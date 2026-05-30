MotoGP Italia 2026: Bezzecchi Pimpin Sapu Bersih Baris Depan Aprilia

Pemimpin klasemen MotoGP, Marco Bezzecchi, membalas dengan memimpin pengucian baris depan oleh Aprilia dalam kualifikasi Grand Prix Italia 2026 di Mugello.

Bezzecchi melesat ke posisi pole dengan catatan waktu tercepat pertama di Mugello, 1 menit 43 detik, unggul 0,224 detik dari pembalap Trackhouse, Raul Fernandez, yang lolos dari Kualifikasi 1.

Jorge Martin melengkapi barisan depan, sementara juara bertahan Ducati, Marc Marquez, naik dari posisi kesembilan ke keempat di menit-menit akhir.

Sesama pembalap Ducati, Fermin Aldeguer dan Francesco Bagnaia, akan bergabung dengan Marquez di barisan kedua grid.

Fabio di Giannantonio dari VR46, yang tercepat di ketiga sesi latihan, hanya mampu finis di urutan ketujuh.

MotoGP Italia 2026 - Mugello - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'43.921s 5/8 362k 2 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.224s 5/7 359k 3 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.363s 2/7 362k 4 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.373s 6/7 359k 5 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.392s 6/8 356k 6 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.561s 5/7 358k 7 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.577s 7/7 355k 8 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.713s 2/8 362k 9 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.734s 6/7 358k 10 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.789s 6/7 358k 11 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.942s 6/7 365k 12 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.128s 2/7 358k Qualifying 1: 13 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 1'44.852s 7/8 359k 14 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'44.908s 6/7 360k 15 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'45.274s 3/7 356k 16 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'45.279s 2/7 360k 17 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'45.288s 7/7 354k 18 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'45.498s 5/6 352k 19 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'45.873s 6/7 352k 20 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 1'46.137s 7/7 352k 21 Michele Pirro ITA BK8 Gresini Ducati (GP25) 1'46.161s 6/7 352k 22 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) 1'47.092s 2/6 355k

* Rookie

Rekor MotoGP Mugello:

Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 43.921s (2026, Q2)

Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 43.921s (2026, Q2) Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 45.770s (2024)

Free Practice 2:

Fabio di Giannantonio, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

Fabio di Giannantonio menyapu bersih sesi latihan ntuk MotoGP Italia 2026 di Mugello, meskipun mengalami masalah teknis pada FP2 Sabtu pagi.

Pembalap VR46 Ducati itu mengungguli Pedro Acosta dari KTM dan Pecco Bagnaia dari tim pabrikan Ducati, dengan Ai Ogura menjadi pembalap Aprilia terbaik di posisi kelima.

Diggia hanya akan memiliki satu GP26 yang tersedia untuk sesi kualifikasi mendatang.



Martin memecahkan rekor kecepatan MotoGP

Jorge Martin, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

Jorge Martin memecahka rekor kecepatan MotoGP sepanjang masa baru dengan 368,6 km/jam (229,0 mph) pada sesi latihan terakhir.

Rekor tersebut mengalahkan rekor lama 366,1 km/jam (227,5 mph) - yang dicetak oleh pembalap KTM Brad Binder (2023) dan Pol Espargaro (2024) - yang kemudian disamai oleh pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura, pada Sabtu pagi.

MotoGP Italia 2026 - Mugello - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 1'45.641s 5/10 356k 2 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.244s 10/11 358k 3 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.270s 3/11 359k 4 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.301s 9/11 354k 5 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.347s 10/11 366k 6 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.429s 6/13 365k 7 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.445s 4/13 352k 8 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.463s 4/13 369k 9 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.490s 4/11 361k 10 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.509s 3/12 362k 11 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.712s 4/9 356k 12 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.762s 5/11 361k 13 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.843s 5/10 362k 14 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.854s 6/9 356k 15 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.019s 7/8 355k 16 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.104s 3/10 351k 17 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.160s 11/12 365k 18 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.203s 4/11 354k 19 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.356s 9/11 352k 20 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.700s 3/11 353k 21 Michele Pirro ITA BK8 Gresini Ducati (GP25) +2.005s 2/4 351k 22 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +2.909s 4/11 352k

* Rookie

Juara bertahan MotoGP, Marc Marquez, kembali akhir pekan ini setelah menjalani operasi ganda untuk mengangkat dua sekrup yang rusak dan fragmen tulang yang menekan saraf radial di lengannya. Fraktur kaki Marquez yang diderita di Le Mans juga telah distabilkan.

Namun, adik laki-lakinya, Alex, dan Johann Zarco dari LCR absen karena cedera yang diderita terakhir kali di Catalunya.

Pembalap tes Ducati, Michele Pirro, menggantikan Marquez di Gresini, sementara Cal Crutchlow secara mengejutkan kembali ke MotoGP dan LCR menggantikan Zarco.

Pembalap Inggris itu memenangkan tiga grand prix untuk LCR selama karier penuh waktunya. Start MotoGP terakhirnya adalah sebagai pembalap wildcard Yamaha di Motegi pada tahun 2023.