MotoGP Italia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mugello
Hasil latihan Jumat untuk MotoGP Italia 2026 di Mugello, putaran 7 dari 22.
Jagoan tuan rumah Fabio di Giannantonio mendominasi sesi Jumat untuk MotoGP Italia 2026 dengan kembali tercepat di Practice.
Pembalap VR46 itu memuncaki timesheets dengan laptime 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091s dari trio pembalap Italia yang terdiri dari Francesco Bagnaia, Enea Bastianini dan Franco Morbidelli.
Setelah kehilangan lap cepatnya karena bendera merah, Marc Marquez meroket dari P16 ke P1 pada menit-menit akhir saat ia melakukan comebacknya di atas Desmosedici.
Tapi itu tidak bertahan lama dengan Di Giannantonio, Morbidelli, Bagnaia, Bastianini dan Fermin Aldeguer semuanya melompati sang juara bertahan di timesheets.
Pemimpin klasemen Marco Bezzecchi finis tepat di belakang Marquez di posisi ketujuh, sementara rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, hanya berada di posisi kedelapan pada percobaan terakhirnya.
Alex Rins menjadi pembalap Yamaha terbaik di posisi kesembilan, di depan pembalap rookie dan Honda teratas, Diogo Moreira.
Pedro Acosta, peraih pole position di Catalunya, gagal masuk sepuluh besar dan harus berpartisipasi dalam Kualifikasi 1 pada hari Sabtu.
Cal Crutchlow memperkecil selisih waktu dengan para pembalap teratas menjadi 3,280 detik pada hari pertama comeback-nya di MotoGP.
Setelah hujan ringan pagi ini, matahari bersinar terang selama sesi sore yang berlangsung selama satu jam.
Red Flag 1: Fabio Quartararo
Sesi latihan sempat dihentikan sementara di tengah jalan untuk mengevakuasi Yamaha milik Fabio Quartararo yang berhenti di tengah lintasan setelah terjatuh di Tikungan 4.
Jack Miller dari tim Pramac kemudian terjatuh di Tikungan 1, beberapa saat setelah start ulang, sebelum Quartararo mengalami insiden lain di Tikungan 4.
Red Flag 2: Brad Binder
Brad Binder kemudian harus memarkir motor KTM-nya di lintasan lurus utama setelah mengalami masalah teknis dengan waktu tersisa 12 menit, yang kembali memicu pengibaran bendera merah.
Hal itu juga membatalkan catatan waktu tercepat bagi pembalap seperti Marc Marquez dan Bagnaia.
MotoGP Italia 2026 - Mugello - Hasil Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|=
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|1'44.808s
|16/18
|352k
|2
|^6
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.091s
|18/21
|354k
|3
|^14
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.103s
|20/21
|359k
|4
|^6
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.151s
|20/23
|353k
|5
|^2
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.196s
|19/22
|351k
|6
|^9
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.202s
|19/22
|353k
|7
|^7
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.216s
|11/26
|354k
|8
|˅6
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.324s
|25/25
|359k
|9
|^11
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.341s
|15/18
|351k
|10
|^8
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.354s
|15/18
|356k
|Qualifying 1:
|11
|˅8
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.433s
|18/19
|359k
|12
|˅3
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.462s
|23/25
|353k
|13
|˅7
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.486s
|22/23
|355k
|14
|˅10
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.661s
|19/21
|355k
|15
|˅2
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.787s
|19/21
|355k
|16
|˅11
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.809s
|16/20
|352k
|17
|^2
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.862s
|18/19
|346k
|18
|˅6
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.996s
|20/21
|356k
|19
|˅8
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.146s
|18/22
|354k
|20
|^1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.491s
|17/18
|350k
|21
|˅5
|Michele Pirro
|ITA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+2.034s
|15/18
|350k
|22
|=
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+3.280s
|18/20
|346k
^X Pembalap naik X posisi dari FP1.
= Posisi pembalap sama dengan FP1.
˅X Pembalap turun X posisi dari FP1.
* Rookie
FP1
Fabio di Giannantonio mengawali akhir pekan kandangnya di MotoGP Italia 2026 dengan memimpin timesheets pada FP1 yang basah di Mugello.
Ban slick digunakan sepanjang 45 menit, tetapi bercak basah masih terlihat setelah hujan semalam.
Di Giannantonio, yang memenangi balapan terakhir di Catalunya, mencatatkan laptime 1 menit 46,242s untuk unggul 0,369s dari Jorge Martin banyak pembalap memakai ban belakang Medium baru di akhir sesi.
Fermin Aldeguer adalah pembalap dengan peringkat tertinggi yang masih menggunakan ban bekas di posisi tujuh.
Juara bertahan Mugello, Marc Marquez, berada di posisi ke-14 pada sesi pertamanya sejak operasi bahu.
Rekan setim di tim pabrikan Ducati dan pemenang Mugello tiga kali, Francesco Bagnaia, tersungkur di gravel Tikungan 1 pada menit-menit terakhir.
Cal Crutchlow menyelesaikan sesi latihan MotoGP pertamanya sejak 2023 dengan catatan waktu terbaik 3,7 detik dari posisi teratas dan 1,8 detik dari Toprak Razgatlioglu.
Juara bertahan MotoGP, Marc Marquez, kembali berlaga akhir pekan ini setelah menjalani operasi untuk mengangkat dua sekrup yang rusak dan fragmen tulang yang menekan saraf radial di lengannya, fraktur kaki yang dialami di Le Mans juga telah distabilkan.
Namun sang adik, Alex, dan Johann Zarco dari LCR absen karena cedera yang dialami di Catalunya.
Cal Crutchlow kembali
Pembalap tes Ducati, Michele Pirro, menggantikan Marquez di Gresini, sementara Cal Crutchlow secara mengejutkan kembali ke MotoGP dan LCR menggantikan Zarco.
Pembalap Inggris itu memenangkan tiga Grand Prix untuk LCR selama karier full-time nya. Penampilan MotoGP terakhirnya adalah sebagai pembalap wildcard Yamaha di Motegi pada tahun 2023.
Rekor kecepatan tertinggi MotoGP sepanjang masa sebesar 227,5 mph/366,1 km/jam dicetak oleh Brad Binder di Mugello pada tahun 2023, kemudian disamai oleh sesama pembalap KTM, Pol Espargaro, pada tahun berikutnya.
MotoGP Italia 2026 - Mugello - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|1'46.242s
|15/17
|352k
|2
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.369s
|14/15
|358k
|3
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.438s
|17/17
|356k
|4
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.452s
|15/17
|356k
|5
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.502s
|15/17
|352k
|6
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.552s
|14/16
|360k
|7
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.674s
|5/11
|350k
|8
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.729s
|6/13
|355k
|9
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.830s
|17/17
|352k
|10
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.996s
|11/15
|352k
|11
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.004s
|10/15
|355k
|12
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.035s
|15/17
|359k
|13
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.150s
|13/17
|356k
|14
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+1.173s
|11/17
|360k
|15
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+1.177s
|10/13
|352k
|16
|Michele Pirro
|ITA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+1.180s
|13/15
|347k
|17
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.206s
|10/13
|362k
|18
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+1.278s
|5/16
|359k
|19
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.308s
|4/10
|347k
|20
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.501s
|8/12
|354k
|21
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.823s
|5/17
|355k
|22
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+3.671s
|16/16
|350k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Mugello:
Lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 44.169s (2025)
Lap balapan tercepat: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 45.770s (2024)