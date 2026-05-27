Ikat Tech3, KTM Tegaskan Pentingnya Punya 4 Motor di MotoGP

Pit Beirer menggambarkan memiliki empat motor di grid MotoGP sebagai hal yang "mendasar" bagi KTM, meskipun ia mendorong Tech3 untuk mempertimbangkan semua opsi sebelum menyetujui perpanjangan kontrak baru.

Tech3, yang kini dimiliki oleh konsorsium yang dipimpin oleh mantan bos tim F1 Guenther Steiner, sebelumnya dikaitkan dengan peralihan ke motor Honda sebelum memutuskan kesepakatan baru dengan KTM.

“Sangat penting untuk bekerja dengan empat motor,” kata Beirer saat pengumuman perpanjangan kontrak KTM-Tech3.

Pit Beirer (left) during announcement of new KTM-Tech3 MotoGP deal. © Gold and Goose

“Anda akan benar-benar kuat jika bisa mengandalkan empat motor, empat pembalap – tetapi juga empat kepala kru, seluruh tim [kedua], dan teknisi di belakang mereka.

“Anda akan memiliki momentum yang jauh lebih besar jika memiliki empat daripada dua. Jadi kami tidak akan merasa nyaman untuk melangkah ke masa depan dengan dua motor.

“Itu bukanlah pilihan yang pernah ada.”

KTM beri tahu Tech3 “untuk melihat semua opsi yang ada”

Meskipun demikian, KTM menekankan bahwa mereka telah memberi Steiner ruang untuk mengambil keputusan sendiri dan mendorongnya untuk "mempertimbangkan semua pilihan."

"Di sisi lain, kami juga harus memberi Gunther dan timnya waktu untuk memilih," lanjut Beirer.

"Sekarang saya bahkan lebih senang karena kami tidak memberikan tekanan apa pun. Kami memberi tahu mereka, 'pertimbangkan semua pilihan'."

Guenther Steiner and Tech3 team manager Nicolas Goyon. © Gold and Goose

“Namun kami juga menjelaskan proposal kami, bagaimana opsi kami terlihat. Dan selalu ada diskusi tentang, bagaimana kita bisa meningkatkan performa?

“Itulah yang kami inginkan. Dan Gunther juga ingin memiliki motor yang berkinerja baik. Dan untuk itu, kita perlu bekerja sama. Itu sangat jelas.

“Anda membutuhkan empat pembalap di grid untuk menjadi tim yang kuat. Dan itulah mengapa kami sangat senang mengumumkan kemitraan ini.”

KTM belum mengkonfirmasi pembalap mana pun yang akan berlaga di era 850cc yang baru ini.

Tim pabrikan diperkirakan akan menurunkan line-up serba baru dengan Alex Marquez-Fabio di Giannantonio, sementara KTM memiliki opsi untuk kedua pembalap Tech3 saat ini, Maverick Vinales dan Enea Bastianini.