Masih Cedera, Di Giannantonio Kaget usai Pimpin Practice Mugello

Fabio di Giannantonio mengatakan cedera tangan dan sakit dominasi hari Jumat di Mugello terasa mengejutkan.

Fabio di Giannantonio, 2026 Italian MotoGP.
Fabio di Giannantonio mengaku terkejut bisa memuncaki timesheets kedua sesi latihan Jumat di Mugello.

Pemenang Catalunya itu tidak hanya mengalami cedera tangan akibat kecelakaan hebat Alex Marquez, tetapi juga merasa kurang sehat.

“Saya sangat senang dengan hasil hari ini, tentu saja, saya tidak menyangka akan memimpin kedua sesi, tetapi kami berhasil!” kata Di Giannantonio.

“Ini tidak mudah, karena pada akhirnya, kesehatan saya tidak begitu baik.

"Saya tidak tahu mengapa, tetapi setelah FP1 saya mengalami sakit perut yang sangat parah... Saya mual, energi rendah.

"Dan juga hari ini adalah pertama kalinya saya kembali ke lintasan dengan jari saya, yang sangat mengganggu saya karena saya tidak bisa menutup [genggaman], jadi saya tidak bisa mendapatkan tenaga.

"Kami bekerja sama dengan Alpinestars untuk membantu saya sedikit [dengan sarung tangan].

"Jadi saya mencoba untuk mengatasi hal-hal ini dan tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di lintasan."

Di Giannantonio menolak untuk menyebutkan secara pasti jenis cedera tangan tersebut, yang disebabkan oleh serpihan dari motor Ducati milik Marquez.

"Setelah dua atau tiga balapan, saya akan mengatakan kepada Anda! Sekarang saya tidak bisa."

Terlepas dari masalah-masalah tersebut, pembalap VR46 itu menyelesaikan hari itu dengan selisih 0,091 detik dari Pecco Bagnaia, sementara pembalap Ducati mengisi lima dari enam posisi teratas.

“Saya sangat senang dengan motor ini. Kami berhasil mencoba beberapa hal, tetapi tanpa melakukan terlalu banyak perubahan karena keseimbangannya bagus,” tambah di Giannantonio.

“Kami mencoba mempertahankan level tinggi yang sama seperti di Barcelona. Kami tahu bahwa itu tidak mudah dan tidak bisa dianggap enteng.

“Jadi kami harus terus bekerja [tetapi] saya sangat percaya diri.”

Di Giannantonio memasuki balapan Sprint hari Sabtu dengan selisih 26 poin di belakang pemimpin klasemen Aprilia, Marco Bezzecchi, yang berada di posisi ketujuh pada hari Jumat.

Rekan setimnya, Franco Morbidelli, berada di posisi keempat tercepat, dengan menggunakan mobil GP25 spesifikasi satelit.

