Masih Kejar MotoGP, Bulega Sebut Manajernya ada di Mugello

Nicolo Bulega masih menyimpan harapan untuk mendapatkan kursi di MotoGP pada tahun 2027.

Nicolo Bulega, 2026 Czech WorldSBK, pit box. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega, pemimpin klasemen WorldSBK 2026, masih berharap untuk pindah ke MotoGP pada tahun 2027, dan manajernya akan menuju Mugello akhir pekan ini untuk Grand Prix Italia.

Bulega masih belum terkalahkan dalam 19 balapan World Superbike terakhir, termasuk di lima putaran awal 2026, dan memimpin klasemen dengan keunggulan 95 poin atas rekan setimnya di pabrikan Ducati, Iker Lecuona.

Namun, harapannya untuk promosi ke MotoGP tahun 2027 masih terus mengambang saat ia belum meneken kontrak apapun untuk musim depan.

Pembicaraan masih berlangsung agar pembalap Italia itu mendapat kepindahan yang diinginkannya ke kelas premier Grand Prix, dengan manajernya saat ini berada di paddock Mugello.

“Kami hanya terus berdiskusi,” kata Nicolo Bulega kepada WorldSBK.com soal negosiasi kontraknya tahun 2027 menjelang Babak Aragon akhir pekan ini (29–31 Mei).

“Saya rasa manajer saya sekarang berada di Mugello untuk akhir pekan ini, jadi saya berharap akan ada kabar lebih lanjut setelah akhir pekan ini di Mugello.”

Putaran Aragon bisa dibilang diadakan di salah satu trek terbaik Bulega: MotorLand. 

Ia menang di sana tahun lalu untuk mengakhiri rekor kemenangan 13 balapan Toprak Razgatlioglu dan meraih pole position di musim perdananya sebelum masalah pada motornya membuatnya tidak bisa memulai Race 1.

Pembalap Italia itu menuju ke sana tahun ini setelah memimpin kedua hari tes Misano, di mana ia mencoba beberapa perubahan dengan Ducati Panigale V4 R yang tidak dapat dinilainya selama pra-musim yang diguyur hujan.

“Kami melakukan uji coba di Misano dengan Superbike, jadi saya rasa kami menemukan sesuatu yang saya sukai,” kata Bulega.

“Saya penasaran untuk mencobanya di Aragon. Ini trek yang saya sukai, tahun lalu saya memenangkan dua balapan dan juga meraih pole position, jadi ini trek yang saya sukai dan saya berharap bisa cepat juga akhir pekan ini.”

Ia menambahkan: “Kami mencoba sesuatu yang berbeda dari segi pengaturan karena selama musim dingin ini kami tidak pernah punya kesempatan untuk sedikit bereksperimen dengan motor karena selama musim dingin ini kami tidak melakukan uji coba cuaca, selalu hujan.

“Jadi, ini seperti uji coba pramusim, kami mencoba banyak pengaturan berbeda dan pada akhirnya kami menemukan solusi yang menurut saya juga bisa saya hargai di sini.”

