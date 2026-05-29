Marc Marquez Tidak Kembali untuk Mengejar Gelar 2026

Marc Marquez kembali untuk Grand Prix Italia untuk "membangun kembali masa depannya" dan percaya bahwa mengincar gelar MotoGP sekarang akan membuatnya "cedera lagi".

Juara dunia tujuh kali itu absen di Grand Prix Catalunya setelah operasi pada cedera bahu kanan yang sudah ada sebelumnya, setelah kerusakan logam akibat kecelakaan di Indonesia tahun lalu menyentuh saraf radialnya.

Marc Marquez kembali untuk Grand Prix Italia akhir pekan ini di Mugello, tertinggal 85 poin dari pemimpin klasemen Marco Bezzecchi meski pembalap Aprilia itu mengalami akhir pekan yang sulit di Catalunya.

Marc Marquez, Jorge Martin, MotoGP 2026. © Gold and Goose

Namun, ia mengatakan bahwa ia tidak kembali di Mugello akhir pekan ini dengan ambisi untuk menghidupkan kembali harapan gelar MotoGP 2026-nya.

“Jika saya kembali dengan mentalitas bahwa saya bisa memenangkan kejuaraan ini, saya akan cedera lagi,” katanya kepada situs web resmi MotoGP.

“Jadi, sekarang bukanlah waktu yang tepat: sekarang saya berada dalam mentalitas untuk membangun kembali masa depan saya, karena, dengan balapan seperti yang saya lakukan di balapan pertama, saya tidak mampu melanjutkannya.

“Jadi, mari kita lihat apakah di balapan selanjutnya saya bisa memulihkan lengan kanan saya, dan dari situ saya tahu kecepatan akan datang.

“Tapi, pertama-tama, saya perlu merasa nyaman dengan kondisi fisik saya.”

“Perasaannya dapat diterima”

Selain pulih dari operasi bahu, Marquez juga menjalani operasi pada kaki yang patah yang dideritanya pada hari Sabtu di Grand Prix Prancis.

Ia mengatakan bahwa cedera tersebut "ringan" dan akan baik-baik saja untuk balapan di Barcelona jika ia tidak mengalami masalah dengan bahunya.

"Perasaannya dapat diterima," katanya. "Karena alasan itulah saya di sini, karena kami menganalisis situasi dengan dokter saya, dan tentu saja dengan saya sendiri dan fisioterapis, dan kami memahami bahwa sekarang langkah yang tepat sudah cukup dekat setelah operasi, tetapi kami hanya membutuhkan waktu.

“Kita butuh waktu dan waktu ini bisa kita habiskan di atas sepeda. Memang benar bahwa kita perlu menghadapi akhir pekan dengan mentalitas yang tepat, hanya mencoba untuk meningkatkan sesi demi sesi.

“Tapi saya akan mengatakan bahwa ini adalah akhir pekan yang berlanjut ke akhir pekan berikutnya, jadi cobalah untuk melakukan langkah-langkah itu dengan cara yang solid, karena ketika Anda memiliki saraf yang rusak - sekarang sudah tidak - butuh waktu untuk kembali ke situasi normal.

Marc Marquez, 2026 French MotoGP Sprint. © Gold and Goose

“Saya akan berusaha bekerja keras, bersikeras, gigih, dan mencoba memahami apakah saya bisa mencapai level yang memadai untuk bersaing dengan para pembalap top di balapan berikutnya.

“Masalah kaki itu sepele… bukan apa-apa, saya sudah siap balapan di Catalunya.

“Masalah bahu adalah keterbatasan terbesar saya beberapa bulan terakhir ini.

“Saya bekerja sangat keras, dan pada tahun 2025, saya mampu balapan dengan baik.

“Tapi kecelakaan di Indonesia itu kembali menghantam bahu kanan saya, itu titik lemah saya, dan sekarang kami mengeluarkan sebagian material dari dalam.

“Mari kita lihat. Saya tidak tahu, dokter tidak tahu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan.

“Tapi saya tahu saya akan mencoba, dan jika saya perlu mencoba, saya harus berada di atas motor.

“Cara termudah adalah tinggal di rumah dan berada di sini selama tiga, empat balapan, tetapi saya tidak takut untuk mencoba menghadapi situasi ini dengan cara yang baik, tetapi selalu berusaha untuk meningkatkan kondisi secepat mungkin.”