MotoGP Italia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mugello

Jagoan tuan rumah Fabio di Giannantonio mendominasi sesi Jumat untuk MotoGP Italia 2026 dengan kembali tercepat di Practice.

Pembalap VR46 itu memuncaki timesheets dengan laptime 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091s dari trio pembalap Italia yang terdiri dari Francesco Bagnaia, Enea Bastianini dan Franco Morbidelli.

Setelah kehilangan lap cepatnya karena bendera merah, Marc Marquez meroket dari P16 ke P1 pada menit-menit akhir saat ia melakukan comebacknya di atas Desmosedici.

Tapi itu tidak bertahan lama dengan Di Giannantonio, Morbidelli, Bagnaia, Bastianini dan Fermin Aldeguer semuanya melompati sang juara bertahan di timesheets.

Pemimpin klasemen Marco Bezzecchi finis tepat di belakang Marquez di posisi ketujuh, sementara rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, hanya berada di posisi kedelapan pada percobaan terakhirnya.

Alex Rins menjadi pembalap Yamaha terbaik di posisi kesembilan, di depan pembalap rookie dan Honda teratas, Diogo Moreira.

Pedro Acosta, peraih pole position di Catalunya, gagal masuk sepuluh besar dan harus berpartisipasi dalam Kualifikasi 1 pada hari Sabtu.

Cal Crutchlow memperkecil selisih waktu dengan para pembalap teratas menjadi 3,280 detik pada hari pertama comeback-nya di MotoGP.

Setelah hujan ringan pagi ini, matahari bersinar terang selama sesi sore yang berlangsung selama satu jam.

Red Flag 1: Fabio Quartararo

Fabio Quartararo, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

Sesi latihan sempat dihentikan sementara di tengah jalan untuk mengevakuasi Yamaha milik Fabio Quartararo yang berhenti di tengah lintasan setelah terjatuh di Tikungan 4.

Jack Miller dari tim Pramac kemudian terjatuh di Tikungan 1, beberapa saat setelah start ulang, sebelum Quartararo mengalami insiden lain di Tikungan 4.

Red Flag 2: Brad Binder

Brad Binder, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

Brad Binder kemudian harus memarkir motor KTM-nya di lintasan lurus utama setelah mengalami masalah teknis dengan waktu tersisa 12 menit, yang kembali memicu pengibaran bendera merah.

Hal itu juga membatalkan catatan waktu tercepat bagi pembalap seperti Marc Marquez dan Bagnaia.

MotoGP Italia 2026 - Mugello - Hasil Practice Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 = Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 1'44.808s 16/18 352k 2 ^6 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.091s 18/21 354k 3 ^14 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.103s 20/21 359k 4 ^6 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.151s 20/23 353k 5 ^2 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.196s 19/22 351k 6 ^9 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.202s 19/22 353k 7 ^7 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.216s 11/26 354k 8 ˅6 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.324s 25/25 359k 9 ^11 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.341s 15/18 351k 10 ^8 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.354s 15/18 356k Qualifying 1: 11 ˅8 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.433s 18/19 359k 12 ˅3 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.462s 23/25 353k 13 ˅7 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.486s 22/23 355k 14 ˅10 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.661s 19/21 355k 15 ˅2 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.787s 19/21 355k 16 ˅11 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.809s 16/20 352k 17 ^2 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.862s 18/19 346k 18 ˅6 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.996s 20/21 356k 19 ˅8 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.146s 18/22 354k 20 ^1 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.491s 17/18 350k 21 ˅5 Michele Pirro ITA BK8 Gresini Ducati (GP25) +2.034s 15/18 350k 22 = Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +3.280s 18/20 346k

^X Pembalap naik X posisi dari FP1.

= Posisi pembalap sama dengan FP1.

˅X Pembalap turun X posisi dari FP1.

* Rookie

FP1

Fabio di Giannantonio mengawali akhir pekan kandangnya di MotoGP Italia 2026 dengan memimpin timesheets pada FP1 yang basah di Mugello.

Ban slick digunakan sepanjang 45 menit, tetapi bercak basah masih terlihat setelah hujan semalam.

Di Giannantonio, yang memenangi balapan terakhir di Catalunya, mencatatkan laptime 1 menit 46,242s untuk unggul 0,369s dari Jorge Martin banyak pembalap memakai ban belakang Medium baru di akhir sesi.

Fermin Aldeguer adalah pembalap dengan peringkat tertinggi yang masih menggunakan ban bekas di posisi tujuh.

Juara bertahan Mugello, Marc Marquez, berada di posisi ke-14 pada sesi pertamanya sejak operasi bahu.

Rekan setim di tim pabrikan Ducati dan pemenang Mugello tiga kali, Francesco Bagnaia, tersungkur di gravel Tikungan 1 pada menit-menit terakhir.

Cal Crutchlow menyelesaikan sesi latihan MotoGP pertamanya sejak 2023 dengan catatan waktu terbaik 3,7 detik dari posisi teratas dan 1,8 detik dari Toprak Razgatlioglu.

Marc Marquez, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

Juara bertahan MotoGP, Marc Marquez, kembali berlaga akhir pekan ini setelah menjalani operasi untuk mengangkat dua sekrup yang rusak dan fragmen tulang yang menekan saraf radial di lengannya, fraktur kaki yang dialami di Le Mans juga telah distabilkan.

Namun sang adik, Alex, dan Johann Zarco dari LCR absen karena cedera yang dialami di Catalunya.

Cal Crutchlow, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

Cal Crutchlow kembali

Pembalap tes Ducati, Michele Pirro, menggantikan Marquez di Gresini, sementara Cal Crutchlow secara mengejutkan kembali ke MotoGP dan LCR menggantikan Zarco.

Pembalap Inggris itu memenangkan tiga Grand Prix untuk LCR selama karier full-time nya. Penampilan MotoGP terakhirnya adalah sebagai pembalap wildcard Yamaha di Motegi pada tahun 2023.

Rekor kecepatan tertinggi MotoGP sepanjang masa sebesar 227,5 mph/366,1 km/jam dicetak oleh Brad Binder di Mugello pada tahun 2023, kemudian disamai oleh sesama pembalap KTM, Pol Espargaro, pada tahun berikutnya.

MotoGP Italia 2026 - Mugello - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 1'46.242s 15/17 352k 2 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.369s 14/15 358k 3 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.438s 17/17 356k 4 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.452s 15/17 356k 5 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.502s 15/17 352k 6 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.552s 14/16 360k 7 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.674s 5/11 350k 8 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.729s 6/13 355k 9 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.830s 17/17 352k 10 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.996s 11/15 352k 11 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.004s 10/15 355k 12 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.035s 15/17 359k 13 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.150s 13/17 356k 14 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.173s 11/17 360k 15 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +1.177s 10/13 352k 16 Michele Pirro ITA BK8 Gresini Ducati (GP25) +1.180s 13/15 347k 17 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.206s 10/13 362k 18 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.278s 5/16 359k 19 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.308s 4/10 347k 20 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.501s 8/12 354k 21 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.823s 5/17 355k 22 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +3.671s 16/16 350k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Mugello:

Lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 44.169s (2025)

Lap balapan tercepat: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 45.770s (2024)

