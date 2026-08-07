KTM Mendapat Lampu Hijau untuk Perbaikan Mesin MotoGP

KTM telah mendapatkan izin untuk mengganti komponen bermasalah di dalam mesin MotoGP mereka.

Namun, perbaikan tersebut tidak dapat dilakukan tepat waktu untuk putaran Silverstone akhir pekan ini.

Pernyataan KTM yang disampaikan kepada Crash.net berbunyi: “Kami dapat mengonfirmasi bahwa kami telah menerima persetujuan yang diperlukan untuk melanjutkan langkah-langkah perbaikan terkait masalah teknis yang sedang kami tangani.

“Kami berupaya untuk menerapkan langkah-langkah tersebut sesegera mungkin. Untuk Silverstone, kami akan tetap menggunakan solusi sementara yang saat ini sedang diterapkan.”

Solusi sementara tersebut diperkirakan akan berdampak pada penurunan performa mesin.

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Kendati demikian, keluarnya izin untuk mengganti komponen yang bermasalah merupakan dorongan besar bagi KTM, yang sebelumnya terancam harus menyelesaikan musim tanpa performa optimal serta menghadapi penalti jika melampaui batas jumlah penggantian mesin yang diizinkan.

KTM RC16, MotoGP 2026. © Gold and Goose

Berbicara pada Jumat pagi di Silverstone, bos Tech3 Guenther Steiner mengatakan: “KTM tidak memilih untuk berada dalam situasi ini. Ini adalah masalah yang melibatkan pemasok, dan menurut pendapat saya, mereka menanganinya dengan sangat baik.

“Mereka berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasinya, dan Pit Beirer senantiasa memberikan informasi terkini kepada saya mengenai langkah-langkah yang mereka ambil.

"Hal ini sangat personal baginya. Dia benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini karena, tentu saja, ini adalah persoalan besar. Saya rasa mereka telah menemukan solusinya, jadi semoga sekarang semuanya sudah beres.

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“Terima kasih juga kepada semua pabrikan lain; mereka bekerja sama dengan KTM sehingga KTM bisa mendapatkan solusi tanpa biaya yang terlalu tinggi.”

Masalah ini membuat mesin beberapa motor KTM mati secara tiba-tiba, termasuk saat Pedro Acosta memimpin Grand Prix Catalunya pada bulan Mei.

Hal tersebut mengakibatkan kecelakaan parah yang menyeret Alex Marquez, yang saat itu sedang membuntuti tepat di belakangnya.

Saat berlangsungnya Grand Prix Jerman, Direktur Motorsport KTM, Pit Beirer, mengonfirmasi kepada Sky Italia bahwa "ada sesuatu yang bermasalah di dalam mesin kami".

Beirer kemudian mengungkapkan kepada Speedweek.com saat jeda musim panas: “Kami akhirnya menemukan bahwa kami menggunakan komponen Powertrain yang menanggung beban kerja tinggi, namun tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

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“Komponen mesin yang krusial ini mengalami kegagalan dalam kondisi tertentu. Komponen-komponen tersebut berasal dari pemasok, dan setelah menyelidiki penyebabnya, kini kami juga dapat memastikan bahwa kerusakan semacam ini tidak akan terjadi jika menggunakan komponen yang ‘sesuai standar’.”

Aki Ajo, Pit Beirer, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Aturan homologasi mesin MotoGP mengharuskan KTM mendapatkan izin dari pabrikan lain sebelum membuka mesin yang telah disegel untuk mengganti komponen yang bermasalah.

Beirer menjelaskan: "Kami telah mengajukan permohonan khusus kepada asosiasi pabrikan MSMA, disertai dokumentasi terperinci, untuk meminta izin membuka mesin yang bermasalah dalam kondisi terkendali selama jeda musim panas guna mengganti suku cadang mesin yang krusial dengan suku cadang yang tepat dan memiliki spesifikasi identik.

“Kami telah menerima tanggapan positif terkait hal ini selama GP Sachsenring, meskipun beberapa respons masih menunggu kabar. Kami berharap dapat menjalin kerja sama yang baik pula dalam hal ini, serta menunjukkan transparansi penuh kepada semua pihak yang terlibat mengenai keseluruhan prosesnya.”

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Acosta, pembalap RC16 yang tampil menonjol, saat ini menempati peringkat ketujuh dalam kejuaraan dunia, sementara KTM berada di posisi ketiga dari lima tim dalam klasemen konstruktor.