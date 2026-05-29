Pedro Acosta Mempertanyakan Proposal Satu MotoGP di 2027

Pedro Acosta memperingatkan bahwa penerapan regulasi satu motor di MotoGP untuk tahun 2027 bisa berarti “akhir pekan Anda sudah berakhir di hari pertama”.

MotoGP sedang mempertimbangkan untuk menghapus sistem dua motor per pembalap yang saat ini digunakan untuk menghemat biaya.

Namun, berbicara di Mugello pada hari Kamis, Acosta memperingatkan bahwa, tanpa motor cadangan, pembalap dapat melewatkan seluruh sesi latihan di sirkuit sambil menunggu motor mereka diperbaiki.

Pedro Acosta, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

"Ide yang sangat buruk"

“Itu ide yang sangat buruk,” kata Pedro Acosta seperti dikutip GPone.com mengenai usulan penggunaan satu motor saja.

“Saya mengerti bahwa kejuaraan dan para pabrikan ingin mengurangi biaya. Tetapi ini berarti jika Anda jatuh saat pemanasan, Anda tidak akan balapan.

“Jika Anda jatuh di FP1, yang cukup mudah terjadi jika Anda tidak menggunakan pilihan ban terbaik, Anda akan merusak motor dan tidak bisa mengikuti Latihan.

“Jika Anda jatuh saat Latihan, Anda tidak akan bisa mengikuti Kualifikasi."

Start, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Acosta menambahkan bahwa membangun kembali motor MotoGP yang rusak parah tepat waktu untuk sesi berikutnya seringkali mustahil.

“Saya mengerti bahwa MotoGP itu mahal, tetapi juga tidak mungkin bagi tiga mekanik untuk memperbaiki motor dalam waktu tiga jam dari nol.

“Saya akan mengerti jika Anda hanya dapat menggunakan satu motor per sesi.

“Tetapi Anda perlu memiliki motor cadangan lengkap, hanya untuk kasus-kasus seperti ini, karena jika tidak, akhir pekan Anda sudah berakhir di hari pertama.”