 335k 8 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.680s 5/16 331k 9 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.876s 11/15 330k 10 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.954s 7/14 335k 11 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.016s 10/15 332k 12 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.105s 15/15 336k 13 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.231s 14/16 334k 14 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.260s 14/14 339k 15 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.306s 9/14 325k 16 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.316s 11/15 329k 17 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.529s 12/15 331k 18 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.601s 14/15 330k 19 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.603s 15/15 331k 20 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +1.877s 14/16 326k 21 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +2.060s 16/17 334k 22 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +2.323s 13/14 328k 23 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +2.351s 14/15 332k

* Rookie

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Jorge Martin, 2026 British MotoGP. © Gold and Goose

Martin memimpin klasemen MotoGP dengan keunggulan 14 poin dari Ogura, sementara juara bertahan Marc Marquez hanya tertinggal 18 poin dari posisi puncak saat musim 2026 kembali bergulir usai jeda musim panas.

Rekan setim Martin di tim pabrikan sekaligus mantan pemimpin klasemen, Bezzecchi, kini menempati posisi keempat saat ia kembali beraksi setelah mengalami patah tulang selangka di Jerman.

Iker Lecuona, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Maverick Vinales dari Tech3 absen dari putaran Silverstone untuk menjalani perawatan lebih lanjut atas cedera bahunya dan digantikan oleh pembalap penguji KTM, Pol Espargaro.

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Fermin Aldeguer juga masih absen setelah mengalami patah tulang belakang di Assen, posisinya kembali digantikan oleh Iker Lecuona, mantan pembalap MotoGP yang kini membalap di World Superbike untuk Ducati pabrikan.

Ini merupakan penampilan kedua Lecuona, setelah finis ketujuh di Balaton Park saat menggantikan Alex Marquez yang cedera.

Tapi berbeda dari putaran Balaton saat ia menggunakan GP26 milik Marquez, kali ini ia akan mengendarai motor GP25 spek satelit milik Aldeguer.

Johann Zarco masih harus absen akibat cedera ligamen lutut yang dialaminya di Catalunya pada bulan Mei, sementara pembalap pengganti dari tim LCR, Cal Crutchlow, akan berlaga di balapan kandang Grand Prix Inggris untuk pertama kalinya sejak 2021.

Pembalap penguji Yamaha, Augusto Fernandez, kembali tampil sebagai pembalap *wildcard*.

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