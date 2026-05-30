Marc Marquez Memenuhi Target Utamanya pada Hari Jumat di Mugello

Marc Marquez mengatakan target utama dari comebacknya di Mugello pada hari Jumat adalah mencari tahu apakah operasi bahu baru-baru ini telah menyelesaikan masalah saraf yang menggangunya sepanjang musim.

Awal bulan ini, dua sekrup yang rusak dan sepotong tulang yang menekan saraf radial di lengan kanan Marquez dilepas.

“Hal yang paling penting hari ini adalah mencoba memahami bagaimana saraf bekerja. Sangat penting bahwa saya tidak merasakan mati rasa di tangan, jari, dan siku,” jelas Marc Marquez.

“Saat ini bekerja dengan baik, jadi saya sangat senang karena itu adalah target utama operasi.

Marc Marquez, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

“Tentu saja, sekarang saraf mulai bekerja dengan cara yang normal, mereka mulai bekerja dengan otot-otot lain. Jadi sekarang saya memiliki rasa sakit lain, dan perasaan lain di sepeda, tetapi selangkah demi selangkah mari kita lihat apakah kita bisa meningkatkannya.

"Saya tidak akan mengatakan akhir pekan ini, tetapi di balapan berikutnya."

Marquez menambahkan bahwa dia mendekati hari Jumat dengan hati-hati, sadar bahwa kelelahan otot akan meningkat seiring berjalannya akhir pekan.

“Akhir pekan ini, secara teoritis, saya akan menjadi lebih buruk, lebih buruk dan lebih buruk, karena saya akan lebih lelah. Tetapi untuk alasan itu hari ini saya sangat tenang di FP1, lalu di Latihan saya hanya mendorong satu putaran untuk mencoba berada di Q2 itu.”

Marquez mengawali akhir pekan kandang Ducati di tempat ke-15 selama FP1 sebelum mengamankan akses langsung Kualifikasi 2 dengan urutan keenam dalam Latihan.

Meskipun senang dengan hasil operasinya, Marquez mengakui bahwa dia berharap untuk merasa lebih nyaman di atas motor.

“Satu hal yang penting adalah sarafnya terlihat bekerja dengan baik dan saya tidak memiliki perasaan [mati rasa]. Tapi, sejujurnya, saya berpikir bahwa saya akan merasa lebih baik di atas sepeda,” katanya.

“Masih di sudut kanan, pada perubahan arah, saya kehilangan banyak waktu.

“Memang benar bahwa untuk satu putaran saya bisa melakukannya tetapi untuk jarak balapan, saat ini, saya setengah detik lebih lambat dari pembalap teratas. Tetap saja, saya tidak merasa bisa mendorong sampai batasnya.”

Diminta untuk memperkirakan tingkat kebugarannya saat ini, Marquez menekankan komentar yang dia buat selama pengujian pra-musim.

“Ini seperti ketika kita berbicara di pra-musim; Saya tidak tahu apa yang menjadi 100% saya sekarang. Jadi mari kita lihat.

“Yang paling penting adalah dari sisi mental saya siap dan saya ingin mencoba mencapai 100% saya lagi. Karena tentang sisi mental, jika Anda belum siap di sana, maka lebih baik menyerah.

“Jadi saya siap, dan saya akan mencoba. Mari kita lihat, mungkin aku tidak bisa, mungkin aku bisa. Ini kita akan memiliki jawabannya mungkin dalam satu bulan, mungkin dalam dua minggu atau mungkin dalam dua bulan.

“Tapi hal yang paling penting sekarang bukanlah apakah saya merasa 60% atau 80%.

“Masalahnya adalah untuk mencapai 60% itu, itu mungkin 100% Anda pada hari itu. Kemudian capai 80% itu, yang mungkin menjadi 100% Anda dalam dua minggu.

"Dan mencapai 100% itu di masa depan, itu akan menjadi target utama."

Setelah dinyatakan fit untuk berkendara pada hari Kamis, Marquez menjalani penilaian tambahan setelah FP1.

"[Dr] Charte sangat, sangat pintar," Marquez tersenyum. “Karena sebuah saraf tidak mungkin untuk dipahami. Bahkan aku.

“Tapi langsung setelah latihan dia membawaku pergi dan berkata 'oke, jaga tangan di [udara]'... Karena jika Anda memiliki masalah radial, maka tangan akan turun... dan itu bergetar jauh lebih banyak.

"Itu adalah dua tes untuk saraf radial yang jika Anda memiliki masalah, Anda tidak dapat melakukan apa pun!"

Rekan satu timnya di Ducati, Francesco Bagnaia, mengakhiri Jumat di posisi kedua di belakang Fabio di Giannantonio.