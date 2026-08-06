Alonso Menjadi "Pembalap Pabrikan" Honda Terlepas dari Timnya di 2027

David Alonso sudah memastikan masa depannya dengan naik ke MotoGP bersama Honda tahun depan.

David Alonso.
David Alonso.
© Gold and Goose

David Alonso tiba di akhir pekan Grand Prix Inggris dengan kepastian mengenai kepindahannya ke Honda di MotoGP untuk tahun 2027.

Namun, belum jelas apakah ia akan membalap bersama Fabio Quartararo - yang juga baru saja bergabung - di tim pabrikan HRC.

Jika Diogo Moreira, yang saat ini berstatus rookie, dipromosikan dari tim LCR, Alonso akan bergabung dengan Johann Zarco di tim milik Lucio Cecchinello tersebut.

David Alonso, Aspar team, 2026 Dutch Moto2 Grand Prix.
David Alonso, Aspar team, 2026 Dutch Moto2 Grand Prix.
© Gold and Goose

“Sekarang semuanya sudah resmi. Kami sangat bangga dan senang... dengan kontrak yang kami miliki,” ujar Alonso pada hari Kamis.

“[Bergabung dengan Honda] adalah impian yang menjadi kenyataan. Merek dengan rekor kemenangan terbanyak dalam sejarah, merek yang menjual sepeda motor terbanyak di dunia.

“[Regulasi teknis tahun depan] akan banyak berubah; ban, khususnya, akan menjadi aspek yang mengalami perubahan paling signifikan.

“Namun bagi para pembalap debutan, semuanya akan terasa baru. Jadi, kami tidak akan mengeluh, karena hal ini justru menguntungkan bagi kami. Situasi ini akan menarik.”

David Alonso.
David Alonso.
© Gold and Goose

Mengantungi kontrak pabrikan

Alonso tidak memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai timnya untuk tahun 2027, namun menegaskan bahwa ia akan berstatus sebagai pembalap pabrikan, terlepas apakah ia akan ditempatkan Honda di HRC maupun LCR.

“Saya akan menjadi pembalap pabrikan dengan motor resmi pabrikan, jadi itu tidak masalah. Keduanya adalah tim yang bagus dan profesional... Biarlah mereka yang memutuskan.”

Pembalap Kolombia itu juga menegaskan bahwa ia belum mengetahui siapa yang akan menjadi Crew Chiefnya, tapi berita yang beredar mengatakan bahwa ia akan dipasangkan dengan mantan kepala mekanik Marc Marquez, Santi Hernandez.

"Sama seperti pihak tim, saya juga belum tahu. Bagaimanapun, mereka semua adalah profesional," ujarnya.

Mantan juara Moto3 tersebut saat ini menempati peringkat keempat dalam klasemen Moto2, dengan kemenangan balapan yang diraih di Balaton Park tahun lalu dan Assen tahun ini.

Tags:

MotoGP
Honda HRC
Alonso Menjadi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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