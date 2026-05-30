Bagnaia Khawatir dengan Tingkat Degradasi Ban Belakang di Mugello

Francesco Bagnaia mewaspadai satu hal penting setelah menikmati Jumat yang positif di Mugello.

Pecco Bagnaia, Marc Marquez, 2026 Italian MotoGP.
Francesco Bagnaia jadi yang kedua dari lima pembalap Ducati di dalam enam besar selama latihan hari Jumat untuk MotoGP Italia di Mugello.

Pembalap Ducati pabrikan hanya tertinggal 0,091 detik di belakang Fabio di Giannantonio dari VR46 selama sesi sore.

Sementara itu, Aprilias Marco Bezzecchi dan Jorge Martin yang memimpin gelar hanya berada di urutan ketujuh dan kedelapan pada lembar waktu.

“Saya rasa trek ini sangat cocok untuk Ducati. Dan gaya berkendara saya,” kata Bagnaia.

Pecco Bagnaia, 2026 Italian MotoGP.
Rentetan kemenangan kandang Bagnaia berakhir dengan mengecewakan ketika ia tergeser dari podium di Grand Prix tahun lalu, yang dimenangkan oleh rekan setimnya, Marc Marquez.

Juara dunia MotoGP dua kali itu mengaitkan kemajuan terbarunya dalam pengendalian GP26 sebagai kunci performa kuatnya pada hari Jumat.

“Mulai dari Jerez, saya bisa lebih leluasa mengendalikan motor. Saya masih perlu melangkah lebih jauh, tetapi ini sudah merupakan peningkatan,” jelasnya.

“Dibandingkan tahun lalu ketika saya cukup kesulitan saat berbelok, tahun ini lebih membantu.

“Tapi saya merasa motornya lebih banyak bergerak saat memasuki tikungan, jadi kami mencoba menyeimbangkannya sedikit.

“Tapi tidak ada perubahan besar, karena saat ini saya merasa baik-baik saja.”

Pecco Bagnaia, 2026 Italian MotoGP.
Kekhawatiran utama Bagnaia menjelang hari Sabtu adalah tingkat keausan ban belakang Soft.

“Pertama-tama, kita perlu memahami ban. Bukan ban depan, karena jelas akan menggunakan ban Medium, tetapi ban belakang,” katanya.

“Saya melakukan sesi sore dengan ban lunak, pagi ini dengan ban Medium.

“Dengan ban belakang Soft saya merasa cukup baik, tetapi degradasinya sangat besar. Sangat besar. Saya tidak mengharapkan hal seperti itu.

“Saya pikir tingkat cengkeramannya lebih buruk dibandingkan dengan tahun lalu, jadi kami perlu mengatur semuanya sedikit lebih banyak.

“Saya merasa cukup baik dengan sisanya. Kita hanya perlu melihat konsumsi ban dalam sprint.”

Rekan setimnya, Marc Marquez, tercepat keenam pada penampilan comebacknya sejak operasi ganda.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

