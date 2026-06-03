Mugello Menunjukkan Defisit Performa Honda dari Rival

Joan Mir dari Honda mengatakan bahwa Mugello adalah jenis sirkuit yang mengungkap "kekurangan performa" yang dimiliki Honda saat ini dibandingkan dengan para rival MotoGP-nya.

Setelah naik podium di Grand Prix Catalunya sebelum dikenai hukuman penalti tekanan-ban, Mir menghadapi realita saat Honda kembali kesulitan di Grand Prix Italia.

Rookie LCR Diogo Moreira tampil mengesankan dengan menempati posisi delapan di kualifikasi dan dua kali masuk 10 besar di kedua balapan, dan sempat berada pertarungan depan saat Sprint Race.

Joan Mir, Honda Factory Racing, 2026 Italian MotoGP © Gold and Goose

Joan Mir menjadi pembalap Honda terbaik kedua di posisi ke-12, setelah memulai balapan dari posisi ke-15.

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Meski mngalami peningkatan performa musim lalu, Honda tidak beranjak dari posisinya sebagai pabrikan terbaik keempat di grid saat ini.

Mir percaya Mugello mengekspos kurangnya performa Honda saat ini, yang menurutnya disebabkan oleh HRC yang terlalu konservatif dalam hal pembaruan.

Ketika ditanya apakah jarak dengan para pembalap terdepan semakin besar, Mir menjawab: “Di trek ini, ya.

“Skenarionya agak seperti ini: jika setiap kali kita melakukan uji coba kita tidak mendapatkan sesuatu yang baru dan yang lain mendapatkannya, dan mereka meningkatkan sesuatu sementara kita tidak, kita akan semakin tertinggal.

“Itulah kenyataannya. Trek seperti ini menunjukkan kurangnya performa yang kami miliki, jika dibandingkan dengan KTM, Aprilia, dan Ducati.

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“Itulah kenyataannya. Semoga di Hungaria, trek balapnya sedikit lebih baik untuk saya. Mungkin saya bisa mencetak lebih banyak poin, mungkin saya bisa membuat perbedaan di sana. Kita lihat saja nanti.”

2026 Italian MotoGP © Gold and Goose

Mir sempat terlibat insiden dengan Raul Fernandez selama Grand Prix setelah pembalap Trackhouse itu melebar di Tikungan 1 pada awal balapan dan terlempar ke belakang.

Namun, juara dunia 2020 itu tidak marah kepada Fernandez, karena ia memahami bahwa Fernandez sedang berusaha untuk mendapatkan tempat di grid tahun depan.

“Dia juga menyalip saya di batasnya, tapi menurut saya itu adil,” tambahnya. “Saya rasa dia berada di posisi untuk melakukan hal seperti ini.

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"Dia harus mengambil risiko, Anda tahu, jika dia tidak mengambil risiko sekarang, maka dia sedang mencari kontrak, dia berada dalam situasi yang sulit.

“Dia memiliki motor terbaik di grid, atau salah satunya, jadi wajar jika saat berada di posisi ke-12 atau ke-15, dia lebih cepat dari mereka, dia lebih cepat dari kami di trek ini.

“Jadi menurut saya wajar jika Anda bisa terlalu percaya diri dan menyalip seperti ini. Saya rasa ini bukan sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya.”