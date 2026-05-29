Q1 di Mugello, Fabio Quartararo Merasa Sangat Lambat

Fabio Quartararo menuju Q1 di MotoGP Italia setelah mengalami kecelakaan yang membuat bendera merah dikibarkan.

Fabio Quartararo crash, Friday, 2026 Italian MotoGP.
Fabio Quartararo menyebabkan bendera merah dikibarkan di tengah sesi latihan Jumat siang di MotoGP Italia.

Pembalap Monster Yamaha itu terjatuh di Tikungan 4, dan motor M1-nya kemudian berhenti di lintasan.

Sesi latihan tidak menjadi lebih mudah bagi pembalap Prancis itu setelah restart, Quartararo mengalami momen lain di tikungan yang sama dan hanya finis di posisi ke-17.

“Feeling saya dengan motor pagi ini tidak begitu baik,” kata Quartararo. “Saya coba sedikit mendorong bagian depan dan terjatuh. Juga di dua lap terakhir saya mencoba terlalu keras, tetapi saya tetap sangat lambat.

“Masalahnya adalah saya sangat lambat dan saya benar-benar berada di batas kemampuan, jadi sulit untuk memahaminya.”

Ia menambahkan: “Saya mencoba untuk mendorong lebih keras, tetapi malah kehilangan kendali. 

"Kita perlu memahami mengapa, karena di dua balapan terakhir saya merasa sangat baik dengan bagian depan, dan di balapan ini saya sangat buruk.”

Sementara itu, rekan setimnya, Alex Rins, yang menggunakan sayap depan 2026, berhasil lolos langsung ke Kualifikasi 2 di posisi kesembilan.

“Tentu saja, Alex melakukan sesuatu yang hebat,” kata Quartararo. “Tapi saat ini, dengan kondisi motor saya, saya tidak bisa melaju lebih cepat lagi.”

Pemenang Mugello 2021 itu yang sudah memprediksi akhir pekan yang sulit di Mugello, mengingat kurangnya top speed YZR-M1 V4 di lintasan lurus tercepat MotoGP, telah dimulai "lebih buruk dari yang saya harapkan."

Quartararo mencatatkan kecepatan tertinggi 346,1 km/jam sore ini, dibandingkan dengan 358,8 km/jam yang dicapai oleh Enea Bastianini dari KTM dan pembalap Aprilia, Ai Ogura dan Jorge Martin.

Pembalap Pramac Yamaha, Jack Miller (ke-16) dan Toprak Razgatlioglu (ke-20) juga akan berpartisipasi dalam Kualifikasi 1.

Prediksi pemenang MotoGP Italia 2026

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

