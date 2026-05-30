MotoGP Italia 2026: Bezzecchi Pimpin Sapu Bersih Baris Depan Aprilia

Hasil kualifikasi lengkap untuk MotoGP Italia 2026 di Mugello, putaran 7 dari 22.

Marco Bezzecchi, 2026 Italian MotoGP.
Pemimpin klasemen MotoGP, Marco Bezzecchi, membalas dengan memimpin pengucian baris depan oleh Aprilia dalam kualifikasi Grand Prix Italia 2026 di Mugello.

Bezzecchi melesat ke posisi pole dengan catatan waktu tercepat pertama di Mugello, 1 menit 43 detik, unggul 0,224 detik dari pembalap Trackhouse, Raul Fernandez, yang lolos dari Kualifikasi 1.

Jorge Martin melengkapi barisan depan, sementara juara bertahan Ducati, Marc Marquez, naik dari posisi kesembilan ke keempat di menit-menit akhir.

Sesama pembalap Ducati, Fermin Aldeguer dan Francesco Bagnaia, akan bergabung dengan Marquez di barisan kedua grid.

Fabio di Giannantonio dari VR46, yang tercepat di ketiga sesi latihan, hanya mampu finis di urutan ketujuh.

MotoGP Italia 2026 - Mugello - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)1'43.921s5/8362k
2Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.224s5/7359k
3Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.363s2/7362k
4Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.373s6/7359k
5Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.392s6/8356k
6Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.561s5/7358k
7Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.577s7/7355k
8Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.713s2/8362k
9Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.734s6/7358k
10Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.789s6/7358k
11Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.942s6/7365k
12Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.128s2/7358k
 Qualifying 1:     
13Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)1'44.852s7/8359k
14Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1'44.908s6/7360k
15Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)1'45.274s3/7356k
16Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)1'45.279s2/7360k
17Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)1'45.288s7/7354k
18Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)1'45.498s5/6352k
19Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'45.873s6/7352k
20Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*1'46.137s7/7352k
21Michele PirroITABK8 Gresini Ducati (GP25)1'46.161s6/7352k
22Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)1'47.092s2/6355k

* Rookie

Rekor MotoGP Mugello:

  • Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 43.921s (2026, Q2)
  • Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 45.770s (2024)

Free Practice 2:

Fabio di Giannantonio, 2026 Italian MotoGP.
Fabio di Giannantonio menyapu bersih sesi latihan ntuk MotoGP Italia 2026 di Mugello, meskipun mengalami masalah teknis pada FP2 Sabtu pagi.

Pembalap VR46 Ducati itu mengungguli Pedro Acosta dari KTM dan Pecco Bagnaia dari tim pabrikan Ducati, dengan Ai Ogura menjadi pembalap Aprilia terbaik di posisi kelima.

Diggia hanya akan memiliki satu GP26 yang tersedia untuk sesi kualifikasi mendatang.
 

Martin memecahkan rekor kecepatan MotoGP

Jorge Martin, 2026 Italian MotoGP.
Jorge Martin memecahka rekor kecepatan MotoGP sepanjang masa baru dengan 368,6 km/jam (229,0 mph) pada sesi latihan terakhir.

Rekor tersebut mengalahkan rekor lama 366,1 km/jam (227,5 mph) - yang dicetak oleh pembalap KTM Brad Binder (2023) dan Pol Espargaro (2024) - yang kemudian disamai oleh pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura, pada Sabtu pagi.

MotoGP Italia 2026 - Mugello - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)1'45.641s5/10356k
2Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.244s10/11358k
3Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.270s3/11359k
4Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.301s9/11354k
5Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.347s10/11366k
6Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.429s6/13365k
7Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.445s4/13352k
8Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.463s4/13369k
9Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.490s4/11361k
10Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.509s3/12362k
11Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.712s4/9356k
12Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.762s5/11361k
13Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.843s5/10362k
14Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.854s6/9356k
15Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.019s7/8355k
16Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.104s3/10351k
17Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.160s11/12365k
18Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.203s4/11354k
19Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.356s9/11352k
20Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.700s3/11353k
21Michele PirroITABK8 Gresini Ducati (GP25)+2.005s2/4351k
22Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+2.909s4/11352k

* Rookie

Juara bertahan MotoGP, Marc Marquez, kembali akhir pekan ini setelah menjalani operasi ganda untuk mengangkat dua sekrup yang rusak dan fragmen tulang yang menekan saraf radial di lengannya. Fraktur kaki Marquez yang diderita di Le Mans juga telah distabilkan.

Namun, adik laki-lakinya, Alex, dan Johann Zarco dari LCR absen karena cedera yang diderita terakhir kali di Catalunya.

Pembalap tes Ducati, Michele Pirro, menggantikan Marquez di Gresini, sementara Cal Crutchlow secara mengejutkan kembali ke MotoGP dan LCR menggantikan Zarco.

Pembalap Inggris itu memenangkan tiga grand prix untuk LCR selama karier penuh waktunya. Start MotoGP terakhirnya adalah sebagai pembalap wildcard Yamaha di Motegi pada tahun 2023.

