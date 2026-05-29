Cal Crutchlow Diyakinkan Istrinya untuk Comeback di Mugello

Cal Crutchlow tidak meremehkan tantangan yang dihadapi saat kembali berkompetisi di MotoGP hampir tiga tahun setelah balapan terakhirnya.

Pembalap Inggris itu dipanggil kembali oleh mantan timnya, LCR Honda, sebagai pengganti mendadak untuk Johann Zarco yang cedera.

Crutchlow pensiun dari kompetisi MotoGP full-time pada akhir 2020, kemudian menghabiskan beberapa musim sebagai pembalap tes dan pengganti Yamaha.

Cal Crutchlow, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

"Ini akan menjadi hal tersulit yang pernah saya lakukan"

Tapi dia tidak mengendarai motor MotoGP sejak kontraknya dengan Yamaha berakhir, dan pembalap 40 tahun itu mengungkap bahwa dia awalnya menolak kesempatan comeback.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun setelah diyakinkan oleh istrinya, Lucy, Crutchlow berubah pikiran dan mengambil kesempatan tersebut dengan komitmen penuh.

“Jelas, sayangnya, Johann mengalami kecelakaan di Barcelona. Dan kami semua mengirimkan doa terbaik untuk kesembuhannya dan segera kembali,” kata Cal Crutchlow kepada MotoGP.com pada hari Kamis.

“Keesokan harinya, Lucio dan orang-orang dari tim menghubungi saya, mengatakan mereka ingin saya kembali dan balapan.

“Awalnya saya menolak, karena saya sudah lama sekali tidak mengendarai motor.

“Aku pulang ke rumah, dan istriku bertanya, 'Apakah Dako [Dakota Mamola] meneleponmu?' Aku menjawab, 'Ya.' Dan dia berkata, 'Yah, mereka meneleponku duluan' pada dasarnya untuk meminta izin!

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Dia bertanya, 'Mengapa kamu tidak melakukannya?' Aku juga memikirkannya.

"Ada banyak alasan untuk tidak melakukannya! Tapi sekarang saya sudah bilang ya. Saya sepenuhnya berkomitmen. Saya tahu ini akan menjadi hal tersulit yang pernah saya lakukan dalam hidup saya, mungkin.

“Setelah sekian lama tidak mengendarai motor, dan belum mencapai kecepatan optimal, lalu ada Mugello, yang merupakan sirkuit tersulit di kalender bahkan ketika Anda benar-benar fit [untuk balapan].

“Secara fisik saya bugar, tetapi belum dalam kondisi untuk mengendarai motor. Jadi kita akan mengevaluasi semuanya setelah setiap sesi dan melihat bagaimana perkembangannya.

"Tujuan saya hanyalah untuk meningkatkan kecepatan di setiap sesi. Saya tidak akan bisa menyamai kecepatan para pembalap lain. Saya tahu itu pasti.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya sama sekali tidak memiliki ekspektasi. Selama saya bisa meningkatkan diri dan feeling saya terhadap motor, maka saya akan senang."

Cal Crutchlow, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

Faktor krusial yang membuat Crutchlow setuju untuk balapan adalah kesempatan untuk menguji Honda RC213V terbaru selama uji coba pribadi di Misano pada hari Rabu.

“Orang-orang berpikir motor-motor ini telah banyak berubah. Memang benar, tetapi juga tidak," Crutchlow menilai motor Honda saat ini dibandingkan saat ia membalap untuk pabrikan Jepang itu.

"Jelas ada berbagai macam aerodinamika yang berbeda, tetapi kami juga menggunakan aerodinamika saat itu, menggunakan perangkat-perangkat tersebut.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jadi saya mengerti cara kerjanya dan sensasinya tidak jauh berbeda. Tetapi feeling setelah lama tidak mengendarai motor akan selalu berbeda.

“Tidak banyak hal baru yang perlu saya pelajari. Mungkin sedikit prosedur awal untuk mengaktifkan perangkat di garis start.

“Tapi selebihnya, motornya tetap sama, dan saya sudah pernah mengendarai di sirkuit ini sebelumnya, meskipun tujuh tahun yang lalu!

“Kekhawatiran terbesar saya adalah merasa nyaman di atas motor dan menikmati mengendarainya.

“Saat saya berkendara kemarin, posisi di atas sepeda, setang, semua hal ini sangat, sangat berbeda dari saat terakhir kali saya bersepeda dan balapan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jadi kita perlu memahami itu terlebih dahulu. Tapi, dari sisi saya dan dari sisi tim, sama sekali tidak ada tekanan.

“Saya tidak menyangka akan berada di sini, jadi saya tidak berharap untuk melakukan apa pun.”

Crutchlow, yang meraih ketiga kemenangan MotoGP-nya bersama LCR, mengatakan bahwa ia tidak akan kembali untuk tim lain.

“Saya tidak akan melakukannya untuk tim lain,” katanya. “Saya menghabiskan tujuh tahun hidup saya bersama tim ini, dan saya memiliki begitu banyak kenangan indah.

“Semua mekanik adalah mekanik yang sama seperti saat saya di sana. Jadi ketika mereka menghubungi saya dan ini, itu, dan yang lainnya, saat itulah saya berkata, Mengapa tidak?

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Sebuah dongeng? Saya tidak tahu apakah saya akan menyebutnya kebodohan! Tapi senang bisa kembali, dan kita lihat bagaimana hasilnya akhir pekan ini.”