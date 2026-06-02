Crutchlow Kembali Gantikan Zarco untuk MotoGP Hungaria

Tim LCR Honda MotoGP mengkonfirmasi bahwa Cal Crutchlow akan kembali untuk penampilan kedua musim ini, menggantikan Johann Zarco di Grand Prix Hungaria.

Johann Zarco, pemenang dua kali balapan MotoGP, mengalami cedera lutut dalam kecelakaan mengerikan di Grand Prix Catalan bulan lalu.

Pembalap Prancis itu terlibat tabrakan dengan Pecco Bagnaia dan Luca Marini, dan tersangkut di motor Ducati milik Bagnaia.

Cal Crutchlow, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

Zarco dijadwalkan menjalani operasi dalam beberapa minggu mendatang, meskipun harus menunggu hingga luka bakar di lututnya sembuh untuk mengurangi risiko infeksi.

LCR membuat pengumuman mengejutkan pekan lalu ketika memanggil mantan pembalap MotoGP Cal Crutchlow untuk menggantikan Zarco di Grand Prix Italia.

Crutchlow pensiun dari balap penuh waktu pada akhir musim 2020, setelah melakukan debutnya pada tahun 2011.

Pembalap Inggris itu memenangkan tiga Grand Prix dalam kariernya, semuanya bersama LCR, tim yang ia bela antara tahun 2015 dan 2020.

Balapan terakhirnya sebelum Grand Prix Italia adalah sebagai pembalap wildcard untuk Yamaha di Grand Prix Jepang 2023.

Crutchlow awalnya hanya dikonfirmasi untuk Grand Prix Italia, tetapi sekarang akan bergabung dengan tim satelit Honda untuk Grand Prix Hungaria akhir pekan ini di Balaton Park.

Sebuah pernyataan singkat dari LCR berbunyi: “Kami dengan senang hati secara resmi mengkonfirmasi bahwa Cal Crutchlow akan menggantikan Johann Zarco di Grand Prix Hungaria.

“Kami harap Anda semua siap untuk sesi jumpa pers yang lebih seru!”

Crutchlow lolos kualifikasi di posisi terakhir dan finis di belakang pada Sprint Race.

Pembalap Inggris itu mundur dari Grand Prix setelah 10 lap karena nyeri di bahunya akibat robekan otot.

“Sayangnya, pagi ini saat pemanasan, saya mengalami cedera pada bahu saya,” katanya pada hari Minggu di Mugello.

“Saya menjalani beberapa pemeriksaan di pusat medis dan kami melihat ada kerusakan.

"Disarankan untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan dalam balapan dan hanya itu. Tim sudah mengetahui hal itu.

“Tentu saja, saya ingin menyelesaikan jarak balapan penuh. Tetapi karena alasan itu, hal itu tidak memungkinkan.”

Crutchlow belum pernah balapan di Balaton Park, yang memulai debutnya di kalender musim lalu.

