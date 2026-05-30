MotoGP Italia 2026: Bezzecchi Pimpin Sapu Bersih Baris Depan Aprilia
Hasil kualifikasi lengkap untuk MotoGP Italia 2026 di Mugello, putaran 7 dari 22.
Pemimpin klasemen MotoGP, Marco Bezzecchi, membalas dengan memimpin pengucian baris depan oleh Aprilia dalam kualifikasi Grand Prix Italia 2026 di Mugello.
Bezzecchi melesat ke posisi pole dengan catatan waktu tercepat pertama di Mugello, 1 menit 43 detik, unggul 0,224 detik dari pembalap Trackhouse, Raul Fernandez, yang lolos dari Kualifikasi 1.
Jorge Martin melengkapi barisan depan, sementara juara bertahan Ducati, Marc Marquez, naik dari posisi kesembilan ke keempat di menit-menit akhir.
Sesama pembalap Ducati, Fermin Aldeguer dan Francesco Bagnaia, akan bergabung dengan Marquez di barisan kedua grid.
Fabio di Giannantonio dari VR46, yang tercepat di ketiga sesi latihan, hanya mampu finis di urutan ketujuh.
MotoGP Italia 2026 - Mugello - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'43.921s
|5/8
|362k
|2
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.224s
|5/7
|359k
|3
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.363s
|2/7
|362k
|4
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.373s
|6/7
|359k
|5
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.392s
|6/8
|356k
|6
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.561s
|5/7
|358k
|7
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.577s
|7/7
|355k
|8
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.713s
|2/8
|362k
|9
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.734s
|6/7
|358k
|10
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.789s
|6/7
|358k
|11
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.942s
|6/7
|365k
|12
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.128s
|2/7
|358k
|Qualifying 1:
|13
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|1'44.852s
|7/8
|359k
|14
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'44.908s
|6/7
|360k
|15
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'45.274s
|3/7
|356k
|16
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'45.279s
|2/7
|360k
|17
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1'45.288s
|7/7
|354k
|18
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'45.498s
|5/6
|352k
|19
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'45.873s
|6/7
|352k
|20
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|1'46.137s
|7/7
|352k
|21
|Michele Pirro
|ITA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|1'46.161s
|6/7
|352k
|22
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|1'47.092s
|2/6
|355k
* Rookie
Rekor MotoGP Mugello:
- Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 43.921s (2026, Q2)
- Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 45.770s (2024)
Free Practice 2:
Fabio di Giannantonio menyapu bersih sesi latihan ntuk MotoGP Italia 2026 di Mugello, meskipun mengalami masalah teknis pada FP2 Sabtu pagi.
Pembalap VR46 Ducati itu mengungguli Pedro Acosta dari KTM dan Pecco Bagnaia dari tim pabrikan Ducati, dengan Ai Ogura menjadi pembalap Aprilia terbaik di posisi kelima.
Diggia hanya akan memiliki satu GP26 yang tersedia untuk sesi kualifikasi mendatang.
Martin memecahkan rekor kecepatan MotoGP
Jorge Martin memecahka rekor kecepatan MotoGP sepanjang masa baru dengan 368,6 km/jam (229,0 mph) pada sesi latihan terakhir.
Rekor tersebut mengalahkan rekor lama 366,1 km/jam (227,5 mph) - yang dicetak oleh pembalap KTM Brad Binder (2023) dan Pol Espargaro (2024) - yang kemudian disamai oleh pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura, pada Sabtu pagi.
MotoGP Italia 2026 - Mugello - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|1'45.641s
|5/10
|356k
|2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.244s
|10/11
|358k
|3
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.270s
|3/11
|359k
|4
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.301s
|9/11
|354k
|5
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.347s
|10/11
|366k
|6
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.429s
|6/13
|365k
|7
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.445s
|4/13
|352k
|8
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.463s
|4/13
|369k
|9
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.490s
|4/11
|361k
|10
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.509s
|3/12
|362k
|11
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.712s
|4/9
|356k
|12
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.762s
|5/11
|361k
|13
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.843s
|5/10
|362k
|14
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.854s
|6/9
|356k
|15
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.019s
|7/8
|355k
|16
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.104s
|3/10
|351k
|17
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.160s
|11/12
|365k
|18
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.203s
|4/11
|354k
|19
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.356s
|9/11
|352k
|20
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.700s
|3/11
|353k
|21
|Michele Pirro
|ITA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+2.005s
|2/4
|351k
|22
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+2.909s
|4/11
|352k
* Rookie
Juara bertahan MotoGP, Marc Marquez, kembali akhir pekan ini setelah menjalani operasi ganda untuk mengangkat dua sekrup yang rusak dan fragmen tulang yang menekan saraf radial di lengannya. Fraktur kaki Marquez yang diderita di Le Mans juga telah distabilkan.
Namun, adik laki-lakinya, Alex, dan Johann Zarco dari LCR absen karena cedera yang diderita terakhir kali di Catalunya.
Pembalap tes Ducati, Michele Pirro, menggantikan Marquez di Gresini, sementara Cal Crutchlow secara mengejutkan kembali ke MotoGP dan LCR menggantikan Zarco.
Pembalap Inggris itu memenangkan tiga grand prix untuk LCR selama karier penuh waktunya. Start MotoGP terakhirnya adalah sebagai pembalap wildcard Yamaha di Motegi pada tahun 2023.