Crutchlow Menepis Keinginan Comeback Full-Time di MotoGP

Cal Crutchlow mengatakan bahwa ia belum berpikir untuk kembali balapan secra full-time setelah kembali ke MotoGP akhir pekan ini bersama tim LCR Honda.

Crutchlow diumumkan sebagai pengganti Johann Zarco yang cedera di LCR Honda untuk akhir pekan MotoGP Italia.

Seringkali, kesempatan sebagai pembalap pengganti adalah jalan bagi seorang pembalap untuk menunjukkan kemampuannya kepada tim, berharap untuk mendapat kontrak full-time, baik untuk sisa musim ataupun musim berikutnya.

Cal Crutchlow, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

Namun Crutchlow, yang membela LCR antara tahun 2015 dan 2020, menegaskan keputusan comeback akhir pekan ini menggantikan Zarco adalah soal hubungannya dengan bos tim Lucio Cecchinello, bukan untuk kontrak full-time, atau bahkan peran penguji di HRC.

“Yah, pertama-tama, saya tidak melakukannya karena alasan itu,” kata Cal Crutchlow saat ditanya setelah sesi latihan di Italia apakah ia akan menerima peran sebagai pembalap uji coba dari Honda setelah mendapatkan posisi pengganti ini.

“Saya melakukannya karena Lucio [Cecchinello] meminta saya.

“Saya masih tidak tahu mengapa saya melakukannya, tetapi Lucio meminta saya untuk melakukannya. Saya di sini, saya berusaha sebaik mungkin.

“Ini [pengujian] adalah cerita yang sama sekali berbeda, Anda tahu.

“Satu hal yang, katakanlah, orang-orang tampaknya pikirkan adalah bahwa saya mencoba untuk kembali balapan full-time. Ini tidak akan terjadi, di kejuaraan mana pun, di kelas bagger, di MotoGP, tidak sama sekali.

“Saya tidak mencoba melakukan ini karena saya ingin kembali balapan penuh waktu, itu sudah pasti.

“Apa pun yang akan terjadi, biarlah terjadi, tetapi saya tidak melihatnya seperti itu. Saya menikmati momen ini.

“Anda tahu, mengendarai motor dan semua hal ini baik-baik saja. Sebenarnya hal terburuk bagi saya adalah emosi. Emosi, Anda tahu, untuk tetap tenang, untuk mengatakan 'Bisakah kamu melakukannya, apakah kamu mampu melakukannya?'

“Mengelola emosi, adrenalin, hal-hal ini, pada saat itu adalah hal yang paling sulit bagi saya.”

Crutchlow mengakhiri hari pertama comebacknya bersama tim LCR dengan selisih 3,2 detik dari waktu tercepat, sebuah hasil yang menurutnya sesuai dengan harapannya sendiri, tetapi juga membuatnya frustrasi.

“Saya seharusnya senang, dan sekarang saya kesal,” katanya. “Tapi itu normal, dan itu hal yang baik. Itu hal yang sangat baik.”

Pemenang MotoGP tiga kali itu juga menguji RC213V saat ini di Misano sebelum pergi ke Mugello, yang menunjukkan bahwa ia akan sangat terbatas dalam hal ergonomi dan kenyamanan dengan motor.

Tetapi, dia juga mengatakan setelah Practice bagaimana ia kesulitan secara fisik dalam hal perubahan arah di Mugello, khususnya setelah sesi Practice satu jam.

“Saya tidak akan mempermanisnya, ini sulit,” katanya.

“Sebenarnya saya merasa cukup nyaman di atas motor. Saya merasa memahami motor ini, saya memiliki perasaan yang baik, tetapi satu hal yang terus saya pikirkan adalah motor ini jauh lebih baik daripada saya, Anda tahu, dan itulah realita situasinya.

“Saya masih belum merasa nyaman secara ergonomis di atas motor, tetapi saya sudah tahu ini setelah kejadian terakhir, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa saat ini.

“Jadi, saya sebenarnya tidak merasa nyaman dalam hal itu, tetapi jujur ​​saja, saya merasa baik-baik saja saat berkendara.

“Secara fisik, saya kehilangan tenaga di akhir sesi [Latihan] itu.

“Jika saya berkendara dengan kecepatan tertentu, saya baik-baik saja; jika saya mencoba memacu, saya tidak mampu, tetapi saya baru saja beralih dari bersepeda ke mencoba mengendarai motor MotoGP di Mugello.

“Perubahan arah ini sangat sulit, karena harus menggunakan gas penuh, itu masalah saya.

“Jika [itu] perubahan arah dan Anda tidak menggunakan gas penuh, saya baik-baik saja, tetapi secara fisik saya tidak dalam kondisi seperti dulu. Itu akan datang, Anda tahu, dengan lebih banyak latihan dan hal-hal seperti itu.”

Rekan satu tim Crutchlow di Mugello, Diogo Moreira, meraih tiket Q2 langsung untuk pertama kalinya setelah berada di posisi ke-10 pada Practice hari Jumat.

