Marc Marquez: Saya di Sini untuk Memperpanjang Karier MotoGP Saya

Marc Marquez menegaskan bahwa ia tidak menyesal kembali ke MotoGP di Mugello meski itu adalah salah satu sirkuit yang paling menantang secara fisik di kalender daripada menunggu Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Marquez absen di Catalunya setelah menjalani operasi bahu untuk mengatasi saraf radial yang tertekan, tetapi sudah kembali untuk balapan kandang Ducati di Mugello.

Marquez menunjukkan sekilas kecepatannya dengan finis keempat dan memimpin pasukan Ducati di kualifikasi. Namun, ia tahu akan kesulitan di balapan, di mana ia finis kelima di Sprint dan ketujuh di Grand Prix.

Marc Marquez, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

“Saya senang dengan keputusan yang saya ambil untuk datang ke sini,” kata Marc Marquez pada hari Minggu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Karena di satu sisi, saya berpikir, 'ayo, tinggal di rumah saja dan kembali ke Balaton [akhir pekan ini], itu trek yang lebih mudah dan lambat.'

“Tetapi di sisi lain, saya berkata pada diri sendiri, 'sepanjang karier Anda, Anda memberikan 100% kemampuan Anda, jadi jika Anda tidak berada di atas motor dengan kondisi minimal dan dengan persetujuan dokter, Anda bukanlah Marc.'

“Oleh karena itu, saya kembali ke sini, dan ini adalah akhir pekan kerja. Saya mendekatinya seperti pekerjaan sungguhan, dan titik awalnya jauh dari yang saya inginkan, tetapi kami memulai dari suatu titik.”

Marc Marquez, 2026 Italian MotoGP Sprint. © Gold and Goose

Marquez menggambarkan Mugello sebagai salah satu sirkuit paling menantang bagi seorang pembalap yang sedang memulihkan diri dari jenis cedera yang dialaminya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Mugello adalah salah satu trek paling sulit dalam kalender, bersama dengan Austin, tetapi terutama Mugello, sangat menantang bagi lengan kanan.

“Jadi Balaton, pertama-tama, itu didominasi tikungan kiri.

“Tapi memang benar bahwa di awal balapan saya tidak buruk di tikungan kiri, tetapi di akhir ketika saya lelah, bahkan di tikungan kiri pun saya lambat, karena saya tidak mampu mengendalikan tubuh. Jadi mari kita lihat.

“Sekarang targetnya adalah mencoba pulih dari upaya akhir pekan ini, dan mendekati Balaton Park seperti kita mendekati Mugello. Tetap di atas sepeda dan berkendara dengan baik.”

Setelah Mugello, kini Marquez berada di posisi delapan klasemen, tertinggal 102 poin dari Marco Bezzecchi di puncak klasemen.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Mengingat harapannya mempertahankan gelar sudah sangat tipis, pembalap Spanyol itu mengalihkan fokusnya melampaui musim ini.

“Jika saya di sini, itu karena saya ingin memajukan karier saya. Hanya karena tahun ini saya tidak menikmatinya, tetapi tahun lalu saya sangat menikmatinya. Saya ingin mencoba,” katanya. “Tapi kemudian, mari kita lihat bagaimana kondisi fisik saya di masa depan.

“Tetapi jika saya di sini, bukan berarti saya di sini untuk memperebutkan gelar [2026] dan meraih poin. Saya di sini untuk mencoba memperpanjang karier saya.”