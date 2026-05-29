MotoGP Italia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mugello

Hasil latihan Jumat untuk MotoGP Italia 2026 di Mugello, putaran 7 dari 22.

Fabio di Giannantonio, 2026 Italian MotoGP.
Jagoan tuan rumah Fabio di Giannantonio mendominasi sesi Jumat untuk MotoGP Italia 2026 dengan kembali tercepat di Practice.

Pembalap VR46 itu memuncaki timesheets dengan laptime 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091s dari trio pembalap Italia yang terdiri dari Francesco Bagnaia, Enea Bastianini dan Franco Morbidelli.

Setelah kehilangan lap cepatnya karena bendera merah, Marc Marquez meroket dari P16 ke P1 pada menit-menit akhir saat ia melakukan comebacknya di atas Desmosedici.

Tapi itu tidak bertahan lama dengan Di Giannantonio, Morbidelli, Bagnaia, Bastianini dan Fermin Aldeguer semuanya melompati sang juara bertahan di timesheets.

Pemimpin klasemen Marco Bezzecchi finis tepat di belakang Marquez di posisi ketujuh, sementara rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, hanya berada di posisi kedelapan pada percobaan terakhirnya.

Alex Rins menjadi pembalap Yamaha terbaik di posisi kesembilan, di depan pembalap rookie dan Honda teratas, Diogo Moreira.

Pedro Acosta, peraih pole position di Catalunya, gagal masuk sepuluh besar dan harus berpartisipasi dalam Kualifikasi 1 pada hari Sabtu.

Cal Crutchlow memperkecil selisih waktu dengan para pembalap teratas menjadi 3,280 detik pada hari pertama comeback-nya di MotoGP.

Setelah hujan ringan pagi ini, matahari bersinar terang selama sesi sore yang berlangsung selama satu jam.

Red Flag 1: Fabio Quartararo

Sesi latihan sempat dihentikan sementara di tengah jalan untuk mengevakuasi Yamaha milik Fabio Quartararo yang berhenti di tengah lintasan setelah terjatuh di Tikungan 4.

Jack Miller dari tim Pramac kemudian terjatuh di Tikungan 1, beberapa saat setelah start ulang, sebelum Quartararo mengalami insiden lain di Tikungan 4.

Red Flag 2: Brad Binder

Brad Binder kemudian harus memarkir motor KTM-nya di lintasan lurus utama setelah mengalami masalah teknis dengan waktu tersisa 12 menit, yang kembali memicu pengibaran bendera merah.

Hal itu juga membatalkan catatan waktu tercepat bagi pembalap seperti Marc Marquez dan Bagnaia.

MotoGP Italia 2026 - Mugello - Hasil Practice

Pos PembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1=Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)1'44.808s16/18352k
2^6Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.091s18/21354k
3^14Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.103s20/21359k
4^6Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.151s20/23353k
5^2Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.196s19/22351k
6^9Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.202s19/22353k
7^7Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.216s11/26354k
8˅6Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.324s25/25359k
9^11Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.341s15/18351k
10^8Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.354s15/18356k
  Qualifying 1:     
11˅8Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.433s18/19359k
12˅3Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.462s23/25353k
13˅7Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.486s22/23355k
14˅10Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.661s19/21355k
15˅2Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.787s19/21355k
16˅11Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.809s16/20352k
17^2Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.862s18/19346k
18˅6Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.996s20/21356k
19˅8Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.146s18/22354k
20^1Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.491s17/18350k
21˅5Michele PirroITABK8 Gresini Ducati (GP25)+2.034s15/18350k
22=Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+3.280s18/20346k

^X Pembalap naik X posisi dari FP1.
= Posisi pembalap sama dengan FP1.
˅X Pembalap turun X posisi dari FP1.
* Rookie

FP1

Fabio di Giannantonio mengawali akhir pekan kandangnya di MotoGP Italia 2026 dengan memimpin timesheets pada FP1 yang basah di Mugello.

Ban slick digunakan sepanjang 45 menit, tetapi bercak basah masih terlihat setelah hujan semalam.

Di Giannantonio, yang memenangi balapan terakhir di Catalunya, mencatatkan laptime 1 menit 46,242s untuk unggul 0,369s dari Jorge Martin banyak pembalap memakai ban belakang Medium baru di akhir sesi.

Fermin Aldeguer adalah pembalap dengan peringkat tertinggi yang masih menggunakan ban bekas di posisi tujuh.

Juara bertahan Mugello, Marc Marquez, berada di posisi ke-14 pada sesi pertamanya sejak operasi bahu.

Rekan setim di tim pabrikan Ducati dan pemenang Mugello tiga kali, Francesco Bagnaia, tersungkur di gravel Tikungan 1 pada menit-menit terakhir.

Cal Crutchlow menyelesaikan sesi latihan MotoGP pertamanya sejak 2023 dengan catatan waktu terbaik 3,7 detik dari posisi teratas dan 1,8 detik dari Toprak Razgatlioglu.

Juara bertahan MotoGP, Marc Marquez, kembali berlaga akhir pekan ini setelah menjalani operasi untuk mengangkat dua sekrup yang rusak dan fragmen tulang yang menekan saraf radial di lengannya, fraktur kaki yang dialami di Le Mans juga telah distabilkan.

Namun sang adik, Alex, dan Johann Zarco dari LCR absen karena cedera yang dialami di Catalunya.

Cal Crutchlow kembali

Pembalap tes Ducati, Michele Pirro, menggantikan Marquez di Gresini, sementara Cal Crutchlow secara mengejutkan kembali ke MotoGP dan LCR menggantikan Zarco.

Pembalap Inggris itu memenangkan tiga Grand Prix untuk LCR selama karier full-time nya. Penampilan MotoGP terakhirnya adalah sebagai pembalap wildcard Yamaha di Motegi pada tahun 2023.

Rekor kecepatan tertinggi MotoGP sepanjang masa sebesar 227,5 mph/366,1 km/jam dicetak oleh Brad Binder di Mugello pada tahun 2023, kemudian disamai oleh sesama pembalap KTM, Pol Espargaro, pada tahun berikutnya.

MotoGP Italia 2026 - Mugello - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)1'46.242s15/17352k
2Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.369s14/15358k
3Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.438s17/17356k
4Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.452s15/17356k
5Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.502s15/17352k
6Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.552s14/16360k
7Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.674s5/11350k
8Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.729s6/13355k
9Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.830s17/17352k
10Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.996s11/15352k
11Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.004s10/15355k
12Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.035s15/17359k
13Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.150s13/17356k
14Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+1.173s11/17360k
15Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+1.177s10/13352k
16Michele PirroITABK8 Gresini Ducati (GP25)+1.180s13/15347k
17Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.206s10/13362k
18Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.278s5/16359k
19Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.308s4/10347k
20Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.501s8/12354k
21Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.823s5/17355k
22Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+3.671s16/16350k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Mugello:

Lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 44.169s (2025)
Lap balapan tercepat: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 45.770s (2024)

